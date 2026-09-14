Le Xiaomi MIX Flip tombe à 411,02 € avec le code FWFR20, alors que l’iPhone Duo place le smartphone pliable dans une tout autre zone de prix. Cette offre vise surtout ceux qui veulent tester un format à clapet haut de gamme avec un budget bien inférieur à celui demandé pour le modèle Apple.
Le MIX Flip ne se contente pas de son format pliable : il associe un Snapdragon 8 Gen 3, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage et un écran interne OLED de 6,86 pouces à 120 Hz. Son double module photo arrière de 50 Mpx co-conçu avec Leica et sa charge filaire 67 W complètent une fiche technique qui reste solide pour un usage exigeant.
Avec le code FWFR20, le Xiaomi MIX Flip à 411,02 € chez AliExpress s’affiche au lieu de 539,45 €. À ce niveau de prix, son intérêt est moins de copier l’iPhone Duo que d’offrir une porte d’entrée nettement plus accessible dans l’univers des smartphones pliables.
Le Xiaomi MIX Flip 12 Go + 512 Go est affiché à 411,02 € au lieu de 539,45 € chez AliExpress avec le code FWFR20.
Pourquoi choisir le Xiaomi MIX Flip ?
- Format pliable compact : le format clapet réduit fortement l’encombrement une fois refermé, tout en conservant un grand écran de 6,86 pouces lorsqu’il est déplié.
- Configuration encore musclée : le Snapdragon 8 Gen 3, les 12 Go de RAM et les 512 Go de stockage offrent une base solide pour le multitâche, les jeux et les applications lourdes.
- Photo et recharge soignées : les deux capteurs arrière de 50 Mpx co-conçus avec Leica et la charge 67 W donnent au MIX Flip des arguments qui dépassent le seul effet de nouveauté du pliable.
Le format clapet sans sacrifier la puissance
Au quotidien, le MIX Flip s’adresse d’abord à ceux qui veulent retrouver un grand écran sans transporter en permanence un smartphone très long dans la poche. Le 120 Hz profite à la navigation, aux réseaux sociaux et aux jeux, tandis que les 512 Go laissent de la marge pour les photos, les vidéos et les applications volumineuses.
Pour replacer ce modèle face aux alternatives actuelles, notre sélection des meilleurs smartphones permet de comparer plus largement les compromis entre format, autonomie, photo et prix. Lors de notre test du MIX Flip, nous avions toutefois relevé une autonomie seulement moyenne et une chauffe sensible en utilisation intensive, deux points à garder en tête si vous sollicitez fortement le téléphone.
Face à l’iPhone Duo, le prix compte autant que le format
Face à l’iPhone Duo, le MIX Flip joue surtout la carte du budget et de la compacité : son format clapet vise un usage différent du modèle Apple, pensé comme un appareil de type livre avec un grand écran interne. Les deux ne sont donc pas des équivalents directs, et ceux qui veulent iOS, l’écosystème Apple ou un écran interne plus proche d’une petite tablette n’achètent pas la même proposition.
✅ Les points forts
- Prix de 411,02 € avec le code FWFR20 pour la version 12 Go + 512 Go
- Écran interne OLED 6,86 pouces à 120 Hz et écran externe réellement exploitable
- Snapdragon 8 Gen 3 encore très performant pour les usages exigeants
- Double capteur arrière 50 Mpx co-conçu avec Leica et charge rapide 67 W
❌ Les limites
- Autonomie jugée seulement moyenne lors de notre test
- Chauffe sensible lorsque le smartphone est sollicité intensivement
- Pas de certification IP ni de prise en charge eSIM sur le modèle testé
Si le format clapet vous tente, vérifiez l’application du code FWFR20 avant paiement : l’offre place le Xiaomi MIX Flip 12/512 Go à 411,02 € chez AliExpress.
À 411,02 €, le MIX Flip change surtout la question que l’on se pose face à un pliable premium. Plutôt que de savoir s’il peut rivaliser point par point avec un iPhone Duo beaucoup plus cher et conçu dans un format différent, l’intérêt est de voir s’il couvre vos usages essentiels avec un grand écran 120 Hz, une puce encore puissante, beaucoup de stockage et une partie photo sérieuse.
Cette offre paraît donc pertinente pour découvrir le pliable à clapet, remplacer un smartphone haut de gamme vieillissant ou simplement réduire fortement le ticket d’entrée dans cette catégorie. En revanche, les gros utilisateurs attentifs à l’autonomie, les personnes attachées à iOS ou celles qui recherchent un pliable grand format de type livre ont intérêt à comparer d’autres modèles avant de trancher.
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