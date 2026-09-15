Comme tout mini PC qui se respecte, il adopte un tout petit format avec seulement 5 cm d’épaisseur pour 12 cm de longueur et de largeur. Avec son coloris noir, il s’intégrera dans tous les bureaux sans casser l’harmonie de votre setup.

Kamrui vend son mini PC H1 comme un boîtier adapté au gaming, mais il brille davantage pour les tâches créatives. Avec l’AMD Ryzen 7 7735HS, il vous permettra d’éditer des photos via Photoshop ou de monter des vidéos. Vous pourrez même intégrer des éléments en 3D si le cœur vous en dit.

Du côté du stockage, ce boîtier possède 1 To. Si cela ne vous suffit pas, la large connectique de deux ports USB-A et un port USB-C permet l’ajout d’un SSD externe. Un port HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.4 sont aussi de la partie.