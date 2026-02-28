On attendait avec curiosité et impatience le successeur du Xiaomi 15 Ultra, le smartphone très haut de gamme coconçu par la marque chinoise et son partenaire Leica. Le Xiaomi 17 Ultra, puisque c’est son nom, vient d’être annoncé à l’occasion du Mobile World Congress de Barcelone.
L’accord initial entre Xiaomi et Leica portait sur le coengineering de produits (lentilles, science des couleurs, calibrage). Manifestement, les deux associés y trouvent leur compte, puisqu’il vient d’être renouvelé sous la forme d’un partenariat encore plus resserré.
Les deux marques ont désormais trois centres de R&D communs (deux en Chine, un en Allemagne) et annoncent en même temps que le Xiaomi 17 Ultra un « Leica Leitzphone powered by Xiaomi ». Ce rapprochement intervient à l'occasion du 100ᵉ anniversaire de Leica, ce qui lui confère une dimension symbolique supplémentaire.
Xiaomi 17 Ultra : plat, fin et obsédé par la nuit
Le 17 Ultra rompt avec le look légèrement bombé du 15 Ultra pour adopter un profil intégralement plat : dos, bords, écran. Son épaisseur est de 8,29 mm pour 219 g, en faisant le Xiaomi Ultra le plus fin et le plus léger jamais conçu. Les optiques circulaires caractéristiques restent, la bague autour du module photo s'affine.
Il est décliné en trois coloris : noir, blanc et un vert pailleté qui nous a fait craquer. Comme son prédécesseur, il bénéficie d’une certification d’étanchéité IP68 et se dote de deux touches séparées de contrôle du volume.
Fort logiquement, il est construit autour du SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 , accompagné d'une batterie de 6 000 mAh avec charge filaire 90 W, sans fil 50 W et plein support Power Delivery PPS.
L'écran passe à une dalle Xiaomi HyperRGB OLED (chaque pixel embarque ses trois sous-pixels indépendants, contre une organisation en pentatuile sur les dalles OLED classiques). Xiaomi affirme que le rendu des couleurs est plus riche et la consommation électrique moindre.
Il affiche 2 608 x 1 200 pixels, avec une fréquence de rafraîchissement variant entre 1 et 120 Hz. La luminosité monte jusqu’à 3 500 nits en pic HDR. Enfin, le verre de protection Xiaomi Shield Glass 3.0 gagne 30 % de résistance aux chutes par rapport au 15 Ultra.
Photographie : LOFIC comme game-changer
Comme à l’accoutumée sur cette gamme, Xiaomi mise tout sur la photo. Le système à trois caméra conserve en apparence sa configuration éprouvée : grand angle d’un pouce de 50 mégapixels, ultra grand-angle 50 mégapixels et téléobjectif 75-100 mm équipé d’un capteur 200 mégapixels. Mais les changements internes sont impressionnants.
Le module principal dispose d’un nouveau capteur, le Light Fusion 1050L, et d’un objectif ouvrant à f/1,67. La principale innovation provient de la technologie LOFIC qui apporte une gestion des hauts contrastes (ciels surexposés, ombres bouchées, feux d'artifice) encore plus maîtrisée.
L’objectif bénéficie du traitement multicouche Leica UltraPure, conçu pour éliminer les artefacts de réfraction, le flou et les images fantômes. Xiaomi revendique le titre de « Master of Night » pour ce 17 Ultra. Vous avez dit « ambitieux » ? Possible, mais pas totalement infondé au vu des premiers exemples.
Le téléobjectif est désormais un 75-100 mm ouvrant entre f/2,39 et f/2,96 qui propose un zoom optique continu sur toute la plage focale. Cet exploit est rendu possible par la miniaturisation du système périscopique. On reste en zoom optique réel sur toute l’amplitude.
