RGPD : la CNIL veut instaurer un vrai acte de consentement des internautes qui acceptent cookies et traceurs

La CNIL veut remplacer (et durcir) une précédente recommandation devenue obsolète avec le RGPD

Les opérateurs devront pouvoir prouver avoir recueilli le consentement des utilisateurs

En matière de recueil du consentement pour, la réglementation se peaufine, et la(CNIL) a même décidé de prendre un peu d'avance. Le gendarme des données a adopté des lignes directrices, le 4 juillet, faisant suite à son plan d'action détaillé le 28 juin dernier. La Commission souhaite renforcer le recueil du consentement des utilisateurs.Si le gendarme des données avait adopté, en 2013, une recommandation pour guider les opérateurs dans l'application de l'article 82 de la loi «», qui prévoit l'obligation de, celle-ci n'était plus compatible avec les dispositions du RGPD, entré en vigueur le 25 mai 2018, et a désormais été abrogée.Depuis, laa défini les bases de sa future recommandation, qui viendra définir les, sans attendre le futur règlement européen «», qui ne devrait pas entrer en application avant un moment. C'est ainsi que l'autorité propose de discuter de la façon dont les sites, plateformes et opérateurs, vont devoir obtenir le consentement de leurs utilisateurs.Dans sa future recommandation, qui devrait être publiée de manière définitive durant le, la CNIL indiquera quene peut plus être considérée comme. Les opérateurs qui exploitent les traceurs et déposent les cookies devront être en mesure deCela passera donc par un acte de l'utilisateur. On peut alors tout imaginer au niveau de la forme, comme par exemple la mise en place d'un formulaire qui apparaîtrait en plein écran dès l'ouverture d'un site, demandant le consentement de l'internaute de façon explicite. Notons que l'autorité administrative précise que, l'utilisateur devra conserver la possibilité d'accéder au site ou au service.Lorsque la recommandation sera publiée, la CNIL laissera un délai raisonnable deaux acteurs pour se mettre en conformité et appliquer les nouvelles règles. Le texte final sera conçu en concertation avec des professionnels et des membres de la société civile.