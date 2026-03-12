Depuis leur lancement en septembre 2025, les AirPods Pro 3 ont rapidement établi une nouvelle référence dans la catégorie des écouteurs intra-auriculaires sans fil : Clubic leur a consacré un test complet en soulignant une isolation phonique et un mode transparence “proches de la perfection”, un capteur de fréquence cardiaque d’une précision remarquable et une tenue en oreille améliorée grâce aux cinq tailles d’embouts.

Le gain le plus spectaculaire par rapport aux AirPods Pro 2 reste la réduction active du bruit, annoncée comme deux fois plus efficace ; une promesse confirmée dans les tests. Ce qui rend cette offre de printemps particulièrement pertinente, c’est que 209 € constitue le prix le plus bas observé à ce jour sur ce modèle, sorti il y a moins de six mois. Pour profiter de l’offre avant la fin des Ventes Flash, les AirPods Pro 3 sont disponibles à 209 € sur Amazon jusqu’au 16 mars.