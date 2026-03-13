La Nintendo Switch 2, que Clubic a testée en profondeur lors de sa sortie en juin 2025, passe à 399,99€ pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon, soit 70€ de moins que son prix conseillé. Un signal tarifaire d’autant plus pertinent que les analystes prévoient une potentielle hausse de prix en 2026 liée à la flambée des coûts de la RAM.
Depuis sa sortie le 5 juin 2025, la Nintendo Switch 2 s’est installée comme la console hybride de référence : plus grande, plus puissante et mieux finie que son aînée, elle conserve la philosophie qui a fait le succès de la première Switch, jouer partout, sur grand écran ou en nomade, seul ou à plusieurs, sans friction.
On lui a consacré un test complet soulignant “une évolution musclée” avec un écran LCD Full HD à 120 Hz et VRR, une puce Nvidia Ampere capable de 3 TFLOPs en mode docké avec DLSS et ray tracing, et des Joy-Con 2 redessinés nettement plus ergonomiques.
Cette offre des Ventes Flash de Printemps concerne le pack complet avec les deux manettes Joy-Con 2, la station d’accueil, le câble HDMI ultra haute vitesse et le câble USB-C, autrement dit, tout le nécessaire pour jouer dès la sortie du carton. Vous souhaitez agir avant la fin des ventes flash ? La Nintendo Switch 2 est disponible à 399,99 € sur Amazon jusqu’au 16 mars.
À 399,99 €, la Switch 2 touche son prix plancher du moment… et ça pourrait changer
Passée sous la barre des 400 € pour la première fois à Noël 2025, la Switch 2 retrouve ce seuil symbolique pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon, dans un contexte de marché qui invite à ne pas trop attendre. La hausse mondiale des prix de la RAM (que Clubic suit de près) ainsi que les tensions géopolitiques sur les chaînes d’approvisionnement font peser un risque réel de renchérissement des consoles grand public d’ici la fin 2026, comme l’ont pointé plusieurs analystes en janvier. À 399,99 €, se positionner maintenant, c’est s’offrir la certitude du prix, avec une bibliothèque de jeux qui continue de s’étoffer chaque mois depuis le lancement.
Écran 120 Hz, DLSS, GameChat et rétrocompatibilité : ce qui change vraiment
L’écran LCD 7,9 pouces Full HD de la Switch 2 intègre le VRR, ce qui élimine les microsaccades sur les titres à framerate variable, un saut qualitatif net par rapport à la première Switch, que la rédaction Clubic avait particulièrement salué dans son test. En mode docké, la puce Nvidia Ampere tire parti du DLSS pour propulser les jeux en 4K à 60 images par seconde, quand la Switch originale plafonnait à 1080p. Le GameChat permet désormais de discuter vocalement depuis la console sans application tierce sur smartphone, et le GameShare ouvre la possibilité de partager son écran en direct avec ses amis. Cerise sur le gâteau, la rétrocompatibilité avec l’ensemble de la bibliothèque Switch originale est assurée, ce qui préserve votre investissement si vous avez déjà une collection de jeux.
Les offres immanquables des ventes flash
- Mini PC NiPoGi CK10 à 425 € au lieu de 465 € (-9%)🔥
- Batterie externe Anker 737 à 79,99 € au lieu de 94,99 € (-16%)🔥
- Batterie externe Anker 25000mAh à 79,99 € au lieu de 99,99 € (-20%)🔥
- Enceinte bluetooth Bose SoundLink Flex à 147,05 € au lieu de 179,95 € (-18%)
- Videoprojecteur XGIMI MoGo 2 Pro à 319 € au lieu de 449 € (-29%)🔥
- Souris ergonomique Logitech Lift à 44,99 € au lieu de 79,99 € (-44%)🔥
- Tracker Ugreen FineTrack Duo (lot de 4) à 33,24 € au lieu de 49,99 € (-34%)
- Souris gamer Razer Basilisk V3 Pro à 109,99 € au lieu de 179,99 € (-39%)🔥
- Kit Ring, alarme de maison connectée à 169,99 € au lieu de 249,99 € (-32%)
- Webcam Logitech MX Brio à 151,99 € au lieu de 229 € (-34%)🔥
Face à la Steam Deck et à la PS5 Slim, quelle place pour la Switch 2 ?
La Switch 2 se situe techniquement entre une Steam Deck et une Xbox Series S en termes de puissance GPU, selon les analyses publiées depuis son lancement. Mais la comparaison s’arrête là : elle reste la seule console hybride grand public capable de basculer sans friction entre le salon et la mobilité, avec un catalogue Nintendo exclusif (Mario, Zelda, Donkey Kong Bananza) que ni Sony, ni Microsoft, ni Valve ne peuvent répliquer.
La console est-elle faite pour vous en ce moment ?
Après neuf mois sur le marché, la Switch 2 a prouvé sa solidité technique et éditoriale. Voici ce que l'on retient de son test, et ce qui peut encore freiner l’achat.
✅ Les points forts
- Écran LCD Full HD 7,9 pouces à 120 Hz avec VRR : un bond qualitatif majeur par rapport à la première Switch
- Puce Nvidia Ampere avec DLSS et ray tracing : 4K@60 Hz en mode docké, performances portables proches d’une PS4
- Joy-Con 2 redessinés avec connectique magnétique : prise en main bien plus naturelle et ergonomique que les Joy-Con originaux
- Rétrocompatibilité totale avec la bibliothèque Switch
- GameChat vocal natif sans application smartphone
- Pack complet avec station d’accueil, câble HDMI, câble USB-C et dragonnes
- Dissipation thermique maîtrisée, ventilation quasi inaudible en mode portable
- Catalogue exclusif Nintendo en forte croissance depuis juin 2025
- Risque de hausse de prix en 2026 : acheter maintenant à 399,99 € sécurise le tarif le plus bas du moment
❌ Les points faibles
- Autonomie encore perfectible selon Clubic : compter environ 2 à 4 heures sur les jeux les plus exigeants en mode portable
- Casque Bluetooth avec micro non pris en charge nativement pour le GameChat ; une limitation frustrante en 2025 pointée par Clubic
- CPU modeste : performances single-core en retrait face à la concurrence, ce qui impacte les portages AAA les plus exigeants
- Nintendo Switch Online toujours payant et sans amélioration notable de l’infrastructure multijoueur
- Le prix des jeux Switch 2 a augmenté : certains titres first-party dépassent les 70 €
- Écran LCD et non OLED : les noirs moins profonds que sur une Switch OLED, une concession pour une partie des utilisateurs
✅ Verdict de la rédaction :
À 399,99 €, la Nintendo Switch 2 atteint le prix le plus bas observé depuis son lancement, dans une période où les analystes pointent un risque de renchérissement lié à la crise RAM, ce qui transforme cette offre de printemps en une décision à portée stratégique pour les joueurs qui hésitent encore.
Clubic l’a testée et validée comme “la console hybride la plus cohérente technologiquement jamais conçue par Nintendo” : c’est un verdict difficile à ignorer pour quiconque cherche une console familiale, nomade ou de salon. En revanche, si vous êtes principalement joueur PC, si les exclusivités Nintendo ne font pas partie de vos priorités ou si vous attendez une version OLED hypothétique, il est encore raisonnable de patienter. Pour tous les autres, les Ventes Flash de Printemps signalent clairement que le bon moment, c’est maintenant.
Le TOP des bons plans services en ligne en mars 2026
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82%)
- Forfait RED by SFR 150 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète