Avec son format repliable, son écran, ses deux feux et ses pneus tubeless, l'iScooter W3C est remplie de qualités qui feraient presque oublier sa faible autonomie. Chez AliExpress, elle s'offre 30 euros de réduction.
Pourquoi choisir l'iScooter W3C ?
- Un format intéressant : La W3C peut plier en deux pour faciliter son transport tandis que le dock s'avère assez large pour pouvoir poser vos deux pieds.
- Un écran rempli d'informations : Un écran est présent sur le guidon. Il indique plusieurs données comme la vitesse ou l'autonomie restante.
- Des pneus de 8,5 pouces tubeless : Pour éviter les crevaisons, iScooter a opté pour des pneus tubeless épais, ce qui permet de rouler sur le béton, mais aussi sur des chemins.
Un produit réussi de bout en bout
L'iScooter W3C se présente d'abord avec des dimensions intéressantes avec une hauteur de 1,12 mètre pour une largeur de près de 43 centimètres. Sur le papier, vous devriez pouvoir poser vos deux pieds sans problème. Pour faciliter son transport, vous pouvez la plier pour la glisser dans le coffre d'une voiture. Du côté du poids, elle affiche près de 15 kg sur la balance.
Un feu est présent à l'avant et à l'arrière et la marque a choisi des pneus tubeless de 8,5 pouces. Si le constructeur affirme que ses roues peuvent résister aux clous, mieux vaut ne pas prendre ce risque. Cependant, les deux roues sont adaptées à la conduite sur le béton, sur des chemins et peuvent franchir certains trottoirs.
Enfin, un écran est présent sur le guidon. Il indique notamment la vitesse, le mode de conduite engagé ou encore l'autonomie.
La vitesse ou l'autonomie ?
Cette trottinette électrique possède un moteur de 500 W. Son pic de vitesse est à 35 km/h, mais en France, elle va être limitée à 25 km/h. À noter qu'il s'agit de la version européenne de l'engin. Par conséquent, la W3C ne sera pas débridée. Néanmoins, ce moteur de 500 W permet de gravir des pentes inclinées jusqu'à 18 %.
L'engin s'accompagne de trois modes de vitesse. Chacun d'entre eux va avoir un impact sur l'autonomie et c'est sur cette partie que la trottinette montre quelques faiblesses. Pour commencer, elle ne dispose que d'une autonomie de 35 km. Selon votre usage, elle peut nécessiter deux à trois recharges par semaine. Cette faible autonomie s'accompagne d'un deuxième défaut : la batterie n'est pas amovible. Par conséquent, il va falloir porter les 15 kg de la trottinette à bout de bras pour la ramener chez vous. Une tâche qui peut s'avérer fastidieuse si vous habitez dans un appartement sans ascenseur
✅ Les points forts
- Un format pliable pour faciliter le déplacement
- Un moteur de 500 W pour une vitesse de pointe limitée à 25 km/h en Europe
- Des pneus tubeless pour limiter les crevaisons
❌ Les limites
- Pas de batterie détachable
- Une autonomie limitée à 35 km
L'iScooter W3C s'avère être une bonne solution pour échapper aux transports en commun bondés en ce mois de septembre. Cependant, son autonomie limitée va la contraindre à passer souvent à l'étape recharge et sans charge rapide, il va falloir la laisser branchée pendant une nuit entière.
Hormis ce souci d'autonomie, l'engin propose un design abouti avec des freins précis, les deux feux pour être repérés la nuit et les pneus tubeless.
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