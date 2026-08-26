C'est aujourd'hui le dernier jour pour profiter des offres de rentrée d'AliExpress, et la Garmin Forerunner 255 en fait partie avec une remise qui la fait passer sous la barre des 125 euros. Voici ce qu'il faut savoir avant que le code promo ne disparaisse.
Référence chez les coureurs et triathlètes, la Garmin Forerunner 255 conjugue GPS multi-constellation, suivi santé complet et autonomie confortable dans un boîtier compact de 46 mm. L'offre est à retrouver sur AliExpress, où le code FRNS20 fait chuter son prix à 124,49 € au lieu de 235,33 € habituellement constatés sur le marché français.
Ce tarif s'adresse en priorité à ceux qui veulent reprendre une activité sportive sérieuse sans attendre une future promotion, la fenêtre de l'opération se refermant ce soir.
Voici la Garmin Forerunner 255 à 124,49€ (code FRNS20) au lieu de 235,33€ chez AliExpress !
Pourquoi choisir la Garmin Forerunner 255 ?
- Un prix parmi les plus bas constatés : 124,49 € avec le code FRNS20, contre 235,33 € habituellement chez ce vendeur.
- Une autonomie confortable : jusqu'à 14 jours en mode montre connectée et environ 30 heures en GPS continu.
- Une opération qui touche à sa fin : le code promo n'est garanti que jusqu'à la fin des offres de rentrée sur AliExpress.
Une montre pensée pour structurer un vrai entraînement
Sous son écran couleur de 1,3 pouce en dalle transflective, la Forerunner 255 privilégie la lisibilité en plein soleil plutôt que le contraste, un choix cohérent pour une montre pensée avant tout pour l'extérieur. Elle embarque plus de 30 profils d'activité, de la course à pied à la natation en passant par le cyclisme et la randonnée, avec des métriques avancées comme la puissance de course, la dynamique de foulée ou les suggestions d'entraînement quotidiennes. Le suivi santé n'est pas en reste : fréquence cardiaque en continu, oxymètre de pouls, analyse détaillée du sommeil et indicateur d'énergie Body Battery permettent de mieux calibrer sa charge d'entraînement au fil des semaines. Dans ses analyses de la gamme Garmin, la rédaction Clubic souligne régulièrement la valeur de l'écosystème Garmin Connect pour visualiser ses données d'entraînement de façon claire et exploitable, un point qui reste vrai sur ce modèle intermédiaire. Elle conviendra particulièrement aux coureurs réguliers et aux triathlètes amateurs qui veulent un outil complet sans basculer sur une gamme plus onéreuse, à condition d'accepter une prise en main qui demande un peu d'apprentissage.
Ce que cette offre change, et ce qu'elle ne change pas
À ce niveau de prix, la Forerunner 255 se retrouve alignée sur des montres connectées généralistes bien moins équipées côté sport, tout en conservant la précision GPS attendue d'une gamme dédiée à la performance. Elle ne rivalise en revanche pas avec les modèles AMOLED de la gamme supérieure sur le rendu de l'écran ni sur le stockage de musique, deux points sur lesquels il faudra regarder du côté d'une Forerunner plus récente ou plus onéreuse.
✅ Les points forts
- Un GPS multi-bandes fiable, précis même en ville dense ou sous couvert forestier
- Plus de 30 profils sportifs, du running au triathlon en passant par la natation
- Un suivi santé complet : fréquence cardiaque, SpO2, sommeil, Body Battery
- Une autonomie qui couvre un long week-end de trail sans recharge
- Le NFC pour le paiement sans contact directement au poignet
❌ Les limites
- Un écran MIP couleur moins flatteur qu'une dalle AMOLED au quotidien
- Aucun stockage de musique embarqué sur ce modèle
- Un achat via un code promo temporaire, à vérifier avant validation
- Une interface qui demande un temps d'adaptation aux novices
La Garmin Forerunner 255 à 124,49 € avec le code FRNS20 : l'offre expire ce soir sur AliExpress
À 124,49 € grâce au code FRNS20, la Garmin Forerunner 255 revient à un tarif rarement observé pour ce modèle en France, alors qu'elle affichait encore 349,99 euros à son lancement. Elle s'adresse avant tout aux coureurs, triathlètes et sportifs réguliers qui veulent un GPS fiable et un suivi santé complet sans se ruiner.
Les amateurs d'écran AMOLED ou de musique embarquée directement sur la montre pourront passer leur chemin et se tourner vers une gamme plus récente, dont le budget grimpe généralement au-delà de 300 euros. Pour les coureurs et triathlètes qui cherchent avant tout un outil fiable et complet, en revanche, difficile de trouver un GPS multisport aussi équipé à ce tarif. La fenêtre de l'opération se referme aujourd'hui, mieux vaut ne pas trop tarder pour en profiter.
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