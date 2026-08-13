Le jeudi soir est souvent l'occasion pour Amazon de renouveler son catalogue de ventes flash, avant de préparer le terrain pour le week-end. Cette nouvelle sélection couvre un large éventail de besoins : informatique portable, mini PC, mémoire vive, smartphone haut de gamme, aspiration robotisée et écouteurs sans fil.

Ces offres évoluent en temps réel et certaines quantités sont limitées. Voici le détail des 7 produits à prix réduit repérés aujourd'hui, avec pour chacun le prix constaté avant la remise.