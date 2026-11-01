Sur un trajet, l’écran plus grand et plus fluide fait la différence : les jeux tournent souvent en 1080p à 60 images par seconde en mode portable. Le revers tient à l’ autonomie , que Nintendo annonce entre 2 et 6,5 heures. Dans notre test de la Nintendo Switch 2, nous avions relevé environ 3 heures sur Tears of the Kingdom, et 5 à 6 heures sur des titres plus légers. Branchée à un téléviseur compatible, elle délivre jusqu’à la 4K à 60 images par seconde ou du 1440p à 120 Hz.

Elle s’adresse d’abord aux joueurs Switch 1 qui veulent garder leur ludothèque tout en profitant d’une image plus nette, et aux familles qui alternent salon et jeu nomade. Avec 534 grammes, elle reste lourde pour de longues sessions tenue en main. Les amateurs d’HDR seront aussi déçus en mobilité, l’écran n’offrant pas de véritable rendu HDR en mode portable. Enfin, à 420,88 € sans jeu, il faut prévoir le budget d’un premier titre.