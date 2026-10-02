Le premier intérêt du Quest 3S tient à sa simplicité : pas de PC à brancher ni de balises à fixer au mur, le casque calcule seul et suit vos mouvements grâce à ses caméras. Son affichage grimpe jusqu’à 120 Hz, ce qui apporte de la fluidité dans les jeux nerveux. La réalité mixte permet de superposer des éléments virtuels à votre salon sans perdre de vue l’espace autour de vous. D’après le démontage d’iFixit, ses deux capteurs infrarouges l’aident aussi à mieux voir dans les pièces peu éclairées.

Il convient bien à une famille ou à un joueur qui veut tester la VR avant d’investir davantage, puisque le catalogue reste celui du Quest 3. Les plus exigeants sur la qualité d’image seront moins bien servis : l’écran reprend la définition du Quest 2, soit 1 832 x 1 920 pixels par œil, avec des lentilles de Fresnel là où le Quest 3 adopte des lentilles pancake. Son champ de vision est aussi plus étroit. Si vous comptez surtout regarder des films ou travailler dans le casque, ce compromis pèsera davantage.