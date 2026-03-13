Les chiffres sont édifiants. En France, le prix moyen d'un kit DDR5 6000 MHz CL36 32 Go est passé de 144 € en septembre 2025 à 565 € en janvier 2026, soit une hausse de 292% en moins de cinq mois. La cause principale : les fabricants de mémoire comme Samsung, SK Hynix et Micron ont massivement réorienté leur production vers les HBM (High Bandwidth Memory) utilisées par les puces IA de Nvidia et AMD, créant une pénurie structurelle sur le marché grand public.

Les prévisions sont peu rassurantes : une normalisation durable des prix de la DDR5 ne semble pas crédible avant 2027. Dans ce contexte, les Ventes Flash de Printemps Amazon représentent une des rares fenêtres réalistes pour acheter de la RAM DDR5 haute performance à un tarif inférieur à celui du marché.