Avec son Snapdragon X et ses 8 Go de RAM, l’Asus Vivobook est taillé pour la bureautique qui peut se trouver pour moins de 500 euros grâce aux French Days et à une offre de Boulanger.
En cette période de French Days, c’est le moment de se pencher sur l’achat d’un nouvel ordinateur portable. Justement, Boulanger propose l’Asus Vivobook 16 avec une promotion de 30 % grâce au code FRENCH20. L’occasion d’acquérir un laptop léger et endurant avec une autonomie annoncée à 22 heures.
Pourquoi choisir l’Asus Vivobook S1607QA ?
- Pour son écran de 16 pouces : En Full HD, le laptop d’Asus permet de travailler ou de consommer du contenu en streaming sur une surface plus importante.
- Pour le Snapdragon X : S’il ne se place pas parmi les meilleures références de Qualcomm, ce processeur est efficace pour les tâches bureautiques et même pour quelques activités créatives.
- Pour les accessoires fournis : Avec sa sacoche de transport et sa souris incluse, ce Vivobook 16 est déjà prêt à vous accompagner partout.
Une offre complète
Avant de se pencher sur le laptop, il faut s’attarder sur les accessoires offerts par Boulanger avec ce PC portable puisque l’on retrouve une sacoche et une souris sans fil. Deux accessoires qui pourront vous permettre de travailler dans d’excellentes conditions même lorsque vous êtes en déplacement.
Justement, cet Asus Vivobook S1607QA aspire à être emporté puisqu’il affiche moins de deux kilos sur la balance et une épaisseur inférieure à deux centimètres. Malgré ce format compact, Boulanger n’a pas fait l’impasse sur la connectique puisque ce Vivobook emporte deux ports USB-A, un port USB-C et enfin une entrée HDMI.
Dernier point de design, le clavier rétroéclairé pour travailler même le soir, ce qui est particulièrement pertinent en cette période de rentrée où le temps d’ensoleillement diminue.
Taillé pour la bureautique
Seul point qui rend la machine un peu plus imposante que le reste du marché : son écran de 16 pouces. Cet écran est loin de sortir du lot puisqu’il se contente d’une résolution Full HD avec une luminosité limitée à 300 nits.
Finalement, c’est le constat que l’on peut tirer de ce Vivobook. Il s’agit d’un laptop qui se contente du strict minimum à l’image de son processeur : le Snapdragon X. Avec ses 8 Go de RAM, il pourra faire tourner tous les logiciels de traitement de texte avec plusieurs fenêtres ouvertes et aider à éditer des photos que vous pourrez stocker dans le SSD de 256 Go.
Néanmoins, il brille sur un aspect : l’autonomie. Asus annonce 22 heures avec une seule charge, mais le chargeur n’est pas fourni.
✅ Les points forts
- Une autonomie de 22 heures
- Un écran confortable de 16 pouces
- Une connectique complète
❌ Les limites
- Des performances en jeu limitées
- L'’absence de chargeur
Voici l’Asus Vivobook S1607QA à 499,99 euros au lieu de 699,99 euros chez Boulanger
Cet Asus Vivobook est finalement un laptop assez complet qui peine à se démarquer au prix fort. En passant sous les 500 euros, il devient plus intéressant et s’affirme comme un PC portable parfait à glisser dans un sac à dos pour un déplacement professionnel.
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