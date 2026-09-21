Sur le terrain de la consommation de contenu, la Pad 7 est immédiatement à l’aise. La dalle 3,2K encaisse le streaming sans que les sous-titres bavent, et les quatre haut-parleurs évitent le réflexe du casque pour un épisode le soir. Le Snapdragon 7+ Gen 3 fait tourner les jeux mobiles actuels sans que les 144 Hz ne servent qu’à l’interface. Les 500 grammes se tiennent à une main quelques minutes, pas une heure.

Pour le travail et les études, l’équation change un peu. Le format 3:2 et les 256 Go conviennent aux cours annotés, aux PDF et aux manuels, à condition d’ajouter un stylet et un clavier qui ne sont pas fournis. Pour remplacer un ordinateur portable sur de la bureautique lourde ou du montage, ce n’est ni le bon budget ni le bon appareil. Et comme il n’existe pas de version cellulaire, tout passe par le Wi-Fi ou le partage de connexion.