Depuis l'arrivée des Galaxy Buds 4 Pro début 2026, la génération précédente voit son prix fondre, et cette offre AliExpress la fait passer sous la barre des 100 euros. On fait le point sur ce que valent réellement ces écouteurs à réduction de bruit, et sur les points à surveiller avant de valider votre panier.
Lancés à 249 euros, les Galaxy Buds 3 Pro occupaient le haut de la gamme audio de Samsung avant l'arrivée des Buds 4 Pro. Deux ans plus tard, ils se négocient autour de 100 à 130 euros chez les revendeurs français, et cette vente flash les affiche encore un cran en dessous. Vous pouvez retrouver le détail de cette offre AliExpress pour un tarif de 96,47 euros avec le code LDFR12, avec un envoi local sans frais de douane.
Reste à savoir si ces écouteurs collent à votre usage, et si l'achat sur une marketplace vaut le léger écart de prix face aux enseignes classiques.
Voici les Samsung Galaxy Buds 3 Pro à 96,47 € au lieu de 147,38 € chez AliExpress !
Pourquoi choisir les Samsung Galaxy Buds 3 Pro ?
- Prix contenu : à 96,47 € au lieu de 147,38 €, ils figurent parmi les offres les plus basses du moment, loin des 249 € du lancement.
- ANC et audio 360 : réduction de bruit active efficace et son immersif, deux atouts hérités du positionnement haut de gamme de la marque.
- Écosystème Galaxy : appairage simplifié, fonctions Galaxy AI et bascule automatique entre vos appareils Samsung compatibles.
Un son travaillé et une réduction de bruit taillée pour le quotidien
Au quotidien, les Galaxy Buds 3 Pro misent sur une réduction de bruit active convaincante et un rendu sonore détaillé, portés par une architecture à deux haut-parleurs et trois microphones. La connectivité Bluetooth 5.4 et la prise en charge des codecs SBC, AAC et LC3 assurent une liaison stable jusqu'à une dizaine de mètres.
Comptez environ six à sept heures d'écoute par charge, et une vingtaine d'heures au total grâce au boîtier compatible USB-C et charge sans fil. Dans l'analyse de la rédaction Clubic, ces écouteurs sont salués pour leur ANC et leur qualité audio, avec une note de 8/10 qui les place parmi les valeurs sûres du côté Android.
Face aux AirPods et à la nouvelle génération Buds 4 Pro
Face aux AirPods Pro ou aux Buds 4 Pro sortis en 2026, les Buds 3 Pro cèdent quelques fonctions récentes mais conservent l'essentiel, ANC et audio immersif, pour un prix nettement plus doux. Ils s'adressent surtout aux possesseurs de smartphones Samsung ou Android, l'expérience restant plus limitée sur iPhone.
✅ Les points forts
- Réduction de bruit active efficace au quotidien
- Qualité sonore détaillée et audio 360 immersif
- Autonomie d'une vingtaine d'heures avec le boîtier
- Charge USB-C et charge sans fil
- Intégration poussée à l'écosystème Galaxy
❌ Les limites
- Prix barré de 147,38 € qui ne correspond pas au tarif officiel Samsung
- Achat sur marketplace : version d'import possible et garantie Samsung France non assurée
- Certaines fonctions réservées aux smartphones Samsung récents
- Expérience réduite en dehors de l'univers Android
Encore quelques euros sous le prix des revendeurs français : vérifiez la disponibilité des Galaxy Buds 3 Pro à 96,47 € chez AliExpress.
À 96,47 euros, les Galaxy Buds 3 Pro offrent un rapport qualité-prix intéressant pour qui cherche une bonne réduction de bruit sans viser le tout dernier modèle. Ils conviennent particulièrement aux utilisateurs de smartphones Samsung ou Android, qui profiteront pleinement de l'écosystème et des fonctions Galaxy AI.
Si vous tenez à la garantie Samsung France ou à une version strictement destinée au marché européen, l'achat sur une marketplace demande un peu de vigilance, et une comparaison avec les enseignes classiques, autour de 110 à 130 euros, garde du sens. Pour un budget serré et un usage Android au quotidien, l'offre reste néanmoins l'une des plus accessibles du moment.
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