Pendant que les prix de la DDR4 ont bondi de 172% sur le marché spot depuis début 2026 (surpassant même la hausse de la DDR5), ce kit Lexar THOR 16 Go (2×8 Go) DDR4-3200 MHz CL16 s’affiche encore à 92,96 € sur Amazon. Dans un contexte où la mémoire vive est devenue un actif rare, cette fenêtre mérite qu’on s’y arrête sérieusement.
La situation du marché RAM en 2026 est contre-intuitive : alors que tout le monde regardait la DDR5 exploser, c’est la DDR4 qui a subi la hausse la plus violente. Goldman Sachs chiffre la progression à +172% sur le marché spot, contre +76% pour la DDR5 un paradoxe qui s’explique par un effet de report massif : face aux prix inaccessibles de la DDR5, une grande partie des acheteurs s’est rabattue sur la DDR4, épuisant des stocks que les fabricants ne reconstituent plus, ayant redirigé leur production vers la DDR5 et la HBM pour les datacenters IA.
Dans ce contexte, le kit Lexar THOR DDR4-3200 CL16 16 Go à 92,96 € devient objectivement l’un des rares points d’accès encore raisonnables à de la DDR4 performante pour un PC de bureau. Ce bon plan s’adresse aux propriétaires de plateformes Intel LGA1200, LGA1700 ou AMD AM4 qui ont besoin de passer à 16 Go ou de remplacer une barrette défaillante. Pour agir avant que le tarif ne bouge, le kit Lexar THOR DDR4 16 Go est disponible à 92,96 € sur Amazon.
+172% sur le marché spot DDR4 : pourquoi ce kit est une anomalie tarifaire
Clubic couvre régulièrement le marché des mémoires RAM et avait référencé ce kit Lexar THOR DDR4-3200 parmi les références à surveiller pour son rapport performance/prix. À moins de 93 €, le kit se situe à une fraction des tarifs actuellement pratiqués sur les modules DDR4 3200 MHz équivalents chez les autres revendeurs, où les prix ont suivi la tendance du marché spot. Selon Goldman Sachs, la tension sur le DRAM pourrait se prolonger bien au-delà de 2026, ce qui transforme ce type d’opportunité ponctuelle en une décision potentiellement stratégique. Un assembleur qui retarde cet achat risque simplement de le payer deux à trois fois plus cher dans quelques semaines.
3200 MHz CL16 à 1,35V : une configuration solide pour les plateformes DDR4
Le kit THOR embarque deux barrettes 8 Go en DIMM 288 broches avec des timings CL16-18-18-38 à 1,35V — un profil XMP 2.0 qui permet une activation automatique en un clic depuis le BIOS sur les cartes mères compatibles Intel et AMD. Les dissipateurs en aluminium gris anthracite assurent une dissipation thermique correcte sans verser dans le design RGB encombrant, ce qui les rend compatibles avec tous les refroidisseurs CPU du marché, y compris les grands ventirades.
Le passage en dual channel est automatique dès lors que les deux barrettes sont installées dans les slots recommandés par la carte mère — un gain de bande passante de l’ordre de 10 à 15% en pratique par rapport à une barrette unique. Clubic recommandait dans son comparatif des meilleures DDR4 de privilégier précisément la fréquence 3200 MHz CL16 comme sweet spot entre performance et compatibilité sur AM4 comme sur LGA1700.
Face à un G.Skill Aegis ou un Kingston Fury Beast DDR4, que vaut ce Lexar ?
Le G.Skill Aegis DDR4-3200 CL16 reste la référence historique dans cette catégorie selon le comparatif Clubic des meilleures DDR4 — mais ses prix ont suivi la tendance haussière du marché, rendant la comparaison de plus en plus favorable au Lexar THOR.
La marque Lexar, rachetée par Longsys, est désormais solide sur la mémoire PC : les retours utilisateurs sur les plateformes de vente et les forums hardware confirment une stabilité et une compatibilité sans mauvaise surprise.
Ce kit DDR4 est-il la bonne réponse pour votre config actuelle ?
La DDR4 reste pertinente pour des millions de configurations en service, notamment sur les plateformes AM4 (Ryzen 3000, 5000) et Intel 10e/11e/12e/13e/14e génération. Voici ce que ce kit apporte, et ses limites objectives.
✅ Les points forts
- Tarif de 92,96 € dans un marché DDR4 en hausse de 172% : une opportunité tarifaire rare à ce stade
- DDR4-3200 CL16 : le sweet spot recommandé par Clubic pour les plateformes AMD AM4 et Intel LGA1700
- Profil XMP 2.0 : activation en un clic pour atteindre les 3200 MHz sans configuration manuelle
- Dual channel natif : jusqu’à 15% de gain de bande passante par rapport à une configuration monobarrette
- Dissipateur aluminium sobre et compact, compatible avec tous les refroidisseurs
- Tension 1,35V : légèrement en dessous du standard 1,5V, ce qui réduit la consommation et la chauffe
- Compatible avec l’ensemble des plateformes DDR4 Intel et AMD encore majoritaires dans les parcs informatiques existants
❌ Les points faibles
- DDR4 en fin de cycle : investir en DDR4 en 2026 est pertinent pour une mise à niveau, pas pour un nouveau build from scratch qui devrait privilégier la DDR5
- Timings secondaires CL18 sur les tRCD et tRP : légèrement moins agressifs que certains concurrents au même CL16 annoncé
- Lexar est une marque moins installée que G.Skill ou Corsair dans l’esprit des assembleurs hardcores, même si sa fiabilité est confirmée
- Investissement DDR4 sans avenir : la plateforme ne sera pas upgradable vers la DDR5 sans changer la carte mère et le processeur
✅ Verdict de la rédaction :
À 92,96 €, le kit Lexar THOR DDR4 16 Go 3200 MHz CL16 est l’une des rares offres encore cohérentes dans un marché DDR4 qui a perdu toute logique tarifaire depuis le début de l’année, avec des prix spot qui ont bondi de 172% pendant que les stocks fondent structurellement.
Cette offre s’adresse en priorité aux propriétaires de PC desktop AMD AM4 ou Intel LGA1700 qui veulent passer de 8 Go à 16 Go, remplacer une barrette défaillante ou préparer leur machine pour tenir encore deux à trois ans sans changer de plateforme.
En revanche, si vous montez un nouveau PC de A à Z en 2026, orientez-vous vers une plateforme DDR5 dès le départ, la DDR4 reste une solution de maintien, pas un investissement d’avenir. Pour les autres, c’est maintenant ou plus cher.
