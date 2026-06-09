La Switch 2 conserve le principe qui a fait le succès de sa prédécesseure : une console qui s’adapte à votre mode de vie, du salon au déplacement, sans compromis forcé. L’écran atteint désormais 7,9 pouces avec une résolution Full HD, un rafraîchissement à 120 Hz et une compatibilité HDR, ce qui constitue un progrès visible en mode portable par rapport aux générations précédentes. Les nouveaux Joy-Cons magnétiques, dotés d’une fonction souris et d’une caméra intégrée, ouvrent la voie à des usages inédits comme le GameChat, la messagerie vidéo en jeu, ou encore le GameShare, qui permet de partager temporairement un titre avec une autre console à proximité.

Dans notre test, la rédaction relevait que la Switch 2 livrait une évolution musclée sur les performances et les finitions, avec en particulier un design plus premium qui tranche nettement avec le modèle originel de 2017. La console embarque par ailleurs 256 Go de stockage interne, une capacité suffisante pour démarrer sans achat immédiat de carte mémoire, même si le format microSD Express requis pour l’extension sera à prévoir selon votre bibliothèque de jeux.