Le ratio 16:10 est devenu le standard des PC professionnels, MacBook, ThinkPad, Dell XPS, précisément parce qu'il offre plus de hauteur d'écran qu'un 16:9 classique. Un document Word, un tableur Excel ou une page web affiche 10 à 15% de contenu vertical supplémentaire sans défilement. Pour quelqu'un qui travaille sur des textes longs ou des feuilles de calcul, c'est un gain de confort immédiat à chaque session.

La résolution 2K (1920 x 1200 px) sur 14 pouces donne une densité suffisante pour lire du texte fin sans effort, et la dalle IPS antireflet à 300 nits reste lisible dans la plupart des environnements éclairés, y compris en open space avec des néons au plafond.