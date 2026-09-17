La promesse tient à une chose : vos oreilles restent ouvertes. Le son voyage par les os de la pommette, le conduit auditif reste disponible pour le vélo qui double, le feu qui passe au vert, le chien qui déboule. Shokz annonce douze heures d’autonomie, de quoi enchaîner plusieurs sorties avant de penser au câble, et cinq minutes de charge rattrapent un oubli de la veille. La certification IP55 encaisse la transpiration et l’averse, mais elle s’arrête là : ce casque n’est pas fait pour la piscine.

Le profil évident, c’est le coureur ou le cycliste qui s’entraîne dehors et qui refuse de s’isoler du trafic. Le télétravailleur y trouve aussi son compte : on garde la sonnette et la voix de l’enfant qui entre dans la pièce, tout en restant en conférence grâce aux deux micros. En revanche, si vous cherchez à vous couper du bruit dans un open space ou dans un train, le principe même du produit joue contre vous. Il n’isole pas, et il n’est pas conçu pour.