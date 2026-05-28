Quelques mois seulement après le lancement des Xiaomi 17, le constructeur revient sur le marché avec la déclinaison 17T. Avec ces smartphones, une petite nouveauté, qui devrait plaire aux photographes amateurs.
C'est depuis la capitale autrichienne que Xiaomi a choisi de dévoiler ses nouveaux smartphones de série T. Avec les Xiaomi 17T et 17T Pro, la marque chinoise apporte plusieurs évolutions notables à cette gamme, notamment l'intégration d'un téléobjectif optique Leica 5x sur les deux appareils, une première pour la série T. C'est également la première fois que celle-ci propose deux tailles d'écran distinctes.
Écran et performances : le jeu des différences
Les deux smartphones sont équipés d'un écran AMOLED 1,5K atteignant une luminosité maximale de 3 500 nits. Le taux de rafraîchissement monte à 144 Hz sur le 17T Pro et à 120 Hz sur le 17T.
Xiaomi met en avant la technologie Xiaomi Vision Care, qui adapte l'affichage aux conditions ambiantes en gérant la lumière bleue et le scintillement.
Côté processeur, le 17T Pro tourne sur un MediaTek Dimensity 9500 gravé en 3 nm, tandis que le 17T est équipé d'un MediaTek Dimensity 8500-Ultra en 4 nm. La gestion thermique est assurée par le système Xiaomi 3D IceLoop sur les deux modèles. Ce système adopte un refroidissement par chambre à vapeur, pour refroidir plus efficacement les composants.
Une batterie toujours plus grosse
Xiaomi suit ses concurrents et voit toujours plus grand pour ses batteries. Le Xiaomi 17T Pro intègre une batterie silicium-carbone de 7 000 mAh, en hausse de 27 % par rapport au modèle précédent. Xiaomi annonce une autonomie moyenne de 1,88 jour pour un usage standard. La charge filaire est assurée à 100 W (via la technologie propriétaire HyperCharge) et la charge sans fil à 50 W.
Le Xiaomi 17T, malgré un format plus contenu, embarque une batterie de 6 500 mAh, soit 18 % de plus que la génération précédente, avec une charge filaire à 67 W. Les deux appareils prennent également en charge la technologie PPS pour les chargeurs tiers.
Appareil photo : Xiaomi nous gâte de surprises
Les deux modèles embarquent un appareil photo à trois objectifs, développé en collaboration avec Leica. Le capteur principal affiche une résolution de 50 mégapixels, avec un format de 1/1,31 pouce sur le 17T Pro et de 1/1,55 pouce sur le 17T. Les deux appareils utilisent une conception optique Leica UltraPure associée à une structure hybride Leica Summilux 1G + 6P.
Le téléobjectif 5x, présent sur les deux modèles, propose lui aussi des clichés de 50 mégapixels avec une stabilisation optique. Il couvre une plage focale allant du macro à 30 centimètres jusqu'à un zoom optique 10x, avec un Ultra Zoom IA atteignant 120x.
Du côté de la vidéo, le 17T Pro apporte enfin l'enregistrement en 4K à 60 images par seconde via le téléobjectif, une fonctionnalité inédite dans la gamme Xiaomi selon le fabricant, mais qui tardait sérieusement à venir.
Vous prendriez bien un peu de Live Photo ?
La principale nouveauté logicielle de la série est la fonction Leica Live Moment, qui enregistre non seulement la photo au moment de la prise de vue. Elle enregistre aussi le mouvement qui la précède, comme Live Photo sur iPhone. Ce, sur toutes les focales et en mode portrait.
Le 17T Pro pousse le concept plus loin avec une version cinématographique en 4K 60 fps, des effets de zoom et la possibilité de combiner plusieurs moments en collages partageables.
- Qualité photographique exceptionnelle
- Excellentes performances
- Écran remarquable
Prix et disponibilité des Xiaomi 17T
Les deux smartphones sont disponibles dès maintenant. Le Xiaomi 17T est proposé à 749,99 euros en version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.
Le Xiaomi 17T Pro est affiché à 999,99 euros en 12+512 Go, avec une variante 12+256 Go disponible exclusivement sur mi.com à 899 euros.
Les acheteurs bénéficient par ailleurs de plusieurs abonnements offerts : trois mois d'accès à Google One AI Premium, trois mois de YouTube Premium et quatre mois de Spotify Premium.