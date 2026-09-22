Contrairement à d'autres produits de la marque, cet OpenRun Pro 2 ne se destine pas à la natation, mais il ne se contente pas de la pratique de la course à pied ou du trail. Les 30 grammes sur la balance permettent au casque d'être relativement léger, mais surtout l'arceau peut être ajusté pour pouvoir mettre un casque de vélo sans être gêné.

Maintenant que le casque est installé, on peut se pencher sur sa fiche technique. Cet OpenRun Pro 2 emporte une nouvelle technologie nommée DualPitch. Ainsi, l'appareil de Shokz se repose sur deux haut-parleurs : un à conduction osseuse, l'autre à conduction aérienne. Concrètement, cet ensemble permet d'avoir des basses plus prononcées même si le rendu sonore peut montrer quelques limites dans les environnements les plus bruyants comme les transports en commun, mais ce n'est pas l'intérêt premier de ce casque.

Logiquement, comme il s'agit d'écouteurs ouverts, il n'y a pas de réduction de bruit.