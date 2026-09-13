Les French Days ramènent la De’Longhi Magnifica S ECAM22.140.B à 279,99 € chez Cdiscount. Pour qui veut passer des capsules au café en grains sans écran tactile ni système lait automatique, cette machine mise surtout sur la simplicité et les réglages essentiels.
La Magnifica S ECAM22.140.B est une machine automatique avec broyeur qui prépare du café à partir de grains fraîchement moulus, avec la possibilité d’utiliser aussi du café prémoulu. Pendant les French Days, l’offre Cdiscount à 279,99 € la replace dans une zone tarifaire déjà observée par Clubic sur ce modèle.
Son intérêt tient à une approche directe : boutons physiques, molette de réglage, deux cafés simultanés et buse vapeur manuelle. Elle vise surtout les foyers qui veulent contrôler l’intensité et la longueur en tasse sans payer pour un écran, des profils utilisateurs ou un système lait automatisé.
La De’Longhi Magnifica S ECAM22.140.B est affichée à 279,99 € chez Cdiscount, soit 57,29 € de moins que le prix Amazon.fr de 337,28 € indiqué pour cette offre.
Pourquoi choisir la De’Longhi Magnifica S ECAM22.140.B ?
- Broyeur réglable : Le broyeur conique en acier propose 13 niveaux de mouture selon Clubic sur cette référence, de quoi ajuster la finesse aux grains et au rendu recherché.
- Réservoir adapté au quotidien : Le réservoir d’eau de 1,8 L et la préparation de deux cafés à la fois conviennent bien à un usage régulier à plusieurs.
- Commandes directes : Boutons et molette donnent accès aux quatre boissons café et aux réglages d’arôme ou de quantité sans passer par un écran.
Une machine pour passer au grain sans changer toute sa routine
Le point fort de cette Magnifica S est son fonctionnement familier : vous versez les grains, choisissez l’intensité, lancez un café ou deux et la machine gère broyage, dosage et extraction. Clubic a déjà souligné sur l’ECAM22.140.B la présence de 13 niveaux de mouture, d’un réservoir d’eau de 1,8 L et de la préparation simultanée de deux tasses, des caractéristiques cohérentes avec un usage quotidien en couple ou en famille.
La buse vapeur traditionnelle permet d’ajouter cappuccino ou boisson lactée, mais elle demande de mousser le lait manuellement, ce qui intéressera davantage ceux qui aiment garder la main que ceux qui veulent un latte en une touche. Le Thermoblock chauffe la quantité d’eau nécessaire à chaque boisson, tandis que la grille amovible du bac récolte-gouttes passe au lave-vaisselle, deux détails pratiques pour limiter les manipulations au quotidien.
Moins sophistiquée que les modèles à carafe, mais aussi plus simple
Face à des machines plus récentes dotées d’un écran ou d’un système lait automatique, la Magnifica S reste volontairement basique : elle se concentre sur les cafés noirs, le réglage de l’arôme et une buse vapeur manuelle. Si vous cherchez des profils mémorisés, une carafe à lait automatisée ou une interface tactile, une gamme plus récente sera plus adaptée, mais le surcoût finance surtout du confort et de l’automatisation supplémentaire.
✅ Les points forts
- Broyeur conique en acier avec 13 niveaux de mouture
- Réservoir d’eau de 1,8 L et deux cafés préparés simultanément
- Commandes physiques simples avec réglage de l’arôme et de la quantité
- Compatible avec le café en grains comme avec le café prémoulu
❌ Les limites
- Buse vapeur manuelle qui demande un peu de pratique pour les boissons lactées
- Pas d’écran, de profils utilisateurs ni de connectivité
- Profondeur de 42,9 cm à anticiper sur un plan de travail peu profond
À 279,99 € chez Cdiscount, cette Magnifica S vaut surtout le détour si vous cherchez une machine à grains simple et éprouvée : vérifiez l’offre French Days tant qu’elle reste à ce niveau.
À 279,99 €, la De’Longhi Magnifica S ECAM22.140.B retrouve un tarif que Clubic avait déjà identifié comme particulièrement bas pour cette famille de machines. L’écart de 57,29 € avec le prix Amazon.fr de 337,28 € indiqué dans l’offre renforce l’intérêt du moment, même s’il s’agit d’une comparaison entre deux marchands et non d’une remise affichée par Cdiscount. Pour un premier passage au café en grains, son broyeur réglable, son réservoir de 1,8 L et ses commandes directes forment un ensemble cohérent, sans vous imposer une interface complexe.
Elle convient surtout aux amateurs d’espresso et de café long qui acceptent de mousser le lait eux-mêmes et préfèrent des réglages physiques à des menus tactiles. Les grands consommateurs de boissons lactées automatiques, les foyers qui veulent plusieurs profils ou ceux qui recherchent une machine très compacte en profondeur auront intérêt à regarder des modèles plus récents. Pour les autres, le niveau de prix des French Days rend cette Magnifica S cohérente pour qui privilégie le café en grains sans fonctions avancées.
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