À première vue, le Xiaomi 17T semble assez basique. Il adopte un design moderne avec un écran de 6,59 pouces qui voit son uniformité brisée uniquement par la caméra à selfie.

À l'arrière, le Xiaomi 17T surprend. D'abord, son dos mat ne prend pas les traces de doigts. Ensuite, il adopte un bloc optique situé dans l'un des coins à l'image de ce que l'on pouvait voir sur les iPhone antérieurs à l'iPhone 17. Parmi ses trois capteurs, il y a le téléobjectif x5 de 50 Mpx. Celui-ci se démarque notamment sur le mode portrait. Il parvient à isoler la personne prise en photo et à la détourer parfaitement du décor sans aucune déformation.

Pour revenir brièvement sur l'écran, cette dalle AMOLED affiche une résolution de 2756 x 1268 pixels et est certifiée HDR10+ et Dolby Vision.