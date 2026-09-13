La Magnifica S ECAM22.140.B est une machine automatique avec broyeur qui prépare du café à partir de grains fraîchement moulus, avec la possibilité d’utiliser aussi du café prémoulu. Pendant les French Days, l’offre Cdiscount à 279,99 € la replace dans une zone tarifaire déjà observée par Clubic sur ce modèle.

Son intérêt tient à une approche directe : boutons physiques, molette de réglage, deux cafés simultanés et buse vapeur manuelle. Elle vise surtout les foyers qui veulent contrôler l’intensité et la longueur en tasse sans payer pour un écran, des profils utilisateurs ou un système lait automatisé.