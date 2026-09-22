Sur le terrain, la 265 travaille sur deux plans. Pendant l’effort, elle mesure les dynamiques de course au poignet, cadence, longueur de foulée et temps de contact au sol, pendant que PacePro ajuste l’allure cible selon le relief. Entre les séances, elle agrège la charge d’entraînement, la VO2 max estimée et le temps de récupération pour situer votre semaine. Le rapport du matin résume tout cela avant la sortie, ce qui évite d’attaquer une séance de qualité après une nuit de cinq heures.

Elle vise le coureur qui prépare quelque chose : un 10 kilomètres, un semi-marathon au printemps, un retour au volume après une coupure. Les 8 Go de stockage et la compatibilité Spotify, Deezer et Amazon Music permettent de laisser le téléphone à la maison. Elle est moins pertinente pour qui court deux fois par mois sans objectif, ou pour qui cherche d’abord une montre connectée de tous les jours. Le triathlète y retrouve ses profils vélo et natation, le traileur beaucoup moins.