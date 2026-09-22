Avec l'introduction du DualPitch, le Shokz OpenRun Pro 2 rend une copie plus satisfaisante que celle offerte par le casque de première génération. Cette attractivité est renforcée par une réduction de presque 90 euros sur AliExpress.
Pourquoi choisir le Shokz OpenRun Pro 2 ?
- Une avancée technologique : DualPitch. C'est le nom de la nouvelle configuration de cet OpenRun Pro 2 qui se repose sur un haut-parleur à conduction osseuse et un haut-parleur à conduction aérienne.
- Paré pour les courses les plus longues : Avec plus de 12 heures d'autonomie et la certification IP55, le Shokz OpenRun Pro 2 pourra vous accompagner lors de toutes vos sorties, mêmes lorsque le temps est maussade.
- Un casque confortable : Le Shokz OpenRun Pro 2 n'affiche que 30 grammes sur la balance. Une fois installé autour de vos oreilles, il ne bougera pas même si vous mettez un casque de vélo.
Par tous les temps
Si l'OpenRun Pro 2 possède la particule "Run" dans son nom, cela implique que le casque se destine à la pratique du sport en extérieur. Qui dit sortie en extérieur dit pluie. Shokz y a pensé et a offert la certification IP55 à son produit, ce qui garantit une résistance à la pluie et aux éclaboussures comme les gouttes de pluie.
En ce qui concerne l'autonomie, il faut compter plus de 12 heures avec une seule charge. La technologie Quick Charge est aussi de la partie. Ainsi, le casque pourra récupérer 2h30 d'autonomie en seulement cinq minutes de charge.
Pour tous les sports (ou presque)
Contrairement à d'autres produits de la marque, cet OpenRun Pro 2 ne se destine pas à la natation, mais il ne se contente pas de la pratique de la course à pied ou du trail. Les 30 grammes sur la balance permettent au casque d'être relativement léger, mais surtout l'arceau peut être ajusté pour pouvoir mettre un casque de vélo sans être gêné.
Maintenant que le casque est installé, on peut se pencher sur sa fiche technique. Cet OpenRun Pro 2 emporte une nouvelle technologie nommée DualPitch. Ainsi, l'appareil de Shokz se repose sur deux haut-parleurs : un à conduction osseuse, l'autre à conduction aérienne. Concrètement, cet ensemble permet d'avoir des basses plus prononcées même si le rendu sonore peut montrer quelques limites dans les environnements les plus bruyants comme les transports en commun, mais ce n'est pas l'intérêt premier de ce casque.
Logiquement, comme il s'agit d'écouteurs ouverts, il n'y a pas de réduction de bruit.
✅ Les points forts
- La technologie DualPitch
- La certification IP55
- Une autonomie de 12 heures
❌ Les limites
- Pas de réduction de bruit, ce qui est logique pour des écouteurs ouverts
- Peu adapté aux environnement très bruyants
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Le Shokz OpenRun Pro 2 est fait pour vous si vous effectuez souvent des courses en extérieur. Les cyclistes y trouveront également leur compte. Cependant, si vous allez en salle de musculation ou dans des environnements où il y a beaucoup de bruit, le casque va montrer quelques limites et les haut-parleurs risquent de manquer de peps.
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