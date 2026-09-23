L'iScooter W3C se présente d'abord avec des dimensions intéressantes avec une hauteur de 1,12 mètre pour une largeur de près de 43 centimètres. Sur le papier, vous devriez pouvoir poser vos deux pieds sans problème. Pour faciliter son transport, vous pouvez la plier pour la glisser dans le coffre d'une voiture. Du côté du poids, elle affiche près de 15 kg sur la balance.

Un feu est présent à l'avant et à l'arrière et la marque a choisi des pneus tubeless de 8,5 pouces. Si le constructeur affirme que ses roues peuvent résister aux clous, mieux vaut ne pas prendre ce risque. Cependant, les deux roues sont adaptées à la conduite sur le béton, sur des chemins et peuvent franchir certains trottoirs.

Enfin, un écran est présent sur le guidon. Il indique notamment la vitesse, le mode de conduite engagé ou encore l'autonomie.