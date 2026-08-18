Reconnue pour son excellent rapport fonctionnalités/prix, la Xiaomi TV Box S 3e génération embarque Google TV, le Wi-Fi 6 et une compatibilité Dolby Vision qui suffisent à transformer n'importe quel écran équipé d'un port HDMI en téléviseur connecté. Le modèle profite actuellement d'une remise chez AliExpress, consultable via la fiche produit dédiée à cette offre, avec une livraison gratuite depuis un entrepôt français et le code DSFR06 à activer au moment du paiement pour obtenir le tarif de 36,71 €.

Ce type de boîtier s'adresse en priorité aux étudiants qui emménagent avant la rentrée, aux familles qui équipent une chambre secondaire, ou à quiconque veut moderniser une TV sans passer par l'achat d'un téléviseur complet.