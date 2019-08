RGPD : Twitter a partagé des données d'utilisateurs avec des tiers, sans le consentement nécessaire

© Pixabay

Twitter partageait des données avec des tiers, mais aucune donnée sensible compromise

Lire aussi :

Twitter : des résultats meilleurs que prévu et 5 millions de nouveaux utilisateurs au second trimestre



Lire aussi :

Comment désactiver le ciblage publicitaire sur Twitter ?



Un ciblage publicitaire sans le recueil du consentement

Lire aussi :

RGPD : la CNIL veut instaurer un vrai acte de consentement des internautes qui acceptent cookies et traceurs



Source : Twitter

C'est assez rare pour être souligné,a pris les devants en annonçant, du mardi au mercredi 7 août, avoir. Si aucune donnée sensible n'a été transférée, la pratique constitue, entré en vigueur en mai 2018 . Décidé à anticiper, le réseau social a lui-même annoncé avoir «».». Sur son centre d'aide, Twitter ne passe pas par quatre chemins et fait preuve de transparence en énumérant les deux cas de figure.Ainsi, la société américaine détaille que si vous avez(clic sur la publication, « J'aime », retweet, réponse...), il est probable que, et ce, depuis mai 2018. Celles-ci peuvent aller du code de pays à votre engagement et le moment où vous avez fait acte d'engagement sur la publicité.Les données collectées ont été communiquées, selon Twitter, à des partenaires commerciaux et de publicité dits «».La seconde entorse au RPGD de Twitter tient au. Le réseau social cherche toujours des moyens de diffuser des publicités plus pertinentes à ses utilisateurs, afin de les rendre moins intrusives et de les inclure plus naturellement sur la home page. Sauf que depuis septembre 2018, Twitter proposait à ses membres (en évoquant des «») des publicités, alors même que la firme n'avait. Dans ce cas également, les données cruciales, comme les mots de passe et identifiants, n'ont pas été partagées.Twitter indique être en train de calculer combien de personnes ont potentiellement été touchées. En attendant, le réseau social vous invite à le contacter via son formulaire d'enquête sur la protection des données, en cas de doute.Alors faute avouée est à moitié pardonnée ?