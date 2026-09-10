« L'essayer, c'est l'adopter », et cet adage s’applique tout particulièrement au Belkin Boost Charge Pro puisqu’il se présente avec un design passe-partout. Mélangeant le blanc et le noir, il y a peu d'endroits où il ferait tache. Sa base noire emporte une base anti-dérapante. Ainsi, il n’y a pas de risque de le voir tomber en cas de mouvement brusque la nuit.

Si la nuit est évoquée aussi, ce n’est pas anodin puisque votre iPhone pourra être positionné à l’horizontale sur ce support de charge et vous pourrez profiter des fonctionnalités du mode paysage qui indiquent notamment l’heure comme un réveil.