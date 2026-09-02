Le fabricant chinois Netac, spécialiste de la mémoire et du stockage depuis 1999, applique une remise notable sur son kit Shadow III en DDR4 3200 MHz. cette offre référencée chez AliExpress permet de repartir avec 16 Go de mémoire vive (2 x 8 Go) en profil CL16, disponible en finition noire ou blanche. Le code promo FRLD06 doit être renseigné au moment du paiement pour bénéficier du tarif annoncé, et une taxe de 3,62 € s'applique sur la commande, sans frais supplémentaires annoncés par ailleurs.

Ce type de kit s'adresse avant tout aux utilisateurs qui cherchent à redonner de la fluidité à un PC de bureau existant, sans viser les configurations les plus gourmandes.