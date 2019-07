Twitter : des résultats meilleurs que prévu et 5 millions de nouveaux utilisateurs au second trimestre

© Pixabay

La publicité fait toujours le bonheur de Twitter

En fin de semaine, l'actiona fait un bond du côté de Wall Street après la publication des résultats trimestriels par la firme. Il faut dire que le réseau social a vécu un excellent deuxième trimestre, supérieur aux attentes tant sur le plan comptable que sur celui des abonnés, qui ont été nombreux à rejoindre la communautéces trois derniers mois.Au deuxième trimestre, Twitter a annoncé avoir constaté l'enregistrement desur la plateforme, portant le nombre total d'abonnés à 139 millions. Avec une croissance de 14% par rapport à l'année précédente, Twitter a connu sa plus forte croissance depuis celle du troisième trimestre 2017, également mesurée à 14% à l'époque.En un an, le réseau social a gagné. Notons que Twitter ne rend plus public le nombre d'utilisateurs actifs par mois, mais seulement celui du nombre d', ceux dits «» ou qui peuvent être sensibles à la publicité, ce qui ne manquera pas d'intéresser les annonceurs.Du côté du. Les analystes, eux, prédisaient un chiffre d'affaires autour des 800 millions de dollars. Précisons que depuis le début de l'année, le CA a grimpé de 44%. Le réseau social continue de générer des revenus grâce aux recettes publicitaires, en hausse de 21% par rapport à l'an dernier. Ces dernières ont atteint. Le bénéfice net de Twitter, lui, grimpe à 37 millions de dollars, ce qui reste plus faible que les 58 millions de dollars de l'année précédente à la même époque.Cette période faste pour Twitter tranche foncièrement avec celle de nombreuses années gâchées par les pertes, le ralentissement de l'utilisation du service et la brouille entre certains responsables de la société. Le réseau social compte poursuivre ses efforts en matière de contenus indésirables et améliorer son moteur de recherche interne, afin que les internautes puissent trouver plus facilement ce qu'ils recherchent en se rendant sur l'application.L'oiseau bleu est bien décidé à prolonger son vol le plus longtemps possible.