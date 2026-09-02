Alors que les prix de la mémoire vive s'envolent sous l'effet de la demande liée à l'intelligence artificielle, un kit RAM DDR4 16 Go signé Netac reste accessible sous les 80 euros chez AliExpress. Voici ce qu'il faut savoir avant de valider cette offre, entre caractéristiques techniques, code promo et petite taxe additionnelle.
Le fabricant chinois Netac, spécialiste de la mémoire et du stockage depuis 1999, applique une remise notable sur son kit Shadow III en DDR4 3200 MHz. cette offre référencée chez AliExpress permet de repartir avec 16 Go de mémoire vive (2 x 8 Go) en profil CL16, disponible en finition noire ou blanche. Le code promo FRLD06 doit être renseigné au moment du paiement pour bénéficier du tarif annoncé, et une taxe de 3,62 € s'applique sur la commande, sans frais supplémentaires annoncés par ailleurs.
Ce type de kit s'adresse avant tout aux utilisateurs qui cherchent à redonner de la fluidité à un PC de bureau existant, sans viser les configurations les plus gourmandes.
Voici le Kit RAM Netac Shadow III 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16 à 77,69 € au lieu de 95,59 € chez AliExpress !
Pourquoi choisir le Kit RAM Netac Shadow III 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16 ?
- Prix qui résiste à la hausse générale : 77,69 € avec le code FRLD06, contre 95,59 € affichés initialement.
- Fréquence et timings maîtrisés : 3200 MHz en CL16, un profil équilibré et courant sur DDR4.
- Contexte de pénurie mémoire : une fenêtre de prix à saisir alors que les tarifs de la RAM repartent nettement à la hausse.
Un kit pensé pour redonner du souffle à un PC de bureau
Le kit Shadow III mise sur une fréquence de 3200 MHz associée à des timings CL16, un compromis courant sur l'entrée et le milieu de gamme DDR4. Il embarque un dissipateur en aluminium ainsi que le support du profil XMP 2.0, ce qui permet d'activer automatiquement la fréquence annoncée directement depuis le BIOS. Comme le soulignait déjà la rédaction de Clubic à propos d'un kit Shadow III similaire, ce type de mémoire convient aussi bien à un usage bureautique qu'à une utilisation multitâche ou modérément orientée jeu. Passer à 16 Go reste l'une des mises à niveau les plus rentables pour redonner du peps à une machine qui commence à montrer ses limites.
Face à la pénurie de RAM, une fenêtre de prix à ne pas laisser filer
Ce kit 16 Go ne remplacera pas une configuration taillée pour les usages les plus gourmands, qui se tourneront plutôt vers un kit 32 Go. Il constitue en revanche une option pertinente pour qui souhaite moderniser une machine existante sans attendre une hypothétique accalmie sur les prix de la mémoire.
✅ Les points forts
- Prix particulièrement attractif compte tenu de la tension actuelle sur le marché de la RAM
- Fréquence 3200 MHz et timings CL16, un profil équilibré pour un usage courant
- Profil XMP 2.0 pour une configuration automatique de la fréquence depuis le BIOS
- Dissipateur en aluminium pensé pour limiter la montée en température
- Disponible en finition noire ou blanche selon les préférences
❌ Les limites
- Le code promo FRLD06 doit être saisi manuellement au moment du paiement
- Une taxe de 3,62 € vient s'ajouter au prix affiché sur la commande
- Une capacité de 16 Go qui peut s'avérer juste pour les usages les plus intensifs
- Un achat effectué chez un marchand basé à l'étranger, avec des délais de livraison à anticiper
Le code FRLD06 permet de profiter de ce tarif sur le Kit RAM Netac Shadow III 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16, dans la limite des stocks disponibles chez AliExpress
✅ Notre verdict
Ce kit RAM Netac Shadow III 16 Go coche les cases essentielles pour qui cherche à moderniser un PC de bureau sans se ruiner : fréquence 3200 MHz, timings CL16 et profil XMP 2.0 pour une installation simplifiée. Le tout à un tarif qui tranche nettement avec la tendance haussière observée ces dernières semaines sur le marché de la mémoire vive.
Cette offre s'adresse avant tout aux utilisateurs équipés d'une configuration récente compatible DDR4 et qui recherchent un gain de confort au quotidien, sans viser les usages les plus exigeants. Les joueurs ou créateurs de contenu en quête de davantage de marge auront plutôt intérêt à se tourner vers un kit 32 Go, quitte à débourser un peu plus.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Offre pCloud : plus de 50% de réduction sur les Plans Familiaux à Vie
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2,03€ par mois pendant 2 ans (-35 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : un diagnostic 100% offert pour toute demande de devis !