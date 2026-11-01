En plein mois du Black Friday, AliExpress lance ses soldes du 11.11, la fête des célibataires, alors que Nintendo vend sa Switch 2 seule 499,99 € depuis sa hausse de prix du 1er septembre. Avec le code FRD11100, AliExpress la propose à 420,88 € jusqu’au 12 novembre : une vraie baisse face au prix officiel, chez un vendeur de marketplace dont il faut vérifier les conditions de garantie.
Sortie en juin 2025, la Switch 2 reprend le principe hybride de sa devancière avec un écran de 7,9 pouces, 256 Go de stockage et des Joy-Con 2 qui se fixent par aimants. Sans jeu inclus, elle coûte aujourd’hui 499,99 € au prix conseillé par Nintendo. Avec le code FRD11100, la Nintendo Switch 2 en version européenne vendue sur AliExpress descend à 420,88 €, soit 79,11 € de moins. L’offre s’inscrit dans les soldes du 11.11 d’AliExpress et vise les joueurs qui attendaient une baisse après la hausse de septembre, à condition d’accepter une marketplace internationale.
La Nintendo Switch 2 passe à 420,88 € au lieu de 499,99 € au prix conseillé chez AliExpress, grâce au code FRD11100 à saisir avant le paiement.
Pourquoi choisir la Nintendo Switch 2 ?
- Un écran pensé pour le jeu nomade : Sa dalle LCD de 7,9 pouces affiche du 1080p jusqu’à 120 Hz avec VRR, ce qui rend les jeux exigeants nettement plus fluides en mode portable. Sur un téléviseur, la console grimpe jusqu’à la 4K à 60 images par seconde.
- Une ludothèque qui ne repart pas de zéro : La console fait tourner les jeux Switch 1, et certains profitent d’une mise à jour « Switch 2 Edition ». Votre collection Switch 1 garde donc une seconde vie.
- Des Joy-Con 2 repensés : Fixés par aimants, plus grands et mieux en main, ils peuvent aussi servir de souris grâce à leur capteur optique. La fonction GameChat permet en outre de discuter à la voix via le micro intégré.
Du canapé au train, une console qui change de cadence
Sur un trajet, l’écran plus grand et plus fluide fait la différence : les jeux tournent souvent en 1080p à 60 images par seconde en mode portable. Le revers tient à l’autonomie, que Nintendo annonce entre 2 et 6,5 heures. Dans notre test de la Nintendo Switch 2, nous avions relevé environ 3 heures sur Tears of the Kingdom, et 5 à 6 heures sur des titres plus légers. Branchée à un téléviseur compatible, elle délivre jusqu’à la 4K à 60 images par seconde ou du 1440p à 120 Hz.
Elle s’adresse d’abord aux joueurs Switch 1 qui veulent garder leur ludothèque tout en profitant d’une image plus nette, et aux familles qui alternent salon et jeu nomade. Avec 534 grammes, elle reste lourde pour de longues sessions tenue en main. Les amateurs d’HDR seront aussi déçus en mobilité, l’écran n’offrant pas de véritable rendu HDR en mode portable. Enfin, à 420,88 € sans jeu, il faut prévoir le budget d’un premier titre.
Switch 2, Switch Lite ou Steam Deck OLED : ce que vous payez vraiment
La Switch 2 n’est pas la seule porte d’entrée vers le jeu nomade. Dans notre comparatif des meilleures consoles portables, la Switch Lite reste notre meilleur rapport qualité-prix, plus légère et plus compacte, tandis que le Steam Deck OLED séduit par sa dalle OLED à 90 Hz et son autonomie améliorée. La Switch 2 y figure en quatrième position, saluée pour son écran, ses performances et ses finitions, mais avec un tarif jugé très élevé. Cette offre atténue ce dernier reproche, sans le faire disparaître.
✅ Les points forts
- Écran LCD de 7,9 pouces en 1080p à 120 Hz avec VRR
- Rétrocompatibilité avec les jeux Switch 1
- 256 Go de stockage intégrés
- Joy-Con 2 aimantés, utilisables comme une souris
- 79,11 € sous le prix conseillé de 499,99 €
❌ Les limites
- Autonomie d’environ 3 heures sur les jeux exigeants
- Pas de véritable HDR en mode portable
- Console seule, aucun jeu inclus
- Vendeur de marketplace : garantie et version expédiée à vérifier
Lancé pour le 11.11, le code FRD11100 est annoncé jusqu’au 12 novembre : contrôlez que le panier affiche 420,88 € avant de valider votre Switch 2 chez AliExpress.
À 420,88 €, la Switch 2 repasse sous son prix conseillé de 499,99 €, et même sous son prix de lancement de 469,99 €. Ce n’est pas pour autant son plus bas sur AliExpress : fin août, juste avant la hausse, une vente flash limitée à 20 unités l’avait fait descendre à 359,57 € le temps d’une soirée. L’offre du 11.11 court en revanche sur près de deux semaines. Pour un joueur qui attendait de passer à la nouvelle génération, c’est un point d’entrée sérieux.
Elle convient surtout à ceux qui possèdent déjà des jeux Switch 1 et comptent alterner téléviseur et jeu nomade. Ceux qui jouent rarement loin d’une prise, ou qui refusent les aléas d’un vendeur international, préféreront un revendeur français, quitte à payer davantage. Avant de valider, prenez le temps de lire la fiche : la mention « version européenne, garantie locale » et l’indication d’une version « nouvelle ou précédente selon disponibilité » méritent une question au vendeur.
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