Entre 100 mm et 400 mm (17,2x), on passe en « qualité optique » (c’est-à-dire après traitement par l’IA). Les lentilles composant l’objectif sont certifiées Leica APO — première sur un smartphone Xiaomi — et corrigent les aberrations chromatiques à la source. L'ultra-grand-angle couvre 115° à 14 mm, tandis que le téléobjectif supporte la macro à 30 cm.
Côté vidéo, le 17 Ultra est le premier smartphone Xiaomi capable d'enregistrer en 8K à 30 IPS, mais aussi en 4K 120 IPS certifié Dolby Vision ainsi qu'en Log 4K 120 IPS avec le support de l’espace colorimétrique ACES (Academy Color Encoding System), ce que les utilisateurs professionnels apprécieront en postproduction. La caméra frontale est quant à elle équipée d’un capteur 50 mégapixels et d’un objectif 21 mm f/2,2.
Un prix stable (heureusement)
Le Xiaomi 17 Ultra est proposé à 1 499 € en version 16 Go / 512 Go, soit au même prix de lancement que son prédécesseur. Il faudra débourser 1 699 € pour la version 16 Go / 1 To.
Jusqu'au 31 mars, une remise directe de 100 € est proposée, avec un bonus de reprise de 200 euros. Pour tout achat du 17 Ultra avant le 30 juin, le Photography Kit Pro d’une valeur de 199 euros, comprenant une coque, une poignée inspirée des boîtiers Leica avec batterie intégrée de 2 000 mAh, est offert.
Leica Leitzphone : le charme de la pastille rouge
Le Leica Leitzphone powered by Xiaomi n'est pas un Xiaomi 17 Ultra re-badgé. C'est un Leica, propulsé par la technologie Xiaomi : nuance. Quatrième smartphone de la marque allemande à arborer la pastille rouge, il reprend à l’identique les spécifications techniques du 17 Ultra mais y ajoute une couche d'expérience photographique que le 17 Ultra n'a pas.
Le look change aussi. Le châssis adopte une finition anodisée nickel et le dos une texture distincte de celle du 17 Ultra. La Leica Camera Ring physique moletée autour du module photo (configurable au choix en zoom, mise au point ou balance des blancs) reproduit le geste du photographe avec un soin que l'on ne retrouve sur aucun autre smartphone.
L’interface bénéficie d’icônes exclusives et d’un widget affichant une sélection d’images provenant de LFI (Leica Photografie International, rien de politique là-dedans…). Le mode Leica Essential permet d'émuler le rendu photographique de boîtiers emblématiques : le Leica M9 en couleur, et le Leica M3 avec simulation du film noir et blanc MONOPAN 50.
Le Leica Leitzphone est disponible en noir uniquement, en configuration 16 Go/1 To au prix de 1 999 €. Il sera disponible exclusivement sur les sites de Xiaomi et Leica, ainsi que dans les boutiques Leica et Xiaomi Home Store.
Ce qu'on en pense
Nous sommes impatients et curieux d’évaluer la technologie LOFIC du 17 Ultra en conditions réelles. Certes, les images présentées lors de l’évènement de lancement sont convaincantes, mais Xiaomi n'est pas le premier à promettre la maîtrise absolue de la nuit.
Le zoom optique continu du téléobjectif est quant à lui une avancée concrète et différenciante. La capacité d'enregistrer en 4K 120 IPS Dolby Vision et en Log ACES sur le même smartphone positionne le 17 Ultra comme un outil sérieux pour les créateurs vidéo, un territoire où peu de smartphones osent aller aussi loin.
Quant au Leitzphone, son intérêt dépendra largement de l'authenticité de l'expérience d'émulation en usage quotidien. Si la patte colorimétrique et la Camera Ring moletée tiennent leurs promesses, 300 € de plus qu'un 17 Ultra 1 To pourrait presque sembler raisonnable pour les amateurs de photographie vraiment exigeants. Surtout si l’on se souvient qu’un boîtier Leica d’entrée de gamme coûte plusieurs fois ce prix.