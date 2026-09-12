Le Sony WH-1000XM5 profite des French Days pour passer à 229,99 € chez Boulanger avec le code FRECH2P. Cette baisse de 20 € remet en avant un casque toujours convaincant pour la réduction de bruit, le confort et l’autonomie, malgré l’arrivée de son successeur.
Le WH-1000XM5 occupe une place particulière dans la gamme Sony : il n’est plus le modèle le plus récent depuis l’arrivée du WH-1000XM6, mais il conserve une base technique très complète pour un usage quotidien. Lors de notre test, nous avions notamment retenu son isolation efficace, son confort, son ergonomie riche et son autonomie.
Pour les French Days, l’offre Boulanger à 229,99 € avec le code FRENCH20 le rend surtout pertinent si vous cherchez un casque circum-aural à réduction de bruit sans monter vers les tarifs des références les plus récentes. Il faut toutefois accepter un design non pliable et une connectivité qui fait l’impasse sur l’aptX.
Avec le code FRENCH20, le Sony WH-1000XM5 Argent est proposé à 229,99 € au lieu de 249,99 € chez Boulanger.
Pourquoi choisir le Sony WH-1000XM5 ?
- Réduction de bruit efficace : Le WH-1000XM5 fait partie des modèles que nous avions distingués pour leur isolation. Ses modes ANC et Son Ambiant sont accompagnés de nombreux réglages dans l’application Sony, ce qui permet d’adapter le casque aux transports, au bureau ou aux environnements plus calmes.
- Confort et endurance : Avec environ 250 g sur la balance et une conception circum-aurale, le casque se montre adapté aux longues sessions d’écoute. Sony annonce jusqu’à 30 heures de lecture avec la réduction de bruit active et jusqu’à 40 heures sans ANC, de quoi couvrir plusieurs journées d’utilisation avant recharge.
- Connectivité polyvalente : Le WH-1000XM5 prend en charge les codecs SBC, AAC et LDAC, ainsi que la connexion multipoint pour passer plus facilement d’un ordinateur à un smartphone. Il conserve aussi une entrée jack 3,5 mm, pratique lorsque le Bluetooth n’est pas disponible, même si son rendu en mode passif est moins convaincant.
Un casque taillé pour les trajets, le bureau et les longues écoutes
Le principal intérêt du WH-1000XM5 reste sa capacité à réunir isolation, confort et autonomie dans un format pensé pour un usage quotidien. Dans les transports ou en open space, son ANC aide à atténuer une grande partie du bruit ambiant, tandis que le mode transparence permet de reprendre rapidement contact avec l’environnement.
La connexion multipoint est également utile pour celles et ceux qui alternent entre téléphone et ordinateur au cours de la journée. Pour situer ce modèle face aux références plus récentes, vous pouvez aussi consulter notre comparatif des meilleurs casques Bluetooth en 2026, qui montre notamment ce que le WH-1000XM6 apporte de plus.
Une génération précédente qui conserve du sens à prix réduit
Le WH-1000XM6 est aujourd’hui plus moderne, notamment avec un design à nouveau pliable et la prise en charge du Bluetooth LE Audio, mais il se positionne plus haut en gamme. À 229,99 €, le WH-1000XM5 vise donc surtout les acheteurs qui privilégient l’ANC, le confort et l’écosystème Sony plutôt que les dernières évolutions de connectivité.
✅ Les points forts
- Réduction de bruit active très efficace pour les transports et le bureau.
- Confort adapté aux écoutes prolongées, avec un poids d’environ 250 g.
- Autonomie annoncée jusqu’à 30 h avec ANC activé et 40 h sans ANC.
- Compatibilité LDAC et connexion multipoint.
- Application Sony riche en réglages et automatisations.
❌ Les limites
- Casque non pliable, avec une housse de transport plus encombrante.
- Pas de codec aptX et pas de Bluetooth LE Audio sur cette génération.
- Mode filaire passif peu convaincant selon notre test.
- Le WH-1000XM6 est désormais la référence la plus récente de la gamme.
Si ce compromis entre isolation, confort et prix vous convient, l’offre French Days du Sony WH-1000XM5 Argent est à vérifier chez Boulanger avec le code FRECH2P.
À 229,99 €, le Sony WH-1000XM5 s’adresse avant tout aux personnes qui veulent un casque confortable et très isolant pour les transports, les déplacements professionnels ou les longues journées au bureau. Sa réduction de bruit, son autonomie et son multipoint restent des atouts concrets, et la remise de 20 € chez Boulanger abaisse le ticket d’entrée sans changer les qualités qui nous avaient convaincus lors du test.
Le choix est moins évident si vous recherchez un casque compact à glisser facilement dans un sac, puisque le WH-1000XM5 ne se replie pas, ou si vous tenez absolument aux standards Bluetooth les plus récents. Dans ces cas, le WH-1000XM6 ou d’autres modèles du marché méritent d’être comparés, mais pour un usage centré sur l’ANC et le confort, ce XM5 conserve une proposition cohérente pendant les French Days.
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