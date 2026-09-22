Les jours raccourcissent et les sorties running se déplacent vers l’aube ou la nuit tombée. La Garmin Forerunner 265, montre d’entraînement à écran AMOLED, passe à 267,65 € sur AliExpress, et nous regardons ce qu’elle apporte réellement à un coureur régulier.
Garmin découpe sa gamme Forerunner par niveau d’exigence, et la 265 occupe l’étage où l’entraînement devient sérieux sans basculer dans l’outdoor pur. Elle mise sur une dalle AMOLED tactile de 1,3 pouce en 416 x 416 pixels, logée dans un boîtier de 46 millimètres. Elle a depuis été remplacée par la Forerunner 570, ce qui explique une bonne part de son prix actuel. La Garmin Forerunner 265 descend à 267,65 € sur AliExpress, soit 60,17 € sous le prix le plus bas pratiqué ces trente derniers jours. C’est une montre pour qui suit un plan, pas pour qui compte ses pas.
La Garmin Forerunner 265 est affichée à 267,65 € au lieu de 327,82 € sur AliExpress.
Pourquoi choisir la Garmin Forerunner 265 ?
- Un écran lisible quand il fait sombre : la dalle AMOLED de 1,3 pouce reste nette en plein soleil comme dans la pénombre d’une sortie à sept heures. Vous lisez votre allure sans chercher un lampadaire.
- Un GPS qui tient en ville et sous les arbres : la puce GNSS multibande double fréquence, épaulée par la technologie SatIQ, limite les décrochages entre les immeubles et sous le couvert forestier. Vos temps au kilomètre reflètent votre course, pas les erreurs du tracé.
- Un entraînement qui s’ajuste à votre état : l’état de préparation croise sommeil, récupération et charge récente pour dire si la séance du jour est raisonnable. Les suggestions quotidiennes suivent.
Ce qu’elle change sur une sortie, et sur une semaine d’entraînement
Sur le terrain, la 265 travaille sur deux plans. Pendant l’effort, elle mesure les dynamiques de course au poignet, cadence, longueur de foulée et temps de contact au sol, pendant que PacePro ajuste l’allure cible selon le relief. Entre les séances, elle agrège la charge d’entraînement, la VO2 max estimée et le temps de récupération pour situer votre semaine. Le rapport du matin résume tout cela avant la sortie, ce qui évite d’attaquer une séance de qualité après une nuit de cinq heures.
Elle vise le coureur qui prépare quelque chose : un 10 kilomètres, un semi-marathon au printemps, un retour au volume après une coupure. Les 8 Go de stockage et la compatibilité Spotify, Deezer et Amazon Music permettent de laisser le téléphone à la maison. Elle est moins pertinente pour qui court deux fois par mois sans objectif, ou pour qui cherche d’abord une montre connectée de tous les jours. Le triathlète y retrouve ses profils vélo et natation, le traileur beaucoup moins.
Face à la Forerunner 570 et au reste du marché
La 265 s’arrête là où commencent les modèles à cartographie : elle suit une trace chargée, mais n’affiche pas de carte, et le ClimbPro des montres outdoor lui manque. C’est la frontière que Garmin trace entre cette série et ses gammes supérieures. Face à la Forerunner 570 qui lui a succédé, elle cède le capteur cardiaque de dernière génération et la lunette en aluminium. Pour situer tout cela dans la catégorie, notre comparatif des meilleures montres connectées de 2026 donne les repères à jour.
✅ Les points forts
- Écran AMOLED de 1,3 pouce lisible de jour comme de nuit
- GNSS multibande double fréquence, fiable en ville et en forêt
- État de préparation et suggestions d’entraînement adaptatives
- 8 Go de musique hors ligne, avec Spotify, Deezer et Amazon Music
- 47 grammes qui se laissent oublier sur une sortie longue
❌ Les limites
- Pas de cartographie embarquée, seulement le suivi de trace
- Écran AMOLED gourmand, avec une autonomie réelle en retrait des 13 jours annoncés
- Génération précédente depuis l’arrivée de la Forerunner 570
- Pas de ClimbPro pour les sorties en montagne
Le prix de 267,65 € et la disponibilité de la Forerunner 265 restent à confirmer sur la fiche AliExpress avant de valider le panier.
À 267,65 €, la Forerunner 265 se retrouve à un tarif qui correspond à sa position réelle, celle d’une très bonne montre d’entraînement qui n’est plus la dernière de sa lignée. Les 60,17 € de remise s’appuient sur une référence de prix récente, et non sur un tarif de lancement. Ce qui fait sa valeur, l’écran AMOLED, le GPS multibande et l’analyse d’entraînement, n’a pas vieilli.
Elle convient au coureur régulier qui veut structurer ses semaines et lire ses données sans sortir son téléphone, ce qui tombe bien au moment où les sorties se font dans la pénombre. Si vous courez en montagne ou s’il vous faut une carte au poignet, les séries supérieures de Garmin restent le passage obligé, à un tout autre tarif. Et si vous débutez sans objectif chronométré, une montre plus simple vous rendra le même service.
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