Le Pad 8 lui a succédé, mais le Xiaomi Pad 7 garde ce qui a fait sa réputation : un grand écran 3,2K à 144 Hz et une batterie endurante. Sa version globale 8 Go + 256 Go profite du Local Day d’AliExpress pour passer sous les 230 € avec un code.
Le Xiaomi Pad 7 réunit un écran LCD de 11,2 pouces en 3,2K à 144 Hz, une puce Snapdragon 7+ Gen 3 et une batterie de 8 850 mAh dans un châssis de 500 g. L’offre repérée porte sur sa version globale 8 Go + 256 Go, vendue par la boutique MixTech Europe Store et expédiée depuis la France.
Avec le code FRLD30, valable dès 239 € d’achat, le Xiaomi Pad 7 descend à 228,28 € sur AliExpress au lieu de 258,28 €, soit 30 € d’économie. Cette offre vise d’abord les étudiants, et celles et ceux qui lisent, annotent ou regardent des séries sur tablette sans vouloir dépasser 250 €.
Le Xiaomi Pad 7 en 8 Go + 256 Go passe à 228,28 € au lieu de 258,28 € sur AliExpress, avec le code FRLD30 à saisir au paiement.
Pourquoi choisir le Xiaomi Pad 7 ?
- Un écran taillé pour la lecture : la dalle de 11,2 pouces affiche 3 200 x 2 136 pixels au format 3:2, plus proche d’une page que le 16:9 d’un téléviseur. Notebookcheck y a mesuré environ 850 cd/m², une valeur élevée dans cette gamme de prix, et le 144 Hz fluidifie le défilement.
- Une endurance qui couvre les longues journées : la batterie de 8 850 mAh a dépassé 18 heures en navigation Wi-Fi à luminosité modérée dans les mesures de Notebookcheck. La charge à 45 W récupère 54 % en 30 minutes selon Computerwoche.
- Un poste de prise de notes, en option : le stylet Focus Pen à 99,90 € et deux claviers, dont un avec pavé tactile, transforment la tablette en carnet manuscrit ou en outil de bureautique légère.
Des cours aux séries, une tablette pensée pour lire et regarder
Le format 3:2 est l’atout le plus concret au quotidien : un PDF de cours, un manuel numérique ou une planche de BD remplissent mieux l’écran qu’en 16:9. Les quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos et la définition 3,2K en font aussi un bon écran de visionnage, pour seulement 6,2 mm d’épaisseur. Côté puissance, le Snapdragon 7+ Gen 3 se situe au niveau d’un smartphone milieu de gamme et suffit pour la navigation, la vidéo et les jeux courants.
Les lycéens et les étudiants y trouveront un support de révision confortable, surtout avec le Focus Pen et ses 8 192 niveaux de pression pour annoter. La tablette convient moins si vous comptez l’utiliser loin d’un réseau Wi-Fi, puisqu’aucune version 4G ou 5G n’existe. Les joueurs exigeants regarderont plutôt vers des puces plus haut de gamme. Enfin, faute de lecteur d’empreintes, le déverrouillage passe par la reconnaissance faciale ou le code.
Face au Pad 8, un arbitrage d’abord budgétaire
Le Pad 7 n’est plus la tablette la plus récente de Xiaomi : c’est son successeur, le Pad 8, que nous retenons comme meilleur rapport qualité/prix dans notre comparatif des meilleures tablettes. Lors de notre test publié en juin, ce dernier s’affichait à partir de 365 €, soit plus de 130 € au-dessus de cette offre. Le Pad 7 ne profite donc pas des nouveautés de cette génération, mais ses atouts d’écran et d’autonomie restent pleinement d’actualité. Pour un budget plafonné autour de 230 €, le compromis tient la route.
✅ Les points forts
- Écran LCD 11,2 pouces 3,2K à 144 Hz, très lumineux
- Format 3:2 confortable pour lire des documents et des BD
- Plus de 18 heures en navigation Wi-Fi mesurées par Notebookcheck
- Charge rapide à 45 W
- Version globale 256 Go expédiée depuis la France
❌ Les limites
- Pas de lecteur d’empreintes ni de prise jack
- Aucune version 4G ou 5G
- Stylet et claviers vendus à part, à partir de 99,90 €
- Vendu par une boutique tierce de la marketplace, pas par Xiaomi
Expédié depuis la France, le Xiaomi Pad 7 en 256 Go reste à 228,28 € sur AliExpress tant que le code FRLD30 est accepté au paiement.
À 228,28 €, le Xiaomi Pad 7 en 8 Go + 256 Go conserve ce que les tests ont salué : un écran 3,2K lumineux et fluide, une grosse batterie et une fabrication soignée. La remise de 30 € reste modeste, mais elle s’ajoute à un prix déjà très inférieur aux 399,90 € de son lancement en version d’entrée. L’envoi depuis la France et le retour gratuit sous 90 jours affiché sur la fiche atténuent aussi les incertitudes habituelles d’un achat sur AliExpress.
L’offre parle surtout aux étudiants, aux lecteurs de documents et aux amateurs de séries qui veulent une grande tablette Android sans dépasser 250 €. Si vous avez besoin d’une connexion cellulaire, d’un lecteur d’empreintes ou de la dernière génération, le Pad 8 ou d’autres modèles vous conviendront mieux. Gardez enfin en tête le budget des accessoires : avec le Focus Pen, la facture dépasse 320 €.
Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 3 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €