La Redmi Pad 2 Pro vise ceux qui veulent un grand écran Android sans basculer vers une tablette premium. À 183,88 € avec le code FWFR20 sur AliExpress, son format 12,1 pouces et sa batterie de 12 000 mAh deviennent particulièrement intéressants pour le multimédia et les usages du quotidien.
La Redmi Pad 2 Pro se place entre la tablette familiale et l’ardoise grand format pour le streaming, la navigation et le travail léger. L’offre AliExpress à 183,88 € après application du code FWFR20 réduit nettement le ticket d’entrée par rapport aux 272,42 € affichés avant remise.
Son écran 12,1 pouces, sa puce Snapdragon 7s Gen 4 et sa batterie de 12 000 mAh donnent une fiche technique cohérente pour un appareil destiné surtout au confort d’usage. Vous pouvez retrouver la Redmi Pad 2 Pro à 183,88 € sur AliExpress si le code FWFR20 s’applique toujours au moment du paiement.
Avec le code FWFR20, la Xiaomi Redmi Pad 2 Pro passe de 272,42 € à 183,88 € chez AliExpress, soit 88,54 € de moins sur le prix indiqué.
Pourquoi choisir le Xiaomi Redmi Pad 2 Pro ?
- Grand écran fluide : la dalle 12,1 pouces affiche 2 560 x 1 600 pixels et monte jusqu’à 120 Hz, un format confortable pour les séries, les cours, la lecture de documents et le multitâche.
- Autonomie pensée large : la batterie de 12 000 mAh est l’un des arguments les plus concrets de cette tablette, avec une charge filaire jusqu’à 33 W et une charge inversée jusqu’à 27 W.
- Équipement multimédia solide : quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos complètent l’écran Dolby Vision, tandis que le Snapdragon 7s Gen 4 suffit aux usages Android courants et au jeu occasionnel.
Un grand format surtout convaincant à la maison, en cours ou en déplacement
Avec ses 12,1 pouces et ses 610 g, la Redmi Pad 2 Pro privilégie le confort d’affichage davantage que la prise en main à une seule main. Elle se prête bien au streaming, à la visioconférence, à la consultation de PDF et à la prise de notes avec un stylet compatible, vendu séparément. Le Wi-Fi 6, les quatre haut-parleurs et le port microSD jusqu’à 2 To renforcent son intérêt comme tablette familiale ou étudiante ; pour replacer ce modèle face à des appareils plus haut de gamme, vous pouvez consulter notre comparatif des meilleures tablettes. Le Snapdragon 7s Gen 4 garde une bonne fluidité dans les usages quotidiens, mais il ne transforme pas cette Redmi en machine de jeu haut de gamme.
Pourquoi elle devient plus intéressante sous les 200 €
À 183,88 €, l’intérêt de la Redmi Pad 2 Pro tient surtout à l’association d’un grand écran 2,5K 120 Hz, d’une batterie de 12 000 mAh et d’une puce milieu de gamme récente, des éléments habituellement difficiles à réunir à ce niveau de prix. En revanche, sa dalle reste LCD, la connexion USB est limitée à l’USB 2.0 et l’adaptateur secteur n’est pas fourni, des concessions à intégrer si vous cherchez une expérience vraiment premium.
✅ Les points forts
- Écran 12,1 pouces 2,5K jusqu’à 120 Hz
- Batterie de 12 000 mAh avec charge 33 W
- Quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos
- Wi-Fi 6 et stockage extensible par microSD
- Prix sous les 200 € avec le code FWFR20
❌ Les limites
- Écran LCD moins contrasté qu’un OLED et luminosité limitée en extérieur
- USB 2.0 seulement
- Adaptateur secteur non fourni
- Format de 610 g moins agréable pour une longue lecture à bout de bras
Si le grand écran est votre priorité, vérifiez l’application du code FWFR20 avant paiement : l’offre ramène la Redmi Pad 2 Pro à 183,88 € chez AliExpress.
À ce tarif, la Redmi Pad 2 Pro devient surtout pertinente pour les étudiants, les familles et les utilisateurs qui veulent une grande tablette Android pour regarder des vidéos, lire, naviguer et travailler ponctuellement. L’écran 12,1 pouces 120 Hz, la batterie de 12 000 mAh et les quatre haut-parleurs forment un ensemble cohérent, tandis que le Snapdragon 7s Gen 4 apporte la marge nécessaire pour garder une interface fluide et lancer la plupart des applications sans viser les performances d’une tablette premium.
Elle est moins indiquée si vous cherchez un appareil compact à tenir longtemps d’une main, un écran OLED très lumineux ou une connectique rapide pour transférer de gros fichiers. Le prix à 183,88 € dépend du code FWFR20, donc l’essentiel est de vérifier la remise au panier avant de valider l’achat ; si elle s’applique bien, le compromis proposé est pertinent dans cette tranche de budget.
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