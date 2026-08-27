À quelques jours de la rentrée, Boulanger associe le Samsung Galaxy S26 à l'enceinte JBL Flip7 dans un pack disponible à 699 € grâce au code SAMSUNG100, soit 450 € de remise sur le prix de référence cumulé des deux produits. Voici ce que valent réellement ce smartphone compact et cette enceinte nomade pris séparément, et à qui ce duo peut s'adresser avant de valider son panier.
Le Galaxy S26 s'impose comme le format compact de la nouvelle génération Samsung, pensé pour allier prise en main réduite et puissance de calcul. Associé à l'enceinte JBL Flip7, il forme un pack disponible chez Boulanger à 699,00 € avec le code SAMSUNG100, une configuration qui convient à celles et ceux qui envisageaient déjà l'achat des deux produits.
Le smartphone embarque 256 Go de stockage et 12 Go de mémoire vive, de quoi couvrir un usage intensif entre cours, travail et loisirs. Cette offre s'adresse avant tout à un public qui cherche à amortir le coût d'un accessoire plutôt qu'à isoler le meilleur prix possible sur le smartphone seul.
Voici le pack Samsung Galaxy S26 et JBL Flip7 à 699,00 € avec le code SAMSUNG100, au lieu de 1 149,00 € chez Boulanger !
Pourquoi choisir le Pack Samsung Galaxy S26 5G 256 Go Noir + enceinte JBL Flip7 ?
- Un pack à 699 € avec code : 450 € de remise cumulée par rapport à l'achat séparé des deux produits, code SAMSUNG100 appliqué au panier.
- Deux produits testés par Clubic : le Galaxy S26 a obtenu la note de 9/10 dans notre test complet, la JBL Flip7 est reconnue pour sa robustesse IP68.
- Une offre chez un marchand fiable : livraison offerte, garantie 2 ans et retrait possible en magasin chez Boulanger.
Un smartphone compact et une enceinte robuste taillés pour la rentrée
Le Galaxy S26 mise sur un format contenu de 149,6 x 71,7 x 7,2 mm pour 167 grammes, une prise en main que notre test Clubic a jugée particulièrement agréable face à des concurrents plus imposants comme l'iPhone 17 Pro ou le Pixel 10 Pro. Sous le capot, le processeur maison Exynos 2600 gravé en 2 nm, épaulé par 12 Go de RAM, gère sans difficulté le multitâche et les usages intensifs liés aux cours ou au télétravail. Côté photo, le triple capteur (50 Mpx principal, 12 Mpx et 10 Mpx) profite d'un capteur noté 157 par DXOMARK, suffisant pour immortaliser les moments de la rentrée sans complexité. La JBL Flip7 complète l'ensemble avec ses 35 W RMS répartis sur un woofer et un tweeter, une étanchéité IP68 et une autonomie annoncée jusqu'à 16 heures, idéale pour suivre son propriétaire du campus à la plage.
Ce que ce pack apporte, et ce qu'il laisse de côté
Face à des concurrents comme le Pixel 10 Pro ou le Xiaomi 17, régulièrement cités par Clubic dans ce segment de prix, le Galaxy S26 mise sur son format compact et l'intégration logicielle One UI plutôt que sur la fiche technique la plus musclée. En contrepartie, la charge filaire plafonne à 25 W et la JBL Flip7 ne propose pas de connexion Wi-Fi pour un usage multiroom à la maison.
✅ Les points forts
- 450 € d'économie cumulée grâce au code SAMSUNG100, une remise rare sur un pack complet
- Format compact du Galaxy S26, salué par notre test avec la note de 9/10
- Enceinte JBL Flip7 incluse, certifiée IP68 et déjà testée par la rédaction
- 7 ans de mises à jour logicielles garanties par Samsung sur le smartphone
- Garantie 2 ans et livraison offerte chez Boulanger
❌ Les limites
- Charge filaire du Galaxy S26 limitée à 25 W, en retrait face à certains concurrents
- Chargeur non fourni dans la boîte du smartphone
- JBL Flip7 dépourvue de Wi-Fi, donc incompatible avec un système multiroom domestique
- Stockage de 256 Go non extensible sur le Galaxy S26
Le code SAMSUNG100 est actif au moment de la publication : direction Boulanger pour vérifier sa disponibilité avant de valider votre panier !
Ce pack s'adresse avant tout aux personnes qui avaient déjà prévu d'acheter un smartphone Samsung haut de gamme et une enceinte Bluetooth robuste, et qui peuvent ainsi mutualiser les deux achats pour environ 450 € de moins que le tarif cumulé habituel. Le format compact du Galaxy S26, sa puce Exynos 2600 réhabilitée par nos tests et l'étanchéité de la JBL Flip7 en font une association cohérente pour la rentrée, entre les salles de cours et les sorties en extérieur.
Celles et ceux qui cherchent avant tout la meilleure autonomie de charge ou une enceinte compatible multiroom domestique peuvent en revanche passer leur chemin, ces critères n'étant pas le point fort de ce duo. Pour les autres, le code SAMSUNG100 mérite d'être vérifié avant qu'il ne disparaisse.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Offre pCloud : plus de 50% de réduction sur les Plans Familiaux à Vie
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2,03€ par mois pendant 2 ans (-35 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : un diagnostic 100% offert pour toute demande de devis !