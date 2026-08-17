Lancés à l’été 2024, les Galaxy Buds 3 Pro ont marqué un tournant dans la gamme audio de Samsung, avec l’abandon du format haricot au profit d’une tige inspirée des écouteurs concurrents. Deux ans plus tard, alors que la marque a déjà dévoilé ses Galaxy Buds4 Pro, ce modèle continue de proposer une expérience haut de gamme à un tarif nettement revu à la baisse. C’est le cas chez AliExpress, où le code promo DSFR11 fait chuter la facture à 83,62 €, contre 249 € au lancement, une offre qui s’adresse en priorité aux utilisateurs d’un smartphone Samsung, capables d’exploiter pleinement les fonctions Galaxy AI embarquées dans ces écouteurs.

Comme souvent sur AliExpress, la remise ne s’applique qu’après saisie du code au moment du paiement, un réflexe à ne pas oublier pour profiter du tarif annoncé. Le calendrier de la rentrée, entre trajets quotidiens et reprise du sport, rend ce type d’écouteurs particulièrement utile au quotidien.