Twitter déploie sa nouvelle version : en voici la présentation

Alors que seuls certains comptes avaient eu l'opportunité de répondre aux différents tests en vue du déploiement de sa nouvelle version,a enfin dévoilé sa toute nouvelle peau au grand public, ce lundi 15 juillet. Ce Twitter se dit «» par rapport au précédent. Voyons ce que ça donne.Le premier détail qui nous saute aux yeux est, dans l'ordre suivant : Accueil > Explorer > Notifications > Messages > Signets > Listes > Profil > Plus (qui inclut les paramètres, les statistiques, l'affichage ou le centre d'assistance). Le passage d'un onglet à un autre est ainsi plus fluide et plus rapide. Un vrai atout.L'écran Twitter est. Sur la gauche, vous retrouvez les différents onglets évoqués ainsi que le bouton Tweeter. Au centre se trouve le fil d'actualité classique. Enfin, à droite, on retrouve les tendances, la recherche, ainsi que les suggestions de comptes que Twitter pense que vous devriez suivre.L'ongletlui, fait état de quelques petits changements puisqu'il vous propose du contenu personnalisé en fonction de vos intérêts, de vos réactions et des comptes que vous suivez. Vous retrouvez également les tendances Twitter du moment. «», nous promet l'équipe du média social.Twitter a également revu, avec la gestion de sa messagerie unifiée. Concrètement, vous pouvez voir vos différentes conversations et envoyer ou répondre aux messages depuis la même page. Là aussi, on note un réel gain pratique.Outre la possibilité de rattacher ses autres profils (si vous disposez par exemple d'un profil perso et d'un profil pro) via le même accès,devrait ravir les amateurs.