Le Quest 3S reprend la puce et les fonctions de réalité mixte du Quest 3, mais économise sur l’écran et les lentilles pour baisser son prix. Pendant le Local Day d’AliExpress, sa version 128 Go s’éloigne nettement des 329,99 € affichés à son lancement.
Pensé par Meta pour rendre la réalité mixte plus accessible, le Quest 3S est un casque autonome : il fonctionne sans PC ni capteurs externes et se pilote avec deux manettes Touch Plus fournies. Il partage le processeur Snapdragon XR2 Gen 2 du Quest 3, et Meta assure qu’il fait tourner les mêmes jeux et applications. Sa version 128 Go est proposée à 253,71 € avec le code FRLD30 au lieu de 283,71 € sur AliExpress, chez un vendeur tiers qui expédie depuis la France. L’offre intéressera ceux qui veulent découvrir la VR et la réalité mixte sans engager le budget d’un casque plus haut de gamme.
Le Meta Quest 3S 128 Go est affiché à 253,71 € au lieu de 283,71 € sur AliExpress, une fois le code FRLD30 appliqué au moment du paiement.
Pourquoi choisir le Meta Quest 3S ?
- La puissance du Quest 3 : Il embarque le même Snapdragon XR2 Gen 2 et 8 Go de mémoire vive. Vous accédez donc au même catalogue que son grand frère, sans payer l’écran plus fin de ce dernier.
- La réalité mixte en couleur : Ses caméras restituent votre pièce en couleur, et un bouton dédié permet de basculer d’une pression entre l’environnement réel et le monde virtuel, là où le Quest 3 demande un double tapotement.
- Une autonomie un peu plus longue : Meta annonce 2,5 heures d’utilisation, contre 2,2 heures pour le Quest 3, soit le temps d’une vraie session de jeu avant de recharger.
Un casque pour découvrir la VR sans rien installer
Le premier intérêt du Quest 3S tient à sa simplicité : pas de PC à brancher ni de balises à fixer au mur, le casque calcule seul et suit vos mouvements grâce à ses caméras. Son affichage grimpe jusqu’à 120 Hz, ce qui apporte de la fluidité dans les jeux nerveux. La réalité mixte permet de superposer des éléments virtuels à votre salon sans perdre de vue l’espace autour de vous. D’après le démontage d’iFixit, ses deux capteurs infrarouges l’aident aussi à mieux voir dans les pièces peu éclairées.
Il convient bien à une famille ou à un joueur qui veut tester la VR avant d’investir davantage, puisque le catalogue reste celui du Quest 3. Les plus exigeants sur la qualité d’image seront moins bien servis : l’écran reprend la définition du Quest 2, soit 1 832 x 1 920 pixels par œil, avec des lentilles de Fresnel là où le Quest 3 adopte des lentilles pancake. Son champ de vision est aussi plus étroit. Si vous comptez surtout regarder des films ou travailler dans le casque, ce compromis pèsera davantage.
Quest 3S ou Quest 3 : où se fait l’économie
Face au Quest 3, que nous avions noté 9/10 lors de notre test, le Quest 3S conserve l’essentiel : même processeur, mêmes manettes Touch Plus, mêmes jeux. L’économie se fait sur l’affichage, avec un champ de vision de 96 degrés à l’horizontale contre 110, et sur l’absence de capteur de profondeur. Au lancement, 220 € séparaient les deux casques, un écart qui donne au Quest 3S toute sa logique pour une première expérience.
✅ Les points forts
- Même puce Snapdragon XR2 Gen 2 que le Quest 3
- Fonctionne sans PC ni câble
- Réalité mixte en couleur avec bouton de bascule dédié
- Autonomie annoncée de 2,5 heures
- Affichage jusqu’à 120 Hz
❌ Les limites
- Définition d’écran héritée du Quest 2
- Lentilles de Fresnel et champ de vision plus étroit que le Quest 3
- Pas de capteur de profondeur
- Vendeur tiers encore peu noté sur AliExpress
Le code FRLD30 retire 30 € dès 239 € d’achat : saisissez-le avant de valider votre panier pour obtenir le Meta Quest 3S 128 Go à 253,71 €.
À 253,71 €, le Meta Quest 3S 128 Go se place nettement sous son prix de lancement de 329,99 €. Il offre une entrée simple dans la VR autonome de Meta, avec la même puce et le même catalogue que le Quest 3. Ses concessions portent sur l’image, pas sur ce que le casque sait faire. Pour un premier casque, c’est le bon ordre de priorités.
Avant de commander, regardez de près le vendeur : il expédie depuis la France et AliExpress affiche un retour gratuit sous 90 jours, mais son historique reste mince. Les joueurs qui privilégient la netteté et le champ de vision ont tout intérêt à viser directement un Quest 3. Pour une première expérience en famille ou un joueur curieux, l’équilibre entre prix et fonctions plaide en revanche pour le Quest 3S.
Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Comment profiter des Jours Flash Prime Amazon ?
Afin de profiter du Prime Day d'automne d'Amazon, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69€ par an
- Amazon Prime à 6,99€/mois
- Amazon Prime Student 3,49€/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 3 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €