Depuis sa sortie le 5 juin 2025, la Nintendo Switch 2 s’est installée comme la console hybride de référence : plus grande, plus puissante et mieux finie que son aînée, elle conserve la philosophie qui a fait le succès de la première Switch, jouer partout, sur grand écran ou en nomade, seul ou à plusieurs, sans friction.

On lui a consacré un test complet soulignant “une évolution musclée” avec un écran LCD Full HD à 120 Hz et VRR, une puce Nvidia Ampere capable de 3 TFLOPs en mode docké avec DLSS et ray tracing, et des Joy-Con 2 redessinés nettement plus ergonomiques.

Cette offre des Ventes Flash de Printemps concerne le pack complet avec les deux manettes Joy-Con 2, la station d’accueil, le câble HDMI ultra haute vitesse et le câble USB-C, autrement dit, tout le nécessaire pour jouer dès la sortie du carton. Vous souhaitez agir avant la fin des ventes flash ? La Nintendo Switch 2 est disponible à 399,99 € sur Amazon jusqu’au 16 mars.