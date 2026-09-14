Les French Days se terminent aujourd’hui avec une baisse intéressante sur le Ryzen 7 7800X3D, proposé à 236,64 € chez AliExpress avec le code FWFR20. Ce processeur AM5 reste surtout pertinent pour les joueurs qui veulent privilégier les performances en jeu sans grimper vers les puces X3D plus récentes.
Le Ryzen 7 7800X3D n’est plus le dernier processeur X3D d’AMD, mais son architecture Zen 4 et ses 96 Mo de cache L3 lui conservent un profil très convaincant pour le gaming. Il réunit 8 cœurs et 16 threads, monte jusqu’à 5 GHz et utilise le socket AM5 avec de la mémoire DDR5. Pour ces French Days, l’offre AliExpress ramène le processeur à 236,64 € avec le code FWFR20, contre 333,58 € affichés avant réduction. À ce tarif, l’enjeu n’est pas de viser le CPU le plus récent, mais de savoir si ce modèle reste adapté à votre usage et à votre plateforme.
Le Ryzen 7 7800X3D passe de 333,58 € à 236,64 € chez AliExpress avec le code FWFR20, une offre à examiner si vous montez ou mettez à niveau une configuration AM5 orientée jeu.
Pourquoi choisir le Ryzen 7 7800X3D ?
- Un cache pensé pour le jeu : Les 96 Mo de cache L3, au cœur de la technologie 3D V-Cache, ont permis au 7800X3D d’obtenir d’excellents résultats dans les jeux mesurés par Clubic.
- Une plateforme AM5 actuelle : Le processeur fonctionne avec des cartes mères AM5 utilisant notamment les chipsets B650, B650E, X670 et X670E, avec de la mémoire DDR5.
- Huit cœurs pour un PC gaming polyvalent : Ses 8 cœurs et 16 threads conviennent à une configuration centrée sur le jeu tout en restant adaptés aux usages courants et au multitâche.
Un choix qui reste cohérent pour une machine surtout dédiée au jeu
Dans son test du Ryzen 7 7800X3D, Clubic a relevé d’excellentes performances en jeu et un apport concret du 3D V-Cache, avec plusieurs premières places dans son panel de benchmarks. Son intérêt est donc particulièrement net si votre priorité est le framerate, notamment avec une carte graphique haut de gamme et un écran à fréquence élevée. Si vous hésitez entre plusieurs générations, notre comparatif des meilleurs processeurs en 2026 permet de replacer le 7800X3D face aux références plus récentes. Pour du rendu 3D, de l’encodage ou d’autres charges de production lourdes, les Ryzen disposant de davantage de cœurs ou les X3D de génération suivante peuvent toutefois être plus équilibrés.
Un ancien haut de gamme gaming devenu surtout intéressant par son tarif
Le Ryzen 7 7800X3D n’est plus en tête de la gamme puisque le Ryzen 7 9800X3D et les modèles X3D plus récents ont progressé en performances et en polyvalence. En revanche, à 236,64 €, il peut représenter un compromis nettement plus accessible pour un joueur déjà équipé en AM5 ou prêt à absorber le coût d’une carte mère et de DDR5.
✅ Les points forts
- Performances en jeu encore très solides grâce au 3D V-Cache.
- 8 cœurs et 16 threads avec une fréquence boost pouvant atteindre 5 GHz.
- 96 Mo de cache L3, particulièrement utiles dans certains jeux sensibles au cache.
- Plateforme AM5 avec DDR5 et prise en charge du PCIe 5.0.
- Consommation mesurée et efficacité énergétique convaincante dans le test Clubic.
❌ Les limites
- Performances en production moins convaincantes que sur les tâches gaming.
- Refroidisseur non fourni, il faut donc prévoir une solution adaptée.
- Passage à AM5 potentiellement coûteux si vous venez d’une plateforme plus ancienne.
- Des processeurs X3D plus récents offrent désormais de meilleures performances globales.
Si votre priorité reste le jeu et que votre configuration est compatible AM5, vérifiez la disponibilité du Ryzen 7 7800X3D à 236,64 € chez AliExpress et l’application du code FWFR20 avant de finaliser la commande.
À 236,64 €, le Ryzen 7 7800X3D conserve une vraie logique pour un PC principalement dédié au jeu. Son principal atout reste le 3D V-Cache et ses 96 Mo de cache L3, qui l’ont placé très haut dans les mesures gaming de Clubic, tandis que ses 8 cœurs et 16 threads offrent encore un niveau de polyvalence confortable pour un usage quotidien.
L’offre est moins évidente si vous cherchez une machine de production intensive, si vous devez acheter toute la plateforme AM5 autour du processeur ou si vous voulez absolument la génération X3D la plus récente. Pour un joueur qui privilégie le rapport entre coût et performances en jeu et qui accepte de fournir son propre refroidissement, cette baisse de prix pendant les French Days mérite en revanche d’être regardée de près.
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