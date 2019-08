Twitter va permettre de suivre des thématiques et prendre en charge les Live Photos d’iOS

© Denys Prykhodov / Shutterstock.com

Le support des Live Photos et autres améliorations de confort

ne se repose pas sur ses lauriers. Au cours de sa conférence de presse, le réseau social aux 320 millions d'utilisateurs a dévoilé toute une série de nouvelles fonctionnalités qui arriveront prochainement sur nos smartphones.Twitter suit le même chemin qu'Instagram. Il y a un peu moins de deux ans, ce dernier avait en effet permis à ses utilisateurs de « s'abonner » à un hashtag afin de retrouver les dernières publications porteuses de ce mot-dièse dans leur fil d'actualité.. D'ores et déjà testée sur un panel d'utilisateurs sur Android, cette fonctionnalité sera aussi monitorée viapour éviter que des tweets inappropriés ne s'immiscent dans ces catégories.Kayvon Beykpour, responsable des produits Twitter, a par ailleurs précisé la volonté de contrôle du réseau social concernant cette nouvelle. Conscient que la plateforme alimente les passions (quand ce ne sont pas les polémiques), Twitter admet ne pas avoir l'envie de créer des « intérêts » pour chaque thématique existante. Les utilisateurs devront donc composer avec le bon vouloir éditorial de Twitter.D'autres pistes d'amélioration ont également été abordées par les responsables de Twitter pendant la conférence de presse. Parmi les plus notables, on retiendra la possibilité d'effectuer une recherche dans ses messages privés , ou encore le fait de pouvoirConcernant les photos justement, Twitter a dit sa volonté de prendre en charge lesd'iOS — ces images animées semblables à des GIF qui capturent une courte vidéo de 2 à 3 secondes en lieu et place d'une photo classique.Autant de fonctionnalités qui entreront prochainement en test et qui, peut-être, arriveront dans les prochains mois sur nos smartphones.