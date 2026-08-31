Sortie en juin 2025, la Nintendo Switch 2 a rapidement trouvé son public grâce à son écran agrandi et à une puissance revue nettement à la hausse par rapport à la première génération. Nintendo doit relever son tarif officiel à 499,99 € dès le 1er septembre 2026, conséquence directe de la flambée mondiale des prix de la mémoire DRAM. Un vendeur AliExpress applique de son côté le code promo FRLD45 ce soir à minuit, ce qui fait redescendre la console à 359,57 €, sous son tarif de lancement de 469,99 € encore en vigueur aujourd'hui. Une fenêtre resserrée, à examiner avant qu'elle ne se referme.

Ce type d'offre s'adresse surtout aux acheteurs prêts à passer par une marketplace internationale plutôt que par un circuit de vente classique, avec ses propres délais et ses propres conditions de garantie.