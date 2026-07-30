Ce pad à induction fait partie de la nouvelle génération d'accessoires de charge magnétique Samsung, lancée pour accompagner l'écosystème Galaxy S26 et sa compatibilité Qi2. Il délivre une puissance de charge de 25W, supérieure aux 15W proposés par les accessoires magnétiques Samsung précédents destinés à la voiture, et embarque un système d'alignement magnétique précis pour un maintien sécurisé du smartphone pendant la charge. Le pack inclut un câble de 1,5 m, suffisant pour une utilisation confortable sur un bureau ou une table de chevet, avec des dimensions compactes de 55,5 x 55,5 x 4,4 mm pour le pad lui-même.