À la veille d'une hausse de prix officialisée par Nintendo, un vendeur AliExpress propose la Nintendo Switch 2 sous son tarif de lancement. Voici ce que cache réellement cette offre, et pour qui elle a du sens.
Sortie en juin 2025, la Nintendo Switch 2 a rapidement trouvé son public grâce à son écran agrandi et à une puissance revue nettement à la hausse par rapport à la première génération. Nintendo doit relever son tarif officiel à 499,99 € dès le 1er septembre 2026, conséquence directe de la flambée mondiale des prix de la mémoire DRAM. Un vendeur AliExpress applique de son côté le code promo FRLD45 ce soir à minuit, ce qui fait redescendre la console à 359,57 €, sous son tarif de lancement de 469,99 € encore en vigueur aujourd'hui. Une fenêtre resserrée, à examiner avant qu'elle ne se referme.
Ce type d'offre s'adresse surtout aux acheteurs prêts à passer par une marketplace internationale plutôt que par un circuit de vente classique, avec ses propres délais et ses propres conditions de garantie.
Pourquoi choisir le Nintendo Switch 2 ?
- Prix : la console redescend à 359,57 €, sous le tarif de lancement Nintendo de 469,99 €, à la veille de la hausse officielle du 1er septembre 2026.
- Code promo : le tarif s'obtient simplement avec le code FRLD45, appliqué directement au moment du paiement.
- Disponibilité : le vendeur annonce un stock limité à 20 unités à ce tarif, sans garantie de réapprovisionnement identique par la suite.
Une console hybride pensée pour jouer partout
La Switch 2 conserve la philosophie qui a fait le succès de la première Switch : jouer aussi bien sur téléviseur qu'en mobilité, avec un mode dock compatible 4K pour profiter du grand écran. Son écran LCD de 7,9 pouces en 1080p, plus grand et plus défini que celui de la Switch originale, améliore sensiblement le confort de lecture en mode portable. Dans son test complet de la console, la rédaction de Clubic avait salué une évolution musclée par rapport à la première génération, tout en pointant un tarif de lancement élevé, justement le point que cette offre vient partiellement corriger. Elle convient aussi bien aux joueurs solo qu'aux familles qui alternent entre le canapé et les déplacements.
Switch 2 ou Switch premier du nom : un choix de génération
La Switch 2 apporte plus de puissance et un écran agrandi, mais elle ne révolutionne pas la formule initiée par Nintendo en 2017. Les joueurs déjà satisfaits de leur Switch classique sur des titres peu gourmands n'ont pas nécessairement besoin de basculer dès maintenant.
✅ Les points forts
- Un tarif qui redescend sous le prix de lancement officiel Nintendo, avant la hausse du 1er septembre 2026
- Un écran plus grand et une résolution portable revue à la hausse par rapport à la première Switch
- Un mode dock compatible 4K pour jouer sur grand écran
- Une console saluée par Clubic pour ses finitions soignées et ses performances en nette progression
- Un code promo simple à appliquer, sans démarche complexe
❌ Les limites
- Le vendeur opérant sur une marketplace internationale, la version régionale exacte et les conditions de garantie associées doivent être vérifiées avant de valider la commande
- Le stock est annoncé limité par le vendeur (20 unités), sans garantie de réapprovisionnement au même tarif
- Le tarif officiel Nintendo reste à 469,99 € jusqu'au 31 août 2026, ce qui limite l'écart réel avec le circuit de vente classique
- Les délais de livraison et le service après-vente d'une marketplace internationale diffèrent de ceux d'un revendeur français
Nintendo Switch 2 à 359,57 € avant la hausse Nintendo du 1er septembre : le code FRLD45 chez AliExpress
Cette offre AliExpress a le mérite de faire redescendre la Nintendo Switch 2 sous son tarif de lancement, à la veille d'une hausse de prix officialisée par Nintendo. Le code FRLD45 rend l'opération simple, et l'écart avec le prix conseillé reste réel, même s'il n'a rien de spectaculaire.
Elle s'adresse avant tout aux acheteurs à l'aise avec les marketplaces internationales, prêts à vérifier eux-mêmes les conditions de garantie et de livraison avant de commander. Ceux qui préfèrent la sécurité d'un circuit de vente français, ou qui peuvent patienter jusqu'aux prochaines promotions saisonnières, ont tout intérêt à comparer avant de se décider.
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