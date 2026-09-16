Écran moins flatteur qu’une dalle AMOLED, mais 14 jours d’autonomie et des outils d’entraînement complets : la Garmin Forerunner 255 reste une montre pensée pour courir, pédaler et nager.
Sortie en 2022 pour succéder à la Forerunner 245, la Garmin Forerunner 255 vise les sportifs qui veulent structurer leur entraînement sans passer au haut de gamme. Ce modèle 46 mm est proposé à 188,59 € au lieu de 235,33 € sur AliExpress, soit 26,74 € d’économie (environ 11 %) sur une montre lancée à 349,99 €.
Avant de commander, prenez le temps de consulter la fiche de la Forerunner 255 sur AliExpress pour vérifier la variante et le vendeur. Elle s’adresse d’abord aux coureurs réguliers, aux amateurs de trail et aux triathlètes qui préfèrent l’autonomie et les boutons physiques à un écran tactile.
La Garmin Forerunner 255 (46 mm) est affichée à 188,59 € au lieu de 235,33 € sur AliExpress avec le code FWFR20.
Pourquoi choisir la Garmin Forerunner 255 ?
- Un GPS pensé pour la précision : compatible GPS, GLONASS et Galileo, avec un mode multi-bandes qui aide à garder un tracé fiable en ville dense comme sous couvert forestier.
- Une autonomie qui laisse respirer : jusqu’à 14 jours en mode montre connectée, jusqu’à 30 heures en GPS seul et 16 heures en multi-bandes selon Garmin.
- Un vrai outil multisport : profil triathlon, altimètre barométrique pour le dénivelé et métriques d’entraînement comme la VO2 max ou le temps de récupération.
Du fractionné de rentrée au trail du dimanche
Grâce à son altimètre barométrique et à ses données de pente et de vitesse ascensionnelle, la Forerunner 255 quitte sans complexe le bitume pour suivre vos sorties trail ou randonnée. Sa puce multi-constellation améliore la précision du tracé en milieu urbain dense ou en forêt, un atout réel pour qui s’entraîne à l’allure.
Ses cinq boutons physiques restent utilisables sous la pluie ou avec des gants, ce qui pèse davantage pour un coureur régulier que pour un utilisateur surtout attiré par les notifications. Si vous cherchez avant tout une montre du quotidien avec un écran éclatant, notre sélection des meilleures montres connectées vous orientera vers des modèles plus polyvalents.
Face aux montres AMOLED, un choix de raison
Face à la Forerunner 265, qui ajoute un écran AMOLED tactile et 8 Go de stockage musical en série, la 255 mise sur un écran MIP transflectif très lisible en plein soleil mais plus terne en intérieur. Elle ne propose pas non plus de fond de carte, seulement le suivi d’un parcours, ni de musique embarquée dans cette version standard.
✅ Les points forts
- GPS multi-bandes et multi-constellation pour des tracés précis
- Jusqu’à 14 jours en montre connectée et 30 heures en GPS seul
- Altimètre barométrique utile en trail et en randonnée
- Profil triathlon et étanchéité 5 ATM pour la natation
- Paiement sans contact Garmin Pay via NFC
❌ Les limites
- Écran MIP moins contrasté qu’une dalle AMOLED en intérieur
- Ni stockage musical ni cartographie sur ce modèle
- Interface à cinq boutons qui demande un temps d’adaptation
- Fiche marchande évoquant Wi-Fi et 4 Go, des éléments associés à la version Music : vérifiez la variante exacte
Avant de valider, vérifiez sur AliExpress que la variante 46 mm est toujours affichée à 208,59 €.
À 208,59 €, la Garmin Forerunner 255 reste une montre sérieuse pour progresser : GPS précis, altimètre, profil triathlon et autonomie confortable forment un ensemble cohérent pour qui s’entraîne plusieurs fois par semaine. La remise de 26,74 € demeure toutefois modeste, d’autant que Clubic a relayé ce même modèle sous la barre des 125 € il y a quelques semaines.
Vous préparez un semi-marathon d’automne, un premier triathlon ou des sorties trail régulières ? L’offre mérite un coup d’œil, à condition de surveiller le prix quelques jours si vous n’êtes pas pressé. Si vous voulez surtout un bel écran, de la musique au poignet ou des applications du quotidien, mieux vaut orienter votre budget vers une montre plus généraliste.
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