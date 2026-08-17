La rentrée s’accompagne souvent d’un arbitrage serré entre équipement neuf et budget contraint, et les écouteurs sans fil n’échappent pas à la règle. Avec le code DSFR11, les Samsung Galaxy Buds 3 Pro descendent à 83,62 € chez AliExpress au lieu de 249 €, une offre que la rédaction a voulu passer au crible avant de vous la recommander.
Lancés à l’été 2024, les Galaxy Buds 3 Pro ont marqué un tournant dans la gamme audio de Samsung, avec l’abandon du format haricot au profit d’une tige inspirée des écouteurs concurrents. Deux ans plus tard, alors que la marque a déjà dévoilé ses Galaxy Buds4 Pro, ce modèle continue de proposer une expérience haut de gamme à un tarif nettement revu à la baisse. C’est le cas chez AliExpress, où le code promo DSFR11 fait chuter la facture à 83,62 €, contre 249 € au lancement, une offre qui s’adresse en priorité aux utilisateurs d’un smartphone Samsung, capables d’exploiter pleinement les fonctions Galaxy AI embarquées dans ces écouteurs.
Comme souvent sur AliExpress, la remise ne s’applique qu’après saisie du code au moment du paiement, un réflexe à ne pas oublier pour profiter du tarif annoncé. Le calendrier de la rentrée, entre trajets quotidiens et reprise du sport, rend ce type d’écouteurs particulièrement utile au quotidien.
Voici le Samsung Galaxy Buds 3 Pro à 83,62 € au lieu de 249 € chez AliExpress avec le code DSFR11 !
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Buds 3 Pro ?
- Un prix rentrée inédit : avec le code DSFR11, l’écart avec le tarif de lancement à 249 € dépasse les 65 %.
- Une réduction de bruit pilotée par l’IA : l’ANC adaptatif de Samsung ajuste en temps réel l’isolation selon l’environnement sonore.
- Une autonomie taillée pour les journées chargées : 7 heures d’écoute par charge, portées à 22 heures grâce au boîtier.
Des écouteurs pensés pour la mobilité du quotidien
Avec leur certification IP57, les Samsung Galaxy Buds 3 Pro résistent aussi bien à une averse surprise sur le trajet du travail qu’à une séance de sport improvisée entre deux cours. Leur connectivité Bluetooth 5.4 assure une liaison stable jusqu’à 10 mètres, un atout appréciable dans un amphithéâtre ou un open space. Selon la fiche produit référencée sur Clubic, l’application Galaxy Wearable ouvre l’accès à un égaliseur complet et à des commandes tactiles personnalisables, deux réglages qui font souvent la différence à l’usage. Le format à tige, hérité de ce lancement de 2024, facilite la préhension et le réglage du volume, sans le côté parfois glissant du format haricot des générations précédentes.
Face à la concurrence, un positionnement qui reste marqué
À ce niveau de prix, peu de références proposent à la fois un ANC piloté par IA et une intégration aussi poussée avec un écosystème mobile. Le compromis se joue surtout sur l’ouverture : ces écouteurs révèlent tout leur potentiel avec un smartphone Samsung, et perdent une partie de leur intérêt sur iOS ou avec un autre constructeur Android.
✅ Les points forts
- Un tarif rentrée qui divise par trois le prix de lancement, code DSFR11 inclus
- Une réduction de bruit adaptative efficace au quotidien, dans les transports comme au bureau
- Une autonomie confortable de 22 heures avec le boîtier, pour tenir une semaine de cours ou de travail
- Une certification IP57 qui rassure pour le sport et les intempéries légères
- Une intégration poussée avec Galaxy AI pour les utilisateurs de smartphones Samsung
❌ Les limites
- Le code promo DSFR11 est indispensable pour obtenir le tarif affiché, une étape à ne pas manquer au paiement
- Les fonctions les plus avancées restent réservées aux appareils compatibles Galaxy AI
- Face à des références comme les Sony WF-1000XM5, la réduction de bruit reste un cran en dessous dans certains environnements sonores
- Le modèle date de 2024, et la génération Galaxy Buds4 Pro a déjà pris le relais chez Samsung
Le Samsung Galaxy Buds 3 Pro reste disponible à 83,62 € avec le code DSFR11 chez AliExpress, pour une rentrée sous le signe des bons plans !
À 83,62 € avec le code DSFR11, les Samsung Galaxy Buds 3 Pro s’adressent avant tout aux utilisateurs d’un smartphone Samsung en quête d’écouteurs polyvalents pour la rentrée, entre trajets, sport léger et journées de travail chargées. L’écart entre le tarif de lancement et celui pratiqué aujourd’hui reste l’argument central de cette offre, porté par une réduction de bruit adaptative et une autonomie confortable.
Les personnes équipées d’un iPhone, ou celles qui recherchent avant tout l’isolation sonore la plus poussée du marché, peuvent en revanche passer leur chemin et regarder du côté d’alternatives plus généralistes. Pour les autres, ce début de rentrée semble être le bon moment pour se laisser tenter, code promo en main.
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