Le Google Pixel 10 Pro 256 Go est en promotion à 799 € au lieu de 1 099 € pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon, soit 300 € de réduction immédiate à 27% de remise.
Il y a des smartphones qui ressemblent à des haut de gamme. Il y a le Pixel 10 Pro, qui en est un. Pas parce qu'il écrase tout en benchmark brut, il est honnête sur ce point, mais parce que c'est le seul téléphone du marché où l'intelligence artificielle fait réellement partie de l'expérience au quotidien, sans friction, sans abonnement, sans application tierce à installer. Gemini est natif, le traitement photo est le meilleur d'Android, et Google garantit 7 ans de mises à jour de sécurité et de système. À 799 € pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon, il est 300 € sous son prix de lancement.
Pourquoi choisir le Google Pixel 10 Pro ?
- Un design à tomber par terre
- Un écran d'exception
- Des photos et vidéos divines
- Mises à jour garanties pendant 7 ans
Tensor G5, ce qu'il fait mieux que tout le monde
Le Tensor G5 est gravé en 3 nm chez TSMC, une première pour Google. Sur le papier : +34% de performances CPU et +60% pour le processeur IA par rapport au G4. En pratique, les 16 Go de RAM maintiennent les applications en mémoire sans rechargement, la réactivité générale est irréprochable et les tâches IA (retouche photo, transcription vocale, Gemini) s'exécutent sans délai.
La limite est claire et les testeurs ne la cachent pas : les performances GPU sont en retrait face à un Snapdragon 8 Elite ou un A18 Pro d'Apple. Pour un usage quotidien, du streaming, de la photo et même du jeu mobile courant, c'est parfaitement fluide.
Un photophone qui reste une référence Android
C'est l'argument qui revient dans tous les tests : en photo, aucun Android ne fait mieux que le Pixel. Le capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique produit des images naturelles et détaillées, sans la saturation agressive qui caractérise Samsung. L'ultra grand-angle 48 MP est le meilleur du marché sur ce type de capteur, avec une gestion des distorsions en coin très propre. Et le téléobjectif périscopique 48 MP à zoom optique 5x produit des portraits et des plans éloignés avec un niveau de détail que les concurrents à ce prix n'atteignent pas.
La nuit, le traitement IA de Google compense le manque de lumière sans créer les artéfacts qui affectent d'autres photophones. La vidéo 4K est fluide et stabilisée pour un usage quotidien. La vidéo 8K est disponible mais nécessite un traitement Cloud après capture.
Notre verdict
Le Google Pixel 10 Pro est le meilleur photophone Android du marché et l'un des rares smartphones à offrir 7 ans de mises à jour garanties avec une IA véritablement intégrée. À 799 € pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon, avec 300 € de remise immédiate, il se retrouve au niveau tarifaire d'un Samsung Galaxy S25 classique pour une fiche technique supérieure sur la photo et l'autonomie logicielle. L'offre expire le 16 mars à 23h59.
