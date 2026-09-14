À 236,64 €, le Ryzen 7 7800X3D conserve une vraie logique pour un PC principalement dédié au jeu. Son principal atout reste le 3D V-Cache et ses 96 Mo de cache L3, qui l’ont placé très haut dans les mesures gaming de Clubic, tandis que ses 8 cœurs et 16 threads offrent encore un niveau de polyvalence confortable pour un usage quotidien.

L’offre est moins évidente si vous cherchez une machine de production intensive, si vous devez acheter toute la plateforme AM5 autour du processeur ou si vous voulez absolument la génération X3D la plus récente. Pour un joueur qui privilégie le rapport entre coût et performances en jeu et qui accepte de fournir son propre refroidissement, cette baisse de prix pendant les French Days mérite en revanche d’être regardée de près.