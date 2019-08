Bientôt une fonction de recherche pour les Messages privés dans Twitter

Twitter ajoute une fonction de recherche des DMs

Twitter is working on Search for Direct Messages 🔍



I wrote a blog about it: https://t.co/JCou7Il8V8



Tip @Techmeme pic.twitter.com/ltpUDjSWh5 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 9, 2019

Source : Neowin

poursuit ses efforts dans l'amélioration de son réseau social, alors que l'application a recruté cinq millions de nouveaux utilisateurs au second trimestre.Alors que Twitter a déployé sa nouvelle version au mois de juillet, certaines fonctionnalités de base restaient manquantes. C'est notamment le cas de la fonction de, qui éviterait à l'utilisateurs desur sa liste de messages directs pour retrouver une conversation précise.Selon, ingénieure informatique à Hong-Kong et férue des réseaux sociaux,serait justement en train d'ajouter du code à son application, en ce sens. Elle a remarqué que la fonctionnalité en cours de développement permettrait de, basée sur les participants aux messages.Twitter serait également en train d', reléguant les spam vers un onglet «». La fonctionnalité de recherche de messages directs est encore au stade expérimental, et sa date de déploiement reste inconnue.