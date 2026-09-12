Le WH-1000XM5 occupe une place particulière dans la gamme Sony : il n’est plus le modèle le plus récent depuis l’arrivée du WH-1000XM6, mais il conserve une base technique très complète pour un usage quotidien. Lors de notre test, nous avions notamment retenu son isolation efficace, son confort, son ergonomie riche et son autonomie.

Pour les French Days, l’offre Boulanger à 229,99 € avec le code FRENCH20 le rend surtout pertinent si vous cherchez un casque circum-aural à réduction de bruit sans monter vers les tarifs des références les plus récentes. Il faut toutefois accepter un design non pliable et une connectivité qui fait l’impasse sur l’aptX.