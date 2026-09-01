Lancés à 249 euros, les Galaxy Buds 3 Pro occupaient le haut de la gamme audio de Samsung avant l'arrivée des Buds 4 Pro. Deux ans plus tard, ils se négocient autour de 100 à 130 euros chez les revendeurs français, et cette vente flash les affiche encore un cran en dessous. Vous pouvez retrouver le détail de cette offre AliExpress pour un tarif de 96,47 euros avec le code LDFR12, avec un envoi local sans frais de douane.

Reste à savoir si ces écouteurs collent à votre usage, et si l'achat sur une marketplace vaut le léger écart de prix face aux enseignes classiques.