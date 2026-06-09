La Nintendo Switch 2 est disponible à 399 € chez Amazon, soit 70,99 € de moins que son prix de vente conseillé, grâce à une remise appliquée directement au panier.
Lancée le 5 juin 2025, la Nintendo Switch 2 a signé le meilleur démarrage commercial de toute l’histoire de Nintendo, avec 3,5 millions d’unités écoulées en quatre jours à son prix catalogue. Aujourd’hui, la console est accessible à 399 € sur Amazon via une remise au panier, ce qui représente une économie de 70,99 € sur son tarif public. Cette offre s’adresse autant aux joueurs qui découvrent l’univers Nintendo qu’à ceux qui possèdent encore une Switch classique et hésitent à passer à la génération suivante.
La remise s’applique automatiquement au panier, sans code promo à saisir. Le stock pouvant évoluer rapidement, mieux vaut vérifier la disponibilité avant de finaliser votre achat.
Pourquoi choisir la Nintendo Switch 2 ?
- Un prix réduit de 70,99 € : à 399 € au lieu de 469,99 €, la console devient accessible sans sacrifier l’expérience de la dernière génération Nintendo.
- Polyvalence TV et nomade : l’écran LCD 7,9 pouces Full HD 120 Hz en mode portable et la sortie 4K via dock couvrent tous les scénarios d’usage, du salon au transport en commun.
- Un écosystème immédiatement riche : la Switch 2 est compatible avec de nombreux jeux Nintendo Switch de première génération, garantissant un catalogue conséquent dès le premier jour.
Nintendo Switch 2 : une expérience hybride revue en profondeur
La Switch 2 conserve le principe qui a fait le succès de sa prédécesseure : une console qui s’adapte à votre mode de vie, du salon au déplacement, sans compromis forcé. L’écran atteint désormais 7,9 pouces avec une résolution Full HD, un rafraîchissement à 120 Hz et une compatibilité HDR, ce qui constitue un progrès visible en mode portable par rapport aux générations précédentes. Les nouveaux Joy-Cons magnétiques, dotés d’une fonction souris et d’une caméra intégrée, ouvrent la voie à des usages inédits comme le GameChat, la messagerie vidéo en jeu, ou encore le GameShare, qui permet de partager temporairement un titre avec une autre console à proximité.
Dans notre test, la rédaction relevait que la Switch 2 livrait une évolution musclée sur les performances et les finitions, avec en particulier un design plus premium qui tranche nettement avec le modèle originel de 2017. La console embarque par ailleurs 256 Go de stockage interne, une capacité suffisante pour démarrer sans achat immédiat de carte mémoire, même si le format microSD Express requis pour l’extension sera à prévoir selon votre bibliothèque de jeux.
Face au Steam Deck et à la PS5 : ce que la Switch 2 n’est pas
La Nintendo Switch 2 ne cherche pas à concurrencer frontalement le Steam Deck côté puissance brute, ni la PlayStation 5 sur les productions AAA graphiquement spectaculaires : elle occupe un segment singulier, celui du jeu hybride grand public et familial, avec un catalogue d’exclusivités Nintendo qui constitue son argument différenciateur essentiel. Son attrait repose moins sur une course aux performances que sur la cohérence d’un écosystème que des millions de joueurs connaissent déjà.
✅ Les points forts
- Écran LCD 7,9 pouces Full HD 1080p avec 120 Hz et HDR, un net progrès visuel en mode portable
- Sortie vidéo 4K via dock pour profiter des jeux sur grand écran dans le salon
- 256 Go de stockage interne, bien dimensionné pour débuter sans achat complémentaire immédiat
- Joy-Cons magnétiques avec fonction souris intégrée, une nouveauté fonctionnelle concrète
- Rétrocompatibilité avec les manettes Switch et une large partie du catalogue de jeux de première génération
❌ Les limites
- Autonomie décevante en jeu AAA : la rédaction a mesuré moins de deux heures sur Mario Kart World, même à luminosité modérée
- Écran LCD en retrait par rapport à la Switch OLED, avec une profondeur des noirs et un contraste moindres
- Extension de stockage réservée aux cartes microSD Express, un format plus rare et plus coûteux que les microSD standards
- Certaines mises à niveau Switch 2 Edition de jeux déjà achetés sont payantes, notamment 9,99 € pour Zelda BOTW et TOTK
La Nintendo Switch 2 est à 399 € chez Amazon : vérifiez la disponibilité du stock avant que la remise au panier ne prenne fin.
À 399 €, la Nintendo Switch 2 devient un investissement davantage justifiable pour le grand public. Sans effacer ce que la rédaction a identifié comme ses points faibles structurels, notamment l’autonomie limitée et le recul par rapport à la génération OLED sur la qualité d’écran, cette remise de 70,99 € réduit la friction du prix d’entrée et rapproche la console de sa valeur réelle pour les usages du quotidien.
Ce bon plan parle en priorité aux nouveaux venus dans l’écosystème Nintendo et aux familles cherchant une console polyvalente pour le salon comme pour les trajets. Les possédeurs d’une Switch OLED gagneront à peser soigneusement l’apport réel d’une migration, d’autant que les mises à niveau de jeux peuvent s’accumuler en dépenses supplémentaires. Pour tous les autres, l’opportunité est réelle, à condition de ne pas laisser passer la fenêtre.
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