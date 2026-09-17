La conduction osseuse a longtemps imposé un sacrifice sur les basses pour garder les oreilles libres. Shokz corrige ce défaut sur l’OpenRun Pro 2 en ajoutant un second haut-parleur, et la French Week AliExpress ramène ce casque de sport sous les 110 €.
Courir avec des intras, c’est accepter de ne plus entendre la voiture qui arrive. Shokz a bâti sa réputation sur cette objection : un arceau qui passe derrière la nuque, des transducteurs posés sur les pommettes, et le conduit auditif laissé entièrement libre. L’OpenRun Pro 2 ajoute à ce principe un haut-parleur à conduction aérienne dédié aux basses, la technologie que le constructeur appelle DualPitch. Affiché 199 € sur le site de Shokz, il tombe à 108,85 € chez AliExpress pendant la French Week à condition d’appliquer le code FWFR11. L’offre vise ceux qui courent, pédalent ou marchent en ville avec de la musique dans les oreilles.
Le Shokz OpenRun Pro 2 revient à 108,85 € chez AliExpress avec le code FWFR11, contre 199 € au tarif officiel du constructeur.
Pourquoi choisir le Shokz OpenRun Pro 2 ?
- Des basses qui existent enfin : Un second haut-parleur, à conduction aérienne cette fois, prend en charge le bas du spectre pendant que le transducteur osseux gère médiums et aigus. Le format ouvert cesse d’être synonyme de son maigre.
- Douze heures sans recharge : Shokz annonce jusqu’à 12 heures d’écoute, et cinq minutes de charge suffisent à rendre deux heures et demie d’autonomie. Un oubli la veille d’une sortie longue ne coûte plus la séance.
- Trente grammes certifiés IP55 : L’arceau en alliage à mémoire de forme pèse 30,3 g et résiste à la sueur comme à la pluie fine. Il se porte sous un casque de vélo et avec des lunettes sans gêne.
Entendre la route sans renoncer à la musique
La promesse tient à une chose : vos oreilles restent ouvertes. Le son voyage par les os de la pommette, le conduit auditif reste disponible pour le vélo qui double, le feu qui passe au vert, le chien qui déboule. Shokz annonce douze heures d’autonomie, de quoi enchaîner plusieurs sorties avant de penser au câble, et cinq minutes de charge rattrapent un oubli de la veille. La certification IP55 encaisse la transpiration et l’averse, mais elle s’arrête là : ce casque n’est pas fait pour la piscine.
Le profil évident, c’est le coureur ou le cycliste qui s’entraîne dehors et qui refuse de s’isoler du trafic. Le télétravailleur y trouve aussi son compte : on garde la sonnette et la voix de l’enfant qui entre dans la pièce, tout en restant en conférence grâce aux deux micros. En revanche, si vous cherchez à vous couper du bruit dans un open space ou dans un train, le principe même du produit joue contre vous. Il n’isole pas, et il n’est pas conçu pour.
Face aux écouteurs ouverts qui ne touchent pas l’os
La concurrence directe ne vient plus des intras, mais des écouteurs ouverts à conduction aérienne, dont les OpenFit Pro du même constructeur, notés 8/10 dans notre comparatif des meilleurs écouteurs Bluetooth pour le sport. L’OpenRun Pro 2 ne cherche pas à les battre sur le son : malgré le DualPitch, son bas du spectre reste plus mesuré que celui d’un intra fermé. Il répond autrement, avec un arceau derrière la nuque qui ne bouge pas sous l’effort intense et qui cohabite avec un casque de vélo.
✅ Les points forts
- DualPitch : des basses réelles sans boucher l’oreille
- 12 heures annoncées, 2 h 30 récupérées en 5 minutes de charge
- 30,3 g, compatible casque de vélo et lunettes
- IP55 face à la sueur et à la pluie
- Bluetooth 5.3 multipoint et égaliseur dans l’application
❌ Les limites
- Aucune isolation sonore, c’est le principe même du produit
- Basses en retrait face à des intras fermés du même prix
- Efficacité réduite dans un environnement très bruyant, métro ou grand axe
- Connexion Bluetooth limitée au codec SBC
Le code FWFR11 conditionne le prix de 108,85 € : vérifiez que la remise s’applique bien avant de valider la commande.
À 108,85 € au lieu de 199 €, l’OpenRun Pro 2 change de catégorie de décision. Au tarif plein, il fallait vraiment tenir au format ouvert pour accepter de payer le prix d’un bon intra à réduction de bruit. Sous les 110 €, la question n’est plus le budget mais l’usage : vous avez besoin d’entendre autour de vous, ou pas. Si la réponse est oui, le DualPitch et les douze heures d’autonomie répondent aux deux reproches historiques du format.
Deux profils peuvent passer leur chemin. Celui qui écoute de la musique pour s’isoler, en transport ou en open space, sera mieux servi par des intras fermés, y compris moins chers. Celui qui nage régulièrement doit regarder ailleurs : l’IP55 encaisse la pluie, pas l’immersion. Pour le reste, coureurs, cyclistes et marcheurs urbains ont là un produit taillé pour écouter quelque chose sans perdre le fil de ce qui se passe autour.
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