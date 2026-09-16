Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro est un téléphone résistant grâce à la certification IP68 et son écran certifié Gorilla Glass Victus 2 efficace contre les chutes. Sur AliExpress, il perd plus de 30 euros sur son prix.
Au début de l’année 2026, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro a débarqué dans les rayons. Ce smartphone était un mélange entre continuité et innovation et la marque chinoise semble tourner son téléphone vers les sorties longues. Preuve en est, cette autonomie redoutable de deux jours et la luminosité qui dépasse les 3 000 nits. En cette période de French Week d’AliExpress, la version 5G de 256 Go passe sous les 280 euros grâce au code FWFR30.
Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro est à découvrir pour 271,89 euros au lieu de 306,42 euros
Pourquoi choisir le Xiaomi Redmi Note 15 Pro ?
- Pour sa batterie généreuse : Avec 6 600 mAh, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro embarque la plus grosse batterie de la gamme et il assure une autonomie de deux jours.
- Un écran très lumineux : La dalle de 6,83 pouces offre une luminosité de 3 200 nits, soit le double de celle du Xiaomi Redmi Note 14 Pro.
- Un prix accessible : En passant sous les 280 euros, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro s’offre l’un des meilleurs rapports qualité-prix sur le secteur de l’entrée de gamme et il arrive à faire oublier ses limites.
Parti pour durer
Pour se démarquer sur le secteur de l’entrée de gamme, Xiaomi mise sur les sorties en extérieur. Pour pouvoir offrir des sorties sans crainte, il faut s’appuyer sur plusieurs critères et le Redmi Note 15 Pro coche toutes les cases. D’abord, il possède la certification IP68, ce qui lui permet de plonger jusqu’à un mètre de profondeur tandis que son écran certifié Gorilla Glass Victus 2 lui permet de résister à des chutes de plusieurs mètres.
Qui dit sortie, dit soleil. Pour que le Xiaomi Redmi Note 15 Pro soit lisible même lorsque le soleil bat son plein, la marque chinoise frappe fort puisque l’écran OLED de 6,83 pouces dispose d’une luminosité impressionnante de 3 200 nits, soit le double par rapport au Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Ainsi, l'écran sera parfaitement lisible même en plein mois de juillet.
Enfin, si vous êtes amené à faire de longues randonnées, vous pouvez tomber à court de batterie, mais cette situation n’arrivera pas avec le Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Il dispose d'une batterie de 6 600 mAh et la marque assure une autonomie de deux jours.
Il en manque sous le pied
Si le Xiaomi Redmi Note 15 Pro est un smartphone d’entrée de gamme, cela implique forcément que des concessions ont dû être faites quelque part. Pour les trouver, il faut d’abord se tourner vers le processeur du smartphone : le Dimensity 7400-Ultra. Cette puce n’a d’ultra que le nom puisque malgré les 8 Go de RAM, la navigation entre les différentes applications peut parfois manquer de fluidité. Sur les jeux gourmands, il est difficile d’atteindre les 60 FPS.
Néanmoins, ce processeur légèrement décevant n’est pas dérangeant si l’on connaît ses limites au moment de l’achat. En revanche, ce qui surprend davantage, c’est l’omniprésence des pubs. Si c'est en quelque sorte la marque de fabrique de Xiaomi, le constructeur a passé un cap avec une vingtaine d’applications qui s’incrustent sur l’écran d’accueil. S’il est possible de les désinstaller, la démarche s’avère assez chronophage.
✅ Les points forts
- Un écran très lumineux
- Deux jours d'’autonomie
- La certification IP68
❌ Les limites
- Peu d’évolution sur les performances
- Trop de pubs
Habituellement vendu pour 306,42 euros, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro passe à 271,89 euros sur AliExpress
Entre ses points forts et ses points faibles, une question subsiste : faut-il acheter ce Xiaomi Redmi Note 15 Pro ? La réponse est oui. D’abord, la promotion est attractive et si les performances ne sont pas au centre de vos priorités et que vous cherchez surtout un appareil qui tient longtemps alors vous allez être agréablement surpris par la proposition de ce smartphone de Xiaomi.
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