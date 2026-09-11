Avant de se pencher sur le laptop, il faut s’attarder sur les accessoires offerts par Boulanger avec ce PC portable puisque l’on retrouve une sacoche et une souris sans fil. Deux accessoires qui pourront vous permettre de travailler dans d’excellentes conditions même lorsque vous êtes en déplacement.

Justement, cet Asus Vivobook S1607QA aspire à être emporté puisqu’il affiche moins de deux kilos sur la balance et une épaisseur inférieure à deux centimètres. Malgré ce format compact, Boulanger n’a pas fait l’impasse sur la connectique puisque ce Vivobook emporte deux ports USB-A, un port USB-C et enfin une entrée HDMI.

Dernier point de design, le clavier rétroéclairé pour travailler même le soir, ce qui est particulièrement pertinent en cette période de rentrée où le temps d’ensoleillement diminue.