Les deux smartphones sont équipés d'un écran AMOLED 1,5K atteignant une luminosité maximale de 3 500 nits. Le taux de rafraîchissement monte à 144 Hz sur le 17T Pro et à 120 Hz sur le 17T.

Xiaomi met en avant la technologie Xiaomi Vision Care, qui adapte l'affichage aux conditions ambiantes en gérant la lumière bleue et le scintillement.