Le Kamrui H1 est un mini PC complet équipé de l’AMD Ryzen 7 7735HS, de 24 Go de RAM et d’un SSD d’1 To. Le tout passe sous les 400 euros chez AliExpress, ce qui est appréciable en cette période d’inflation des composants.
Les French Days ont pris fin chez tous les revendeurs sauf un : AliExpress. L’enseigne profite de la French Week pour retirer cent euros au mini PC Kamrui H1 grâce au code FWFR60. Malgré son format compact, ce boîtier est polyvalent et ravira les gamers, mais aussi les travailleurs qui officient souvent depuis chez eux.
Direction AliExpress pour profiter du Kamrui H1 à 361 euros au lieu de 476,71 euros
Pourquoi choisir le Kamrui H1 ?
- Pour sa configuration : Grâce à l’AMD Ryzen 7 7735HS et à l'AMD Radeon 680M, ce mini PC s’avère assez polyvalent puisqu’il s’ouvre aux tâches créatives et peut même répondre présent sur le gaming.
- Un système de refroidissement intégré : Pour pousser le mini PC dans ses retranchements, un système de refroidissement est présent pour continuer de profiter des performances du mini PC pendant de longues heures.
- Une connectique complète : Avec deux ports USB-A et un port USB-C, vous pourrez ajouter un SSD externe tandis que le port HDMI et le DisplayPort 1.4 s'assurent de la liaison avec un écran.
Adapté aux activités créatives
Comme tout mini PC qui se respecte, il adopte un tout petit format avec seulement 5 cm d’épaisseur pour 12 cm de longueur et de largeur. Avec son coloris noir, il s’intégrera dans tous les bureaux sans casser l’harmonie de votre setup.
Kamrui vend son mini PC H1 comme un boîtier adapté au gaming, mais il brille davantage pour les tâches créatives. Avec l’AMD Ryzen 7 7735HS, il vous permettra d’éditer des photos via Photoshop ou de monter des vidéos. Vous pourrez même intégrer des éléments en 3D si le cœur vous en dit.
Du côté du stockage, ce boîtier possède 1 To. Si cela ne vous suffit pas, la large connectique de deux ports USB-A et un port USB-C permet l’ajout d’un SSD externe. Un port HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.4 sont aussi de la partie.
Excellent pour les jeux rétro
Pour moins de 500 euros et moins de 400 euros après cette réduction d’AliExpress, il fallait se douter que ce Kamrui H1 n’était pas une machine de guerre. L’AMD Radeon 680M n’est pas une carte graphique dédiée au gaming, mais elle permet de jouer en 1080p avec une bonne fréquence d’images. Cependant, il ne faut pas s’attendre à profiter pleinement de GTA VI avec cette configuration.
Si vous êtes un gamer, il y a un domaine où ce mini PC s’illustre parfaitement : c’est le rétro-gaming. Avec des jeux moins demandeurs en ressources, le Kamrui H1 répondra présent. Si vous voulez pousser le boîtier dans ses retranchements, un système de refroidissement est présent pour éviter que la température ne monte.
✅ Les points forts
- L’AMD Ryzen 7 7735HS et l’AMD Radeon 680M
- 24 Go de RAM et 1 To de stockage
- Un système de refroidissement
❌ Les limites
- Un espace de stockage limité si vous mêlez création et gaming
- Un sacrifice à faire pour profiter des titres les plus récents
Si Kamrui fait la promesse de ravir les gamers avec son mini PC H1, force est de constater que le résultat final s’avère différent. Le boîtier permet effectivement de jouer, mais il va falloir se contenter de performances relativement moyennes et il va s’essouffler face aux nombreux titres qui arrivent.
Néanmoins, il peut parfaitement servir pour monter des vidéos ou éditer des photos et c’est ici que son espace de stockage de 1 To devient bien plus intéressant.
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