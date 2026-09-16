Pour se démarquer sur le secteur de l’entrée de gamme, Xiaomi mise sur les sorties en extérieur. Pour pouvoir offrir des sorties sans crainte, il faut s’appuyer sur plusieurs critères et le Redmi Note 15 Pro coche toutes les cases. D’abord, il possède la certification IP68, ce qui lui permet de plonger jusqu’à un mètre de profondeur tandis que son écran certifié Gorilla Glass Victus 2 lui permet de résister à des chutes de plusieurs mètres.

Qui dit sortie, dit soleil. Pour que le Xiaomi Redmi Note 15 Pro soit lisible même lorsque le soleil bat son plein, la marque chinoise frappe fort puisque l’écran OLED de 6,83 pouces dispose d’une luminosité impressionnante de 3 200 nits, soit le double par rapport au Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Ainsi, l'écran sera parfaitement lisible même en plein mois de juillet.

Enfin, si vous êtes amené à faire de longues randonnées, vous pouvez tomber à court de batterie, mais cette situation n’arrivera pas avec le Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Il dispose d'une batterie de 6 600 mAh et la marque assure une autonomie de deux jours.