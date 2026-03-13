Un onduleur n’est pas le produit le plus glamour du marché tech, mais il est souvent le seul qui se dresse entre une coupure de courant et la perte irrémédiable d’heures de travail, d’un téléchargement NAS interrompu ou d’un système de fichiers corrompu.

L’APC BX2200MI-FR figure dans la sélection des meilleurs onduleurs 2026 comme le choix recommandé pour les configurations bureautiques et domestiques à haute capacité, avec ses 2 200 VA et 1 200 W capables d’alimenter simultanément un PC de bureau, un écran, un NAS, une box et un switch réseau.

Son régulateur automatique de tension (AVR) est un différenciateur important face aux modèles d’entrée de gamme : il corrige les surtensions et sous-tensions sans basculer sur batterie, allongeant ainsi la durée de vie des appareils connectés. Pour profiter de cette remise de Ventes Flash, l’APC BX2200MI-FR est disponible à 209 € sur Amazon jusqu’au 16 mars.