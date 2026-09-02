La Box TV S 3rd Gen de Xiaomi est un boîtier à brancher sur un TV pour profiter de Google TV et tous les services de streaming sur votre écran. Pour le Local Day AliExpress, vous le retrouvez à 48,33 euros au lieu de 84,99 euros.
En 2026, tous les téléviseurs modernes disposent d’une interface connectée, pour accéder à Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Twitch ou tout autre service de streaming. Les grandes marques y vont de leur propre OS, et tous ne sont pas aussi souples et généreux que Google TV. L’avantage de la box Xiaomi, c’est que vous pouvez la brancher sur n’importe quel écran, pas qu’un TV, du moment qu’il y a un port HDMI. Donc ça peut être un vidéoprojecteur, un PC portable, un écran PC ou encore un TV qui date d’il y a plus de 10 ans. Pour le Local Day AliExpress, le code promo LDFR06 la fait passer à 48,33 euros au lieu de 84,99 euros.
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Pourquoi choisir la Xiaomi TV Box S 3ème génération ?
- Pour son affichage 4K qui permet d’afficher une image détaillée si l’écran est compatible et que vous avez l’abonnement qui va bien.
- Parce que Google TV est un OS plutôt permissif qui permet d’installer des applications de sources externes, là où les autres systèmes d’exploitation sont verrouillés.
- Elle prend en charge le Dolby Vision et le HDR10+ pour profiter d’une plage dynamique plus large à l’écran, ce n’est pas un simple petit gadget.
Un boîtier multimédia puissant aux multiples possibilités
Quel est l’intérêt d’avoir une box comme la Xiaomi TV Box S 3ème génération quand tout le monde ou presque a un téléviseur connecté ? L’une des réponses les plus évidentes est le côté nomade de l’objet : vous pouvez l’emmener partout et le brancher sur n’importe quel téléviseur avec un port HDMI et il fonctionne. Bien sûr il faut qu’il y ait du Wi-Fi à portée, mais ça c’est encore plus répandu qu’un téléviseur connecté. Vous louez un Airbnb, par exemple, et les propriétaires ont mis un vieux TV pour le meubler : il suffit de brancher la box et ça devient un Google TV.
Pareil, si vous avez un vidéoprojecteur qui n’est pas connecté, un vieil écran PC qui traîne ou un écran portable : vous pouvez le transformer en TV connectée, compatible 4K, Dolby Vision et HDR10+. La télécommande fournie avec permet de naviguer dans les menus et d’utiliser l’assistant vocal Google pour éviter d'avoir à taper des titres à rallonge en utilisant la télécommande.
Une box TV compacte bien utile
La Xiaomi TV Box S 3ème génération n’est pas le modèle le plus discret parmi tout ce qu'il y a sur le marché. On pense par exemple au Fire TV Stick d’Amazon qui ressemble à une grosse clé HDMI qu’on branche derrière le TV et qui disparaît. Mais l’avantage du format galet de Xiaomi, c’est de proposer à l’arrière un port USB très pratique. Si vous avez des fichiers vidéo personnels, un petit tour sur le Play Store pour récupérer VLC et vous pouvez les lire sur votre TV.
Chose que ne proposent pas nativement les Fire TV Stick et Chromecast de Google. Et là, comme il s’agit d’un modèle récent, vous profitez des dernières mises à jour puisque la box fonctionne avec Android 14. Si vous mettez votre compte Google, vous allez retrouver votre espace, notamment sur YouTube. Elle affiche du 60 Hz et utilise même l’IA pour améliorer et mettre à l’échelle les contenus affichés dans des définitions inférieures.
✅ Les points forts
- Son prix attractif, même avant la promo
- La sortie vidéo 4K jusqu’à 60 images/seconde
- La compatibilité Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG
- La prise en charge Dolby Atmos et DTS:X
- Un espace de stockage de 32 Go, contre 8 Go avant
- Présence du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2
❌ Les limites
- Seulement 2 Go de RAM
- Pas de port Ethernet
- Le stockage n’est pas extensible
- Pas de sortie audio 3,5 mm ni de sortie optique
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Le boîtier TV Xiaomi S 3ème génération est un appareil qui peut donner une seconde jeunesse à un TV écran plat qui dort dans le grenier depuis une décennie ou plus. Ou même un écran PC qui ne sert plus à grand-chose : il devient un TV connecté avec Google TV, compatible 4K, Dolby Vision et Dolby Atmos. Même si vous avez un TV moderne et que vous n’êtes pas convaincu par son OS, ça peut venir en remplacement, en contrepartie d’occuper un port HDMI de votre TV.
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