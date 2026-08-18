À quelques jours de la rentrée, s'équiper d'un boîtier multimédia abordable peut faire toute la différence pour aménager une chambre d'étudiant ou remplacer une TV vieillissante. La Xiaomi TV Box S 3e génération passe sous les 37 euros chez AliExpress grâce à un code promo dédié : voici ce que vaut réellement cette offre une fois les caractéristiques passées au crible.
Reconnue pour son excellent rapport fonctionnalités/prix, la Xiaomi TV Box S 3e génération embarque Google TV, le Wi-Fi 6 et une compatibilité Dolby Vision qui suffisent à transformer n'importe quel écran équipé d'un port HDMI en téléviseur connecté. Le modèle profite actuellement d'une remise chez AliExpress, consultable via la fiche produit dédiée à cette offre, avec une livraison gratuite depuis un entrepôt français et le code DSFR06 à activer au moment du paiement pour obtenir le tarif de 36,71 €.
Ce type de boîtier s'adresse en priorité aux étudiants qui emménagent avant la rentrée, aux familles qui équipent une chambre secondaire, ou à quiconque veut moderniser une TV sans passer par l'achat d'un téléviseur complet.
Voici la Xiaomi TV Box S 3e génération à 36,71 € au lieu de 71,83 € chez AliExpress !
Pourquoi choisir le Xiaomi TV Box S 3e génération ?
- Un tarif réduit de plus de moitié : grâce au code DSFR06, le boîtier passe de 71,83 € à 36,71 €, une remise rare sur ce modèle.
- Une livraison gratuite depuis la France : la commande est expédiée sans frais depuis un entrepôt français, ce qui évite les frais de douane et raccourcit les délais de réception.
- Une fiche technique complète pour le prix : Google TV, Wi-Fi 6 et compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos se retrouvent rarement réunis sur un boîtier aussi abordable.
Une solution compacte pour équiper une chambre ou une TV secondaire
Avec son format compact de moins de 100 mm de côté et son design arrondi, la Xiaomi TV Box S 3e génération se glisse derrière n'importe quel écran sans encombrer l'espace, un atout appréciable dans une chambre d'étudiant ou un studio meublé à la va-vite avant la rentrée. Sous le capot, la puce Cortex-A55 gravée en 6 nm, associée à 2 Go de RAM et 32 Go de stockage interne, permet de faire tourner Google TV sans ralentissement notable, même avec plusieurs applications de streaming installées. Le Wi-Fi 6 bi-bande garantit une lecture stable en 4K, y compris dans les logements où plusieurs appareils partagent la même connexion, une situation fréquente en colocation. Dans ses tests consacrés aux boîtiers sous Google TV, la rédaction Clubic souligne régulièrement la fluidité de cette interface face à l'Android TV classique, un constat qui s'applique pleinement à cette troisième génération.
Face à une Fire TV Stick ou une Apple TV, quelle est sa place ?
Comparée à une Fire TV Stick, plus compacte mais dépourvue de HDMI 2.1 et de Dolby Vision à ce niveau de prix, la Xiaomi TV Box S 3e génération propose une fiche technique plus complète. Elle ne rivalise en revanche pas avec une Apple TV 4K ou une NVIDIA Shield sur la puissance brute ni sur la fluidité des jeux les plus exigeants.
✅ Les points forts
- Un prix particulièrement bas pour un boîtier Google TV compatible Dolby Vision
- Une livraison gratuite et rapide depuis un entrepôt français
- Une connectivité moderne avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2
- Une compatibilité complète Dolby Atmos et DTS:X pour l'audio
- Un format compact qui se dissimule facilement derrière l'écran
❌ Les limites
- Seulement 2 Go de RAM, suffisants pour du streaming mais limités pour un usage intensif
- Aucun port Ethernet intégré, un adaptateur USB étant nécessaire pour une connexion filaire
- Un unique port USB 2.0, peu généreux pour brancher plusieurs périphériques simultanément
- Un stockage de 32 Go non extensible via microSD
Le code DSFR06 permet actuellement de profiter de la Xiaomi TV Box S 3e génération à 36,71 € chez AliExpress, une offre à vérifier avant la rentrée.
À moins de 37 €, la Xiaomi TV Box S 3e génération reste l'une des solutions les plus abordables pour accéder à Google TV, au Wi-Fi 6 et à la compatibilité Dolby Vision sur un téléviseur qui n'est pas encore connecté. Elle s'adresse avant tout aux étudiants équipant un nouveau logement avant la rentrée, ainsi qu'à celles et ceux qui souhaitent moderniser une TV secondaire sans gros budget.
Les utilisateurs recherchant une puissance brute plus élevée, un port Ethernet natif ou plusieurs ports USB pourront se tourner vers des modèles plus onéreux comme la NVIDIA Shield. Pour un usage quotidien de streaming, ce boîtier Xiaomi coche l'essentiel des besoins à un tarif difficile à égaler pour le moment.
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