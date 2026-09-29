Haute de 3,8 cm seulement, la Samsung HW-S810D promet du Dolby Atmos sans barre massive sous le téléviseur. Fnac l’affiche à 399,99 € au lieu de 649,99 €, son prix le plus bas des 30 derniers jours : voici pour quels salons elle a du sens, et là où elle bute.
Lancée en 2024 dans la gamme S-Series de Samsung, la HW-S810D associe une barre ultra-fine de 1,16 m de large à un caisson de basses sans fil, pour une configuration 3.1.2 compatible Dolby Atmos. La barre de son est affichée à 399,99 € chez Fnac, contre 649,99 €, son prix le plus bas relevé par l’enseigne sur les 30 derniers jours, soit 250 € d’économie sur ce coloris Noir Titane vendu et expédié par Fnac.
Elle vise d’abord celles et ceux qui veulent mieux entendre films et séries sans encombrer le meuble TV. Les possesseurs d’un téléviseur Samsung récent y gagnent quelques fonctions supplémentaires. Sa connectique très réduite impose en revanche de vérifier votre installation avant de commander.
La Samsung HW-S810D passe à 399,99 € chez Fnac au lieu de 649,99 €, caisson de basses sans fil compris.
Pourquoi choisir la Samsung HW-S810D ?
- Un profil qui se fait oublier : avec 3,8 cm de haut et moins de 4 cm de profondeur, la barre se glisse devant la plupart des écrans posés sur un meuble et limite le risque de masquer le bas de l’image.
- Du relief en hauteur : parmi ses 10 haut-parleurs, deux sont orientés vers le plafond pour donner de la hauteur aux pistes Dolby Atmos des films et des séries.
- Un rendu adapté à votre pièce : la fonction SpaceFit Sound calibre le son selon le salon, et l’Active Voice Amplifier relève le volume des dialogues quand le bruit ambiant augmente.
Du film du samedi soir à la musique en streaming
Pour le cinéma à la maison, la configuration 3.1.2 réserve une voie centrale aux voix, deux canaux aux côtés et deux aux effets en hauteur, tandis que le caisson sans fil n’a pas besoin de câble jusqu’à la barre. Celle-ci décode le Dolby Atmos, le Dolby TrueHD et le Dolby Digital Plus, et traite le DTS avec le DTS Virtual:X. Côté musique, le Wi-Fi donne accès à AirPlay 2, Spotify Connect et Chromecast, le Bluetooth 5.2 restant disponible pour un appareil de passage.
Elle se montre la plus complète avec un téléviseur Samsung compatible : Q-Symphony fait alors travailler ensemble les haut-parleurs de l’écran et ceux de la barre, et le Dolby Atmos peut transiter sans fil. Avec une autre marque, la barre fonctionne normalement en HDMI eARC, mais sans ces fonctions de synergie. Elle convient moins aux téléviseurs anciens dépourvus de prise HDMI ARC, puisqu’elle ne propose ni entrée optique ni entrée HDMI. Les amateurs de jeu qui branchent plusieurs consoles devront aussi tout faire passer par le téléviseur.
Une barre discrète plutôt qu’un home cinéma complet
La HW-S810D choisit la discrétion plutôt que l’exhaustivité : sa barre de 3,8 cm de haut n’accueille qu’une prise HDMI eARC, et l’ensemble reste sans voies arrière tant que vous n’ajoutez pas les enceintes sans fil optionnelles SWA-9500S. Si vous cherchez un son qui vous entoure vraiment, un ensemble 5.1.4 comme la Hisense AX5140Q, que notre comparatif des meilleures barres de son retient en tête de sa sélection, répondra mieux à cette attente. Pour un salon de taille moyenne, le format de la Samsung garde en revanche un net avantage d’encombrement.
✅ Les points forts
- Barre de 3,8 cm de haut, facile à loger devant un téléviseur
- Configuration 3.1.2 avec caisson sans fil et deux haut-parleurs orientés vers le plafond
- Wi-Fi, AirPlay 2, Spotify Connect, Chromecast et Bluetooth 5.2
- SpaceFit Sound et Active Voice Amplifier pour adapter le rendu à la pièce
- 250 € sous son prix le plus bas des 30 derniers jours chez Fnac
❌ Les limites
- Une seule prise HDMI eARC, ni entrée optique ni entrée HDMI
- Q-Symphony et Dolby Atmos sans fil réservés aux téléviseurs Samsung compatibles
- Pas de voies arrière sans l’achat des enceintes SWA-9500S
- Caisson de 6,4 kg à placer dans la pièce
Avant de valider la HW-S810D à 399,99 € chez Fnac, vérifiez que votre téléviseur dispose bien d’une prise HDMI ARC ou eARC.
À 399,99 €, la Samsung HW-S810D devient une option sérieuse pour qui veut du Dolby Atmos sans transformer son salon en salle de projection. Son principal argument reste son gabarit : une barre de 3,8 cm de haut, un caisson sans fil que l’on place librement et des services de streaming intégrés qui évitent d’ajouter un boîtier. Avec un téléviseur Samsung compatible, Q-Symphony et le Dolby Atmos sans fil complètent l’ensemble.
Elle n’est pas faite pour tout le monde pour autant. Si votre téléviseur n’a pas de prise HDMI ARC, si vous comptez brancher plusieurs sources directement sur la barre ou si vous voulez un son vraiment enveloppant, un ensemble avec enceintes arrière répondra mieux à vos attentes. Pour un appartement où la place compte autant que le son, cette remise de 250 € mérite en revanche d’être regardée de près.
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