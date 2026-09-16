Sortie en 2022 pour succéder à la Forerunner 245, la Garmin Forerunner 255 vise les sportifs qui veulent structurer leur entraînement sans passer au haut de gamme. Ce modèle 46 mm est proposé à 188,59 € au lieu de 235,33 € sur AliExpress, soit 26,74 € d’économie (environ 11 %) sur une montre lancée à 349,99 €.

Avant de commander, prenez le temps de consulter la fiche de la Forerunner 255 sur AliExpress pour vérifier la variante et le vendeur. Elle s’adresse d’abord aux coureurs réguliers, aux amateurs de trail et aux triathlètes qui préfèrent l’autonomie et les boutons physiques à un écran tactile.