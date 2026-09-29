Lancée en 2024 dans la gamme S-Series de Samsung, la HW-S810D associe une barre ultra-fine de 1,16 m de large à un caisson de basses sans fil, pour une configuration 3.1.2 compatible Dolby Atmos. La barre de son est affichée à 399,99 € chez Fnac, contre 649,99 €, son prix le plus bas relevé par l’enseigne sur les 30 derniers jours, soit 250 € d’économie sur ce coloris Noir Titane vendu et expédié par Fnac.

Elle vise d’abord celles et ceux qui veulent mieux entendre films et séries sans encombrer le meuble TV. Les possesseurs d’un téléviseur Samsung récent y gagnent quelques fonctions supplémentaires. Sa connectique très réduite impose en revanche de vérifier votre installation avant de commander.