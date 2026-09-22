Après la Wii U, Nintendo a sorti sa Nintendo Switch en 2017 avec une promesse : proposer un produit qui est une console portable, mais aussi une console de salon. Ainsi, la Nintendo Switch se présente avec un dock pour jouer sur un téléviseur en 1080p.

Si vous partez en déplacement, la console peut s’emporter pour jouer en 720p. Même dans ce format portable, la console reste hybride. Elle peut se jouer comme une PSP pour pouvoir jouer au fond de votre lit. Néanmoins, à l’arrière de la console, il y a une béquille pour poser l’écran sur une petite table et jouer directement avec les Joy-Con dans les mains.

Deux bémols sont à noter sur la partie portable : la luminosité n’est pas éblouissante et les reflets sont nombreux. Deuxième point : l’autonomie est restreinte et ne dépassera que légèrement les cinq heures.