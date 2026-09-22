La Nintendo Switch est une console hybride entre la console de salon et la console portable. Pour ceux qui sont passés à côté en dix ans, elle est désormais disponible pour 199,99 euros.
La Nintendo Switch approche de sa fin. Pour écouler ses stocks, Nintendo sort le grand jeu puisqu’elle passe la console sous les 200 euros. Pour convaincre encore plus de monde, la marque offre Mario Kart 8 Deluxe. Même en 2026, la Nintendo Switch reste intéressante puisque le catalogue de jeux est complet, mais il faut bien avoir en tête qu’il ne va plus être renouvelé.
Sortie en 2017 pour 330 euros, la Nintendo Switch est maintenant disponible pour 199,99 euros
Pourquoi choisir la Nintendo Switch ?
- Des performances hybrides : C’était la promesse de Nintendo : offrir une console de salon qui soit aussi portable. La marque japonaise réussit sa mission avec une console qui peut se jouer sur un téléviseur ou dans les transports en commun
- Un design compact : La Nintendo Switch se glisse facilement dans un sac à dos et sa béquille au dos permet de poser l’écran sur une surface plane et de jouer avec les joy-cons en main.
- Mario Kart 8 Deluxe : Il s’agit de l’un des meilleurs titres sortis sur la console et permet de passer de bonnes soirées entre amis.
Le meilleur des deux mondes
Après la Wii U, Nintendo a sorti sa Nintendo Switch en 2017 avec une promesse : proposer un produit qui est une console portable, mais aussi une console de salon. Ainsi, la Nintendo Switch se présente avec un dock pour jouer sur un téléviseur en 1080p.
Si vous partez en déplacement, la console peut s’emporter pour jouer en 720p. Même dans ce format portable, la console reste hybride. Elle peut se jouer comme une PSP pour pouvoir jouer au fond de votre lit. Néanmoins, à l’arrière de la console, il y a une béquille pour poser l’écran sur une petite table et jouer directement avec les Joy-Con dans les mains.
Deux bémols sont à noter sur la partie portable : la luminosité n’est pas éblouissante et les reflets sont nombreux. Deuxième point : l’autonomie est restreinte et ne dépassera que légèrement les cinq heures.
Une Nintendo Switch en 2026, vraiment ?
La Nintendo Switch va bientôt souffler sa dixième bougie. Depuis, plusieurs itérations sont sorties avec une version Lite et OLED. La Nintendo Switch 2 a même vu le jour en juin 2025. Une question vient alors logiquement se poser : pourquoi choisir la Nintendo Switch ? Deux éléments permettent de répondre. D’abord, il y a le prix. Grâce à cette offre, la console passe sous les 200 euros et devient vraiment attractive puisque la version OLED dépasse toujours les 300 euros.
L'’autre point fort, c’est Mario Kart 8 Deluxe. Il s’agit de l’un des meilleurs titres sortis sur la console. Ce jeu convient à toute la famille, dont les enfants qui pourraient s’occuper pendant plusieurs heures à rouler sur les nombreux circuits disponibles. Ce n’est pas le seul classique de la console puisque vous pourrez toujours essayer Zelda : Breath of the Wild.
Cependant, ce prix n'est pas un cadeau de Nintendo. La marque cherche à vider ses stocks puisque la console est en fin de vie. Preuve en est, les derniers titres de la firme nipponne ne sortent plus sur la première version de cette Nintendo Switch.
✅ Les points forts
- Le format hybride entre console portable et console de salon
- Point fort concret et factuel
- Mario Kart 8 Deluxe offert
❌ Les limites
- Pas d’écran OLED
- Une console en fin de cycle
Sortie en 2017 pour 330 euros, la Nintendo Switch est maintenant disponible pour 199,99 euros
La Nintendo Switch s’adresse ainsi aux collectionneurs, mais aussi à ceux qui cherchent une première console pour leurs enfants à un prix abordable. Malgré le poids des années, la Nintendo Switch reste encore performante surtout avec Mario Kart 8 Deluxe offert. En outre, la console permet d’accéder à de nombreux titres, dont les récents remakes des premiers jeux Pokémon.
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