Si le Xiaomi 17T n'est pas un smartphone parfait, il reste polyvalent grâce à son MediaTek Dimensity 8500-Ultra qui lui permet de toucher à tout. Pendant le Local Day AliExpress, il voit son prix baisser à 469,02 euros.
Généralement, la gamme "T" se contente d'être une version allégée de la gamme Pro. Avec son 17T, Xiaomi améliore un peu sa formule puisque la marque chinoise adapte le même téléobjectif x5 que celui présent sur la gamme Pro. Pour le découvrir à prix réduit dans sa version de 512 Go, rendez-vous sur AliExpress où il perd 70 euros sur son prix grâce au code LDFR18. Si vous êtes indécis, ne tardez pas trop puisque cette offre prend fin le 7 septembre.
Pourquoi choisir le Xiaomi 17T ?
- Pour le téléobjectif périscopique x5 : C'est l'élément incontournable de ce Xiaomi 17T puisqu'il s'agit du même que celui que présent sur le modèle Pro et sa présence s'avère particulièrement efficace sur le mode portrait.
- Pour son design agréable en main : Le dos mat permet au smartphone de ne pas prendre les traces de doigt, tandis que les bordures se font discrètes pour laisser l'écran de 6,59 pouces briller.
- Les progrès de la batterie : Xiaomi a amélioré la batterie avec 6 500 mAh pour le 17T. Si ce n'est pas à la hauteur des meilleurs produits à moins de 500 euros, il permet de tenir une journée et demie.
Un smartphone qui brille sur sa photo
À première vue, le Xiaomi 17T semble assez basique. Il adopte un design moderne avec un écran de 6,59 pouces qui voit son uniformité brisée uniquement par la caméra à selfie.
À l'arrière, le Xiaomi 17T surprend. D'abord, son dos mat ne prend pas les traces de doigts. Ensuite, il adopte un bloc optique situé dans l'un des coins à l'image de ce que l'on pouvait voir sur les iPhone antérieurs à l'iPhone 17. Parmi ses trois capteurs, il y a le téléobjectif x5 de 50 Mpx. Celui-ci se démarque notamment sur le mode portrait. Il parvient à isoler la personne prise en photo et à la détourer parfaitement du décor sans aucune déformation.
Pour revenir brièvement sur l'écran, cette dalle AMOLED affiche une résolution de 2756 x 1268 pixels et est certifiée HDR10+ et Dolby Vision.
Une gestion de la chauffe au détriment du gaming
Sous le capot, Xiaomi a opté pour le Mediatek Dimensity 8500-Ultra et 12 Go de mémoire vive. Sur le papier, ce processeur est suffisant pour permettre tous les usages que ce soit scroller sur les réseaux sociaux, regarder de contenus sur les plateformes de streaming ou pour jouer.
Cependant, un problème survient lors de l'utilisation intensive. S'il peut chauffer en jeu, Xiaomi tente de cacher ce problème en baissant les performances de 20 % après dix minutes d'utilisation. Néanmoins, ce n'est pas suffisant pour empêcher le smartphone de chauffer tandis que vous devrez baisser vos attentes en matière de jeu.
Cette gestion de la chauffe a tout de même l'avantage de préserver la batterie. Xiaomi a augmenté sa capacité avec 6 500 mAh pour le 17T contre 5 500 pour le 15T. Selon vos usages, vous pourrez tenir une journée et demie. Petit bémol sur la recharge puisqu'il se limite à la charge 67 W et fait l'impasse sur les 100 W.
✅ Les points forts
- Le téléobjectif périscopique x5, digne du Pro
- Un design dans l'ère du temps
- Une autonomie confortable
❌ Les limites
- L'absence de charge sans-fil
- La chauffe en jeu
Ce Xiaomi 17T s'adresse donc à ceux qui cherchent un smartphone aux nombreux usages et qui ne comptent pas beaucoup jouer avec. Si c'est votre cas, alors vous serez conquis par cet appareil. Lors de vos sorties, son téléobjectif x5 risque de vous surprendre tandis que sa batterie généreuse vous permettre de faire l'impasse sur une batterie externe.
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