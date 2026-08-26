Référence chez les coureurs et triathlètes, la Garmin Forerunner 255 conjugue GPS multi-constellation, suivi santé complet et autonomie confortable dans un boîtier compact de 46 mm. L'offre est à retrouver sur AliExpress, où le code FRNS20 fait chuter son prix à 124,49 € au lieu de 235,33 € habituellement constatés sur le marché français.

Ce tarif s'adresse en priorité à ceux qui veulent reprendre une activité sportive sérieuse sans attendre une future promotion, la fenêtre de l'opération se refermant ce soir.