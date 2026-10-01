Le Xiaomi Pad 7 réunit un écran LCD de 11,2 pouces en 3,2K à 144 Hz, une puce Snapdragon 7+ Gen 3 et une batterie de 8 850 mAh dans un châssis de 500 g. L’offre repérée porte sur sa version globale 8 Go + 256 Go, vendue par la boutique MixTech Europe Store et expédiée depuis la France.

Avec le code FRLD30, valable dès 239 € d’achat, le Xiaomi Pad 7 descend à 228,28 € sur AliExpress au lieu de 258,28 €, soit 30 € d’économie. Cette offre vise d’abord les étudiants, et celles et ceux qui lisent, annotent ou regardent des séries sur tablette sans vouloir dépasser 250 €.