Le pad à induction magnétique Samsung 25W, livré avec son câble Qi2 de 1,5 m, profite d'une offre promotionnelle sur Fnac combinée à une opération de remboursement Samsung. Ce chargeur sans fil rapide, pensé pour l'écosystème magnétique Galaxy, permet de recharger son smartphone sans câble à brancher à chaque utilisation.
Ce pad à induction fait partie de la nouvelle génération d'accessoires de charge magnétique Samsung, lancée pour accompagner l'écosystème Galaxy S26 et sa compatibilité Qi2. Il délivre une puissance de charge de 25W, supérieure aux 15W proposés par les accessoires magnétiques Samsung précédents destinés à la voiture, et embarque un système d'alignement magnétique précis pour un maintien sécurisé du smartphone pendant la charge. Le pack inclut un câble de 1,5 m, suffisant pour une utilisation confortable sur un bureau ou une table de chevet, avec des dimensions compactes de 55,5 x 55,5 x 4,4 mm pour le pad lui-même.
Chargeur magnétique Samsung + câble Qi2 à 9,99 € au lieu de 29,99 €
Pourquoi choisir ce chargeur magnétique Samsung ?
- Une puissance de charge de 25W, supérieure à la plupart des accessoires magnétiques Samsung antérieurs
- Un câble Qi2 de 1,5 m inclus, évitant l'achat d'un accessoire supplémentaire
- Un système d'alignement magnétique précis pour une charge sans fil stable, sans repositionnement fréquent
Un accessoire pensé pour l'écosystème magnétique Galaxy
Ce pad s'inscrit dans la stratégie de Samsung visant à développer un véritable écosystème d'accessoires magnétiques compatibles Qi2, à l'image de ce que propose Apple avec MagSafe. La compatibilité Qi2 garantit un alignement automatique et précis de la bobine de charge avec le smartphone, un vrai gain de simplicité par rapport aux chargeurs à induction classiques nécessitant un positionnement manuel soigné. Sa puissance de 25W permet une recharge sensiblement plus rapide que les standards Qi traditionnels plafonnés à 15W, un argument pertinent pour les utilisateurs pressés.
Le combo puissance et câble inclus, un vrai argument face aux chargeurs génériques
Le point qui distingue ce pad des chargeurs à induction génériques reste la combinaison d'une puissance de 25W avec un câble Qi2 dédié inclus dans le pack, évitant les incompatibilités parfois rencontrées avec des câbles tiers non certifiés. Concrètement, cela garantit une charge magnétique fiable et rapide dès la sortie de la boîte, sans recherche supplémentaire d'accessoire compatible. La contrepartie de cet accessoire reste sa compatibilité optimale réservée aux smartphones Galaxy récents intégrant le système magnétique, les autres appareils Android ou iPhone pouvant nécessiter une coque compatible supplémentaire pour profiter de l'alignement magnétique.
✅ Les points forts
- Puissance de charge de 25W, rapide pour un accessoire magnétique
- Câble Qi2 de 1,5 m inclus dans le pack
- Alignement magnétique précis pour une charge stable sans repositionnement
❌ Les limites
- Compatibilité optimale réservée à l'écosystème magnétique Galaxy récent
- Nécessité de constituer un dossier ODR avec justificatifs pour obtenir le remboursement, une démarche à ne pas oublier
Chargeur magnétique Samsung + câble Qi2 à 9,99 € au lieu de 29,99 €
Ce pad à induction magnétique Samsung 25W avec câble Qi2 inclus reste un accessoire solide pour qui possède un smartphone Galaxy récent compatible avec l'écosystème magnétique. Son intérêt économique dépend toutefois fortement de la validité de l'ODR associée, un point qu'il est impératif de vérifier avant toute mise en avant commerciale de cette offre.
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