Le Galaxy S26 s'impose comme le format compact de la nouvelle génération Samsung, pensé pour allier prise en main réduite et puissance de calcul. Associé à l'enceinte JBL Flip7, il forme un pack disponible chez Boulanger à 699,00 € avec le code SAMSUNG100, une configuration qui convient à celles et ceux qui envisageaient déjà l'achat des deux produits.

Le smartphone embarque 256 Go de stockage et 12 Go de mémoire vive, de quoi couvrir un usage intensif entre cours, travail et loisirs. Cette offre s'adresse avant tout à un public qui cherche à amortir le coût d'un accessoire plutôt qu'à isoler le meilleur prix possible sur le smartphone seul.