Quel est l’intérêt d’avoir une box comme la Xiaomi TV Box S 3ème génération quand tout le monde ou presque a un téléviseur connecté ? L’une des réponses les plus évidentes est le côté nomade de l’objet : vous pouvez l’emmener partout et le brancher sur n’importe quel téléviseur avec un port HDMI et il fonctionne. Bien sûr il faut qu’il y ait du Wi-Fi à portée, mais ça c’est encore plus répandu qu’un téléviseur connecté. Vous louez un Airbnb, par exemple, et les propriétaires ont mis un vieux TV pour le meubler : il suffit de brancher la box et ça devient un Google TV.

Pareil, si vous avez un vidéoprojecteur qui n’est pas connecté, un vieil écran PC qui traîne ou un écran portable : vous pouvez le transformer en TV connectée, compatible 4K, Dolby Vision et HDR10+. La télécommande fournie avec permet de naviguer dans les menus et d’utiliser l’assistant vocal Google pour éviter d'avoir à taper des titres à rallonge en utilisant la télécommande.