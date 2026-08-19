Passer de 16 à 32 Go de mémoire vive reste l'une des mises à niveau les plus rentables pour redonner du peps à un PC de bureau. Le fabricant chinois Netac, spécialiste du stockage et de la mémoire depuis 1999, propose justement son kit Shadow III en DDR4 3200 MHz avec un profil CL16 plutôt convaincant sur le papier. Le kit est actuellement affiché à 123,39 €, contre 191,39 € habituellement, en cumulant remise immédiate et code promo, via cette offre AliExpress Cette offre s'adresse avant tout aux joueurs et utilisateurs multitâches qui bloquent sur 16 Go et cherchent une solution DDR4 sans se ruiner avant la rentrée.

L'opération Back to School d'AliExpress court jusqu'au 26 août à 23h59, avec les codes FRNS20 ou DSFR20 à ajouter au panier pour profiter de la remise complète.