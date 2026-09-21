La Xiaomi Pad 7 joue sur le terrain de l’iPad : grande dalle 3,2K à 144 Hz, quatre haut-parleurs et 8 850 mAh de batterie. Son prix de 252,97 € en version 256 Go change l’arbitrage, et nous regardons ce qu’il reste à concéder.
Xiaomi n’a pas fait une tablette de plus en lançant la Pad 7. On y trouve une dalle de 11,2 pouces en 3 200 × 2 136 pixels à 144 Hz, un format 3:2 pensé pour la lecture, et 8 850 mAh dans un châssis de 6,18 mm pour 500 grammes. C’est une fiche technique qu’on associe d’ordinaire à une tablette vendue deux fois plus cher.
Aujourd’hui, la version 8 Go + 256 Go de la Xiaomi Pad 7 passe à 252,97 € chez AliExpress, contre 331,98 € auparavant. À ce niveau de prix, la question n’est plus de savoir si elle est correcte, mais ce que l’iPad justifie encore.
La Xiaomi Pad 7 en 8 Go + 256 Go est affichée à 252,97 € au lieu de 331,98 € sur AliExpress.
Pourquoi choisir la Xiaomi Pad 7 ?
- Une dalle de 11,2 pouces en 3,2K à 144 Hz : La définition de 3 200 × 2 136 pixels affiche un texte net et le 144 Hz rend le défilement fluide. Le format 3:2 laisse plus de hauteur qu’un 16:10 pour lire une page.
- 8 850 mAh et charge 45 W : La batterie encaisse une longue session vidéo sans repasser par la prise, et la charge 45 W remet à niveau sans y passer la soirée.
- Quatre haut-parleurs et 256 Go de stockage : Les quatre haut-parleurs donnent un son large en série ou en jeu, sans casque. Les 256 Go absorbent les téléchargements hors ligne, faute de port microSD.
Une tablette de canapé qui sait aussi travailler
Sur le terrain de la consommation de contenu, la Pad 7 est immédiatement à l’aise. La dalle 3,2K encaisse le streaming sans que les sous-titres bavent, et les quatre haut-parleurs évitent le réflexe du casque pour un épisode le soir. Le Snapdragon 7+ Gen 3 fait tourner les jeux mobiles actuels sans que les 144 Hz ne servent qu’à l’interface. Les 500 grammes se tiennent à une main quelques minutes, pas une heure.
Pour le travail et les études, l’équation change un peu. Le format 3:2 et les 256 Go conviennent aux cours annotés, aux PDF et aux manuels, à condition d’ajouter un stylet et un clavier qui ne sont pas fournis. Pour remplacer un ordinateur portable sur de la bureautique lourde ou du montage, ce n’est ni le bon budget ni le bon appareil. Et comme il n’existe pas de version cellulaire, tout passe par le Wi-Fi ou le partage de connexion.
Face à l’iPad, où se situe-t-elle vraiment ?
Face à un iPad, l’argument de la Pad 7 est d’abord arithmétique : l’iPad d’entrée de gamme à puce A16 démarre à 409 € avec 128 Go, quand cette Xiaomi propose 256 Go pour 252,97 €. Là où Apple garde l’avantage, c’est sur l’optimisation des applications pour tablette et sur la durée du suivi logiciel, deux points qui pèsent sur plusieurs années. Aucune tablette Xiaomi ne figure d’ailleurs dans notre comparatif des meilleures tablettes, où les iPad et les Galaxy Tab occupent le haut du classement.
✅ Les points forts
- Dalle de 11,2 pouces en 3 200 × 2 136 pixels à 144 Hz
- Batterie de 8 850 mAh et charge rapide 45 W
- Snapdragon 7+ Gen 3 à l’aise sur le jeu et le multitâche courant
- 256 Go de stockage à ce niveau de prix
- 6,18 mm d’épaisseur pour 500 grammes
❌ Les limites
- Dalle LCD IPS et non OLED : les noirs et le contraste restent en retrait
- Wi-Fi uniquement, aucune version cellulaire
- Stylet et clavier vendus séparément
- Ni port microSD ni prise casque 3,5 mm
Les prix AliExpress varient d’un vendeur et d’une période à l’autre : contrôlez que la fiche affiche bien la version 8 Go + 256 Go à 252,97 € avant de valider votre panier.
À 252,97 €, la Xiaomi Pad 7 fait ce qu’on lui demande : un grand écran fluide et bien défini, une autonomie confortable, un son correct sans casque, et assez de stockage pour ne pas trier ses téléchargements. Nous relevions 481 € pour cette configuration à son lancement. La Pad 8 lui a depuis succédé, et c’est le moment classique où une tablette devient intéressante, quand elle n’est plus la nouveauté.
Elle conviendra à qui veut une grande tablette pour lire, regarder, jouer et prendre des notes sans monter à 600 €. Elle conviendra moins à qui tient à un écran OLED, à une connexion 4G ou à un parc d’applications aussi optimisé que celui d’iPadOS. Si vous hésitez avec un iPad pour des raisons de budget et de stockage, la Pad 7 répond déjà à la question. Si c’est l’écosystème d’Apple qui vous retient, aucune remise ne la réglera.
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