La rentrée approche et avec elle son lot de PC poussifs qui peinent à jongler entre onglets, logiciels et jeux lancés en parallèle. AliExpress profite de son opération Back to School pour faire chuter le prix d'un kit de 32 Go de mémoire DDR4 signé Netac, une occasion à évaluer avec les bons critères.
Passer de 16 à 32 Go de mémoire vive reste l'une des mises à niveau les plus rentables pour redonner du peps à un PC de bureau. Le fabricant chinois Netac, spécialiste du stockage et de la mémoire depuis 1999, propose justement son kit Shadow III en DDR4 3200 MHz avec un profil CL16 plutôt convaincant sur le papier. Le kit est actuellement affiché à 123,39 €, contre 191,39 € habituellement, en cumulant remise immédiate et code promo, via cette offre AliExpress Cette offre s'adresse avant tout aux joueurs et utilisateurs multitâches qui bloquent sur 16 Go et cherchent une solution DDR4 sans se ruiner avant la rentrée.
L'opération Back to School d'AliExpress court jusqu'au 26 août à 23h59, avec les codes FRNS20 ou DSFR20 à ajouter au panier pour profiter de la remise complète.
Voici le kit RAM Netac Shadow III 32 Go DDR4 3200 MHz CL16 à 123,39 € au lieu de 191,39 € chez AliExpress !
Pourquoi choisir le Kit RAM Netac Shadow III 32 Go (2 x 16 Go) DDR4 3200 MHz CL16 ?
- Capacité doublée : passer de 16 à 32 Go de RAM en une seule opération, sans multiplier les barrettes.
- Fréquence et timings maîtrisés : 3200 MHz en CL16, un profil équilibré pour la bureautique comme pour le jeu.
- Prix cassé pendant l'opération Back to School : 123,39 € au lieu de 191,39 € avec les codes FRNS20 ou DSFR20, valables jusqu'au 26 août 23h59.
Un kit pensé pour le multitâche et le jeu au quotidien
Avec 32 Go de mémoire vive, un PC encaisse sans broncher un navigateur chargé d'onglets, un logiciel de montage ouvert en parallèle et une partie en cours. Le kit Shadow III mise sur une fréquence de 3200 MHz associée à des timings CL16, un compromis courant sur l'entrée et le milieu de gamme DDR4, complété par un dissipateur en aluminium et le support XMP 2.0 pour activer le profil optimal directement depuis le BIOS.
Netac est une marque installée depuis plus de 25 ans, cotée en Bourse à Shenzhen, avec une présence commerciale réelle jusqu'en France, ce qui rassure sur le sérieux du vendeur derrière l'offre.
DDR4 abordable face aux kits premium : que faut-il en attendre ?
Face à des références plus connues comme Corsair Vengeance LPX ou Kingston Fury Beast, ce kit Netac ne rivalise pas en termes de notoriété ni de garantie constructeur en France. En revanche, sur le strict rapport capacité/prix pour un usage bureautique ou gaming courant, il se positionne clairement parmi les offres les plus agressives du moment.
✅ Les points forts
- Capacité généreuse de 32 Go pour un usage polyvalent : bureautique, multitâche, jeu
- Fréquence 3200 MHz et timings CL16 compatibles XMP 2.0
- Prix particulièrement bas pendant l'opération Back to School
- Vendu directement par le fabricant sur sa boutique officielle AliExpress
- Disponible en finition noire ou blanche selon les configurations
❌ Les limites
- Marque encore peu connue du grand public en France
- Délai de livraison plus long qu'un achat chez un revendeur local
- Service après-vente moins direct qu'avec Corsair, Kingston ou Crucial
- Codes promo à durée limitée et stocks non garantis
Le kit RAM Netac Shadow III 32 Go DDR4 3200 MHz CL16 reste à 123,39 € chez AliExpress jusqu'au 26 août 23h59, codes FRNS20 ou DSFR20 inclus !
Ce kit RAM Netac Shadow III s'adresse avant tout à ceux qui veulent doubler leur mémoire vive sans faire exploser leur budget avant la rentrée : joueurs sur PC équipé de 16 Go qui commencent à sentir les limites, étudiants qui montent leur premier setup, ou utilisateurs qui jonglent entre plusieurs logiciels ouverts en simultané. Les acheteurs attachés à une marque bien implantée en France, avec un SAV local et une garantie simple à faire valoir, peuvent en revanche passer leur chemin ou comparer avec des références comme Kingston Fury Beast, généralement plus chères à capacité égale.
À 123,39 € pour 32 Go en DDR4 3200 MHz CL16, le rapport capacité/prix reste l'argument numéro un de cette offre, à condition d'accepter les contraintes classiques d'un achat direct depuis la Chine. Les codes FRNS20 et DSFR20 expirent le 26 août à 23h59, un délai suffisant pour comparer tranquillement avant de valider son panier.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Offre pCloud : plus de 50% de réduction sur les Plans Familiaux à Vie
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2,03€ par mois pendant 2 ans (-35 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 21 €
- Promo Verisure : un diagnostic 100% offert pour toute demande de devis !