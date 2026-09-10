Avec ses trois ports de charge, le Belkin Boost Charge Pro est un chargeur à induction particulièrement réussi qui brille surtout par son prix très attractif, inférieur à 50 euros chez Boulanger.
Voici le Belkin Boost Charge Pro à 48,99 euros au lieu de 129,99 euros chez Boulanger
Pourquoi choisir le Belkin Boost Charge Pro ?
- Trois ports de charge : Ce socle se compose de trois ports de charge pour accueillir un smartphone, des écouteurs connectés et une montre simultanément.
- Entre 5 et 15 W : Ce chargeur à induction s’adapte à chaque appareil pour fournir une charge adaptée.
- Un excellent rapport qualité-prix : Pendant les French Days, le produit de Belkin passe sous les 50 euros, ce qui le rend immédiatement plus attractif par rapport à son prix habituel qui frôle les 130 euros.
Un design abouti
« L'essayer, c'est l'adopter », et cet adage s’applique tout particulièrement au Belkin Boost Charge Pro puisqu’il se présente avec un design passe-partout. Mélangeant le blanc et le noir, il y a peu d'endroits où il ferait tache. Sa base noire emporte une base anti-dérapante. Ainsi, il n’y a pas de risque de le voir tomber en cas de mouvement brusque la nuit.
Si la nuit est évoquée aussi, ce n’est pas anodin puisque votre iPhone pourra être positionné à l’horizontale sur ce support de charge et vous pourrez profiter des fonctionnalités du mode paysage qui indiquent notamment l’heure comme un réveil.
Une recharge satisfaisante
Charge à induction oblige, il ne dispose pas de charge rapide. Avec 15 W, il faudra compter quasiment 1h30 pour recharger un iPhone 17 Pro, ce qui en fait donc un nouvel argument en faveur d’une charge nocturne même si le produit de Belkin aura parfaitement sa place sur un bureau.
Le Boost Charge Pro se présente avec trois ports de charge. Ainsi, vous pourrez charger simultanément un smartphone et une montre connectée en les posant sur les branches tandis qu’un boîtier d’écouteurs connectés pourra se poser sur la base antidérapante. Logiquement, il faut une paire d’AirPods, par exemple, qui soit compatible Qi. À noter que s’il charge des appareils connectés, la puissance baisse à 5 W.
✅ Les points forts
- Une puissance de charge adaptée à l'’appareil
- La base lestée anti-dérapante
- Trois ports de charge
❌ La limite
- Seulement 15 W, mais c’est compréhensible pour la charge à induction
Voici le Belkin Boost Charge Pro à 48,99 euros au lieu de 129,99 euros chez Boulanger
Le Belkin Boost Charge Pro n’est donc pas un produit à choisir pour sa puissance de charge puisque 15 W, cela reste assez faible, mais plutôt pour son esthétisme. Ici, la marque rend une copie réussie avec un produit minimaliste, mais polyvalent qui trouvera sa place sur un bureau ou sur une table de chevet.
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