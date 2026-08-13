Les Samsung Galaxy Buds4 profitent d'une remise chez Amazon, réservée aux membres du programme Prime. À 129,00 €, la version blanche de ces écouteurs sans fil sortis en mars 2026 devient nettement plus accessible, sans renoncer à ses fonctions clés ni à sa promesse d'intégration avec les smartphones Galaxy.
Lancés en mars 2026 aux côtés des Galaxy S26, les Galaxy Buds4 misent sur un format ouvert, plus léger et plus discret que celui des Buds4 Pro, taillé pour un confort au long cours plutôt que pour l'isolation maximale. Amazon propose actuellement la version blanche via cette offre réservée aux membres Prime, à 129,00 € au lieu de 179,99 €, soit près de 51 € d'écart avec le tarif de lancement.
Ce tarif s'adresse en priorité aux utilisateurs de smartphones Samsung, l'écosystème Galaxy conditionnant une bonne partie des fonctions avancées de ces écouteurs, comme les commandes par gestes ou la synchronisation automatique. Les profils sous Android générique ou sous iOS peuvent tout de même en tirer parti, mais devront composer avec des fonctionnalités bridées hors de cet environnement.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Buds4 ?
- Tarif réduit chez Amazon : la version blanche passe de 179,99 € à 129,00 €, une remise de 51 € réservée aux membres Prime.
- Confort et légèreté : le format ouvert des Buds4 mise sur une tenue stable sans embout intra-auriculaire, pensée pour les sessions prolongées.
- Écosystème Samsung intégré : appels clairs, audio 360 et réduction de bruit adaptative se combinent à une prise en main optimisée avec un smartphone Galaxy.
Des écouteurs pensés pour accompagner le quotidien Galaxy
Le format ouvert des Galaxy Buds4 les distingue directement de la déclinaison Pro, testée par la rédaction de Clubic, qui soulignait un design plus premium et un son mieux équilibré que sur la génération précédente. Sur le modèle standard, cette approche se traduit par une écoute moins isolante, mais adaptée aux usages actifs : transports, télétravail, appels enchaînés ou journées où l'on souhaite rester attentif à son environnement plutôt que coupé du monde.
Le haut-parleur dynamique et le codec Hi-Fi assurent une restitution correcte pour la musique et les podcasts, tandis que la réduction de bruit adaptative limite les nuisances sonores sans les supprimer totalement, contrairement à l'ANC plus poussée des Buds4 Pro. L'audio 360 apporte un léger effet spatial sur les contenus compatibles, utile pour la vidéo, tandis que le chargeur secteur inclus dans la boîte évite un achat complémentaire, un détail appréciable à ce niveau de prix.
Face à la concurrence, un choix avant tout communautaire
Face aux AirPods 4 ou aux Galaxy Buds4 Pro eux-mêmes, ces Galaxy Buds4 misent sur l'accessibilité plutôt que sur la performance pure, quitte à laisser de côté certains raffinements techniques. Ils conviennent avant tout aux utilisateurs déjà installés dans l'écosystème Samsung, moins à ceux en quête d'une isolation phonique maximale ou d'une compatibilité multiplateforme poussée.
✅ Les points forts
- Le prix passe sous la barre symbolique des 130 € pour un modèle sorti en mars 2026
- Le format ouvert privilégie le confort sur de longues sessions d'écoute
- Le chargeur secteur est inclus dans le pack, sans surcoût
- L'intégration avec les smartphones Galaxy simplifie les réglages et les appels
- La réduction de bruit adaptative reste utile en environnement modérément bruyant
❌ Les limites
- Hors écosystème Samsung, plusieurs fonctions perdent en intérêt
- L'indice de protection reste inférieur à celui des Buds4 Pro (IP54 contre IP57)
- Le format ouvert offre une isolation phonique plus limitée qu'un intra-auriculaire classique
- L'offre est réservée aux abonnés Amazon Prime, ce qui exclut les autres acheteurs de ce tarif
Cette offre Prime sur le Samsung Galaxy Buds4 reste active chez Amazon, à vérifier avant qu'elle ne disparaisse.
À 129,00 €, la version blanche des Galaxy Buds4 retrouve un positionnement tarifaire cohérent avec ses concurrents directs, sans nécessiter d'attendre une remise plus agressive. L'offre s'adresse avant tout aux possesseurs de smartphones Galaxy, pour qui l'intégration logicielle et le confort au quotidien justifient pleinement l'achat, même si le tarif reste celui d'un produit récent.
Les acheteurs sous iOS ou en quête d'une isolation phonique poussée trouveront sans doute plus d'intérêt du côté des Galaxy Buds4 Pro ou d'alternatives intra-auriculaires plus abouties sur ce point précis. Pour les autres, cette offre Prime chez Amazon reste une option raisonnable, à surveiller le temps qu'elle dure.
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