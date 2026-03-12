Le kit THOR embarque deux barrettes 8 Go en DIMM 288 broches avec des timings CL16-18-18-38 à 1,35V — un profil XMP 2.0 qui permet une activation automatique en un clic depuis le BIOS sur les cartes mères compatibles Intel et AMD. Les dissipateurs en aluminium gris anthracite assurent une dissipation thermique correcte sans verser dans le design RGB encombrant, ce qui les rend compatibles avec tous les refroidisseurs CPU du marché, y compris les grands ventirades.

Le passage en dual channel est automatique dès lors que les deux barrettes sont installées dans les slots recommandés par la carte mère — un gain de bande passante de l’ordre de 10 à 15% en pratique par rapport à une barrette unique. Clubic recommandait dans son comparatif des meilleures DDR4 de privilégier précisément la fréquence 3200 MHz CL16 comme sweet spot entre performance et compatibilité sur AM4 comme sur LGA1700.