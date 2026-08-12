A l’approche de la rentree sportive, les casques a conduction osseuse seduisent de plus en plus de coureurs et de cyclistes soucieux de rester attentifs a leur environnement. Le SHOKZ OpenRun passe actuellement sous la barre des 110 euros chez Amazon, une occasion de faire le point sur ce que vaut reellement ce modele.
Le SHOKZ OpenRun s’est impose comme une reference chez les adeptes de sport en exterieur, grace a sa technologie de conduction osseuse qui laisse les oreilles totalement libres. Ce modele mise sur la simplicite : une monture legere en titane, une autonomie de 8 heures et une certification IP67 qui le protege de la sueur, de la pluie et de la poussiere. Affiche actuellement a 109,00 €, soit son prix le plus bas releve ces 30 derniers jours, il se commande via cette fiche produit chez Amazon . Un tarif qui le rend accessible sans denaturer les qualites qui ont fait sa reputation.
Reste a savoir si ce casque correspond a votre pratique sportive, et c’est justement ce que la redaction vous propose de decouvrir dans les lignes qui suivent.
Pourquoi choisir le SHOKZ OpenRun ?
- Un tarif attractif : a 109,00 € au lieu de 139,00 €, le SHOKZ OpenRun revient a son prix le plus bas constate sur les 30 derniers jours.
- Une securite renforcee en exterieur : la conduction osseuse laisse les oreilles libres, un vrai plus pour courir ou pedaler en restant attentif a la circulation.
- Une autonomie confortable : 8 heures d’ecoute en continu, completees par une charge rapide via USB-C.
Un compagnon taille pour le sport en exterieur
Le SHOKZ OpenRun cible avant tout les coureurs, cyclistes et adeptes de fitness en exterieur qui veulent ecouter de la musique ou passer des appels sans se couper de leur environnement. Sa monture en titane, legere et flexible, epouse la forme du crane et tient en place meme lors d’efforts intenses. La certification IP67 le protege efficacement de la transpiration, de la pluie et de la poussiere, mais ne le rend pas adapte a une immersion en piscine, une nuance que la redaction Clubic rappelle regulierement en testant d’autres casques et ecouteurs a conduction osseuse ou aerienne de la marque, comme les Shokz OpenFit Pro. On reste donc sur un usage terrestre : running, velo, salle de sport ou trajets urbains.
Conduction osseuse contre ecouteurs classiques : un choix de confort
Face a des ecouteurs intra-auriculaires classiques, le SHOKZ OpenRun sacrifie un peu de basses et d’isolation sonore au profit d’une ecoute ouverte et securisante.
Il ne remplacera pas un casque premium pour l’ecoute musicale pure, mais reste redoutable pour qui privilegie la vigilance et le confort sur de longues sessions.
✅ Les points forts
- Confort d’ecoute oreilles libres, ideal pour rester attentif a son environnement
- Monture en titane legere et resistante, qui tient bien en place pendant l’effort
- Autonomie de 8 heures, suffisante pour la plupart des sorties sportives
- Certification IP67 contre la sueur, la pluie et la poussiere
- Charge rapide via USB-C pour repartir en quelques minutes
❌ Les limites
- Non adapte a la natation ni a une immersion prolongee dans l’eau
- Des basses moins presentes que sur des ecouteurs intra-auriculaires classiques
- Pas de reduction de bruit active pour les environnements tres bruyants
- Un tarif qui reste dans la moyenne haute malgre la promotion
Le SHOKZ OpenRun est actuellement a 109,00 € chez Amazon, une offre a verifier avant qu’elle ne disparaisse !
A 109,00 €, le SHOKZ OpenRun s’adresse avant tout aux coureurs, cyclistes et pratiquants de sport en exterieur qui veulent garder une oreille sur leur environnement sans renoncer a leur musique ou a leurs appels. Sa legerete, son autonomie honnete et sa resistance a la sueur et a la pluie en font un compagnon fiable pour un usage quotidien.
En revanche, les amateurs de basses profondes et de reduction de bruit active devront se tourner vers d’autres references, le rendu sonore restant en retrait face a des ecouteurs fermes et l’etancheite IP67 ne couvrant pas la natation. Pour les autres, cette offre chez Amazon reste une occasion a saisir avant qu’elle ne remonte a son tarif habituel.
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