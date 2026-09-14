Le MIX Flip ne se contente pas de son format pliable : il associe un Snapdragon 8 Gen 3, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage et un écran interne OLED de 6,86 pouces à 120 Hz. Son double module photo arrière de 50 Mpx co-conçu avec Leica et sa charge filaire 67 W complètent une fiche technique qui reste solide pour un usage exigeant.

Avec le code FWFR20, le Xiaomi MIX Flip à 411,02 € chez AliExpress s’affiche au lieu de 539,45 €. À ce niveau de prix, son intérêt est moins de copier l’iPhone Duo que d’offrir une porte d’entrée nettement plus accessible dans l’univers des smartphones pliables.