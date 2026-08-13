Lancés en mars 2026 aux côtés des Galaxy S26, les Galaxy Buds4 misent sur un format ouvert, plus léger et plus discret que celui des Buds4 Pro, taillé pour un confort au long cours plutôt que pour l'isolation maximale. Amazon propose actuellement la version blanche via cette offre réservée aux membres Prime, à 129,00 € au lieu de 179,99 €, soit près de 51 € d'écart avec le tarif de lancement.

Ce tarif s'adresse en priorité aux utilisateurs de smartphones Samsung, l'écosystème Galaxy conditionnant une bonne partie des fonctions avancées de ces écouteurs, comme les commandes par gestes ou la synchronisation automatique. Les profils sous Android générique ou sous iOS peuvent tout de même en tirer parti, mais devront composer avec des fonctionnalités bridées hors de cet environnement.