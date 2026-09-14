La Redmi Pad 2 Pro se place entre la tablette familiale et l’ardoise grand format pour le streaming, la navigation et le travail léger. L’offre AliExpress à 183,88 € après application du code FWFR20 réduit nettement le ticket d’entrée par rapport aux 272,42 € affichés avant remise.

Son écran 12,1 pouces, sa puce Snapdragon 7s Gen 4 et sa batterie de 12 000 mAh donnent une fiche technique cohérente pour un appareil destiné surtout au confort d’usage. Vous pouvez retrouver la Redmi Pad 2 Pro à 183,88 € sur AliExpress si le code FWFR20 s’applique toujours au moment du paiement.