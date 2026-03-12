Le Tensor G5 est gravé en 3 nm chez TSMC, une première pour Google. Sur le papier : +34% de performances CPU et +60% pour le processeur IA par rapport au G4. En pratique, les 16 Go de RAM maintiennent les applications en mémoire sans rechargement, la réactivité générale est irréprochable et les tâches IA (retouche photo, transcription vocale, Gemini) s'exécutent sans délai.

La limite est claire et les testeurs ne la cachent pas : les performances GPU sont en retrait face à un Snapdragon 8 Elite ou un A18 Pro d'Apple. Pour un usage quotidien, du streaming, de la photo et même du jeu mobile courant, c'est parfaitement fluide